Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este domingo continúa la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan decenas de partidos del torneo masculino y del certamen femenino, todos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este segundo día la aparición del máximo ganador de la historia, Novak Djokovic (4° del ranking ATP), y de otros dos Top 10, Álex De Miñaur (6°) y Félix Auger-Aliassime (7°). Además, debutan los argentinos Mariano Navone (74°), Juan Manuel Cerúndolo (83°) y Thiago Tirante (102°).

Mariano Navone comienza su participación en Australian Open 2026 este domingo Prensa Road to Austral

El serbio juega contra el español Pedro Martínez (71°); el australiano frente al estadounidense Mackenzie McDonald (113°) y el canadiense ante el portugués Nuno Borges (46°). En cuanto a los jugadores albicelestes, la ‘Nave’ se verá las caras con el serbio Hamad Medjedovic (96°); ‘Juanma’ jugará contra el local Jordan Thompson (111°); y el platense se enfrentará a Aleksandar Vukic (87°), otro de los anfitriones.

En el campeonato de mujeres ponen primera Iga Swiatek (N° 2 del ranking WTA), Cori Gauff (3°), Amanda Anisimova (4°), Jessica Pegula (6°), Mirra Andreeva (8°) y la argentina Solana Sierra (64°). La polaca va contra la china Yue Yuan (130°); ‘Coco’ frente a la uzbeka Kamilla Rakhimova (91°), Amanda ante la suiza Simona Waltert (86°) y; ‘Jessie’ contra la rusa Anastasia Zakharova (103°), compatriota de Andreeva, que choca con la siempre difícil croata Donna Vekic (70°). La jugadora marplatense se cruzará con la japonesa Moyuka Uchijima (87°).

La polaca Iga Swiatek quiere sacarse la espina del Abierto de Australia, donde nunca pudo llegar a la final Asanka Brendon Ratnayake - AP

Horarios de los partidos más destacados

21 : Félix Auger-Aliassime vs. Nuno Borges.

: Félix Auger-Aliassime vs. Nuno Borges. 21 : Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic.

: Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic. 21.30 : Coco Gauff vs. Kamilla Rakhimova.

: Coco Gauff vs. Kamilla Rakhimova. No antes de las 23 : Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson.

: Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson. No antes de las 23.30 : Álex De Miñaur vs. Mackenzie McDonald.

: Álex De Miñaur vs. Mackenzie McDonald. No antes de las 00.05 del lunes : Jessica Pegula vs. Anastasia Zakharova

: Jessica Pegula vs. Anastasia Zakharova No antes de las 00.30 del lunes : Simona Waltert vs. Amanda Anisimova.

: Simona Waltert vs. Amanda Anisimova. No antes de la 1 del lunes : Thiago Tirante vs. Aleksandar Vukic.

: Thiago Tirante vs. Aleksandar Vukic. 5 del lunes : Iga Swiatek vs. Yue Yuan.

: Iga Swiatek vs. Yue Yuan. 5 del lunes : Mirra Andreeva vs. Donna Vekic.

: Mirra Andreeva vs. Donna Vekic. No antes de las 5 del lunes : Solana Sierra vs. Moyuka Uchijima.

: Solana Sierra vs. Moyuka Uchijima. No antes de las 7 del lunes: Novak Djokovic vs. Pedro Martínez.

Cómo ver online Australian Open 2026

Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Los máximos ganadores de Australian Open

Masculino

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.

Femenino

Margaret Court (Australia): 11 títulos.

Serena Williams (USA): Siete.

Nancye Wynne Bolton (Australia): Seis.

Daphne Akhurst (Australia): Cinco.

Evonne Goolagong Cawley (Australia), Steffi Graff (Alemania) y Monica Seles (Estados Unidos) - Cuatro cada una.