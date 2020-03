El coronavirus empieza a pisar fuerte en el mundo del tenis: Indian Wells fue cancelado Fuente: AFP - Crédito: JULIAN FINNEY

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de marzo de 2020 • 23:59

A pocos días del inicio del torneo mixto de Indian Wells , en el Valle de Coachella, una zona desértica y cercada por montañas del sur de California, los organizadores anunciaron la cancelación del primer Masters 1000 de la temporada, luego de conocerse al menos un caso de coronavirus en la región.

A través de un comunicado, la organización del torneo de Indian Wells señaló: "el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside declaró una emergencia de salud pública para el Valle de Coachella después de confirmarse un caso local de coronavirus (COVID-19). Como resultado, el 2020 BNP Paribas Open no se realizará en este momento, debido a las preocupaciones relacionadas con el coronavirus y la seguridad de los participantes y espectadores del certamen. Esto se realiza de acuerdo con la guía de profesionales médicos, los centros para el control de enfermedades y el Estado de California.

"Existe un riesgo demasiado grande en este momento para la salud pública del área del condado de Riverside al realizarse una concentración de gente de este tipo", dijo David Agus, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California. "Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de coronavirus", agregó.

"Estamos muy decepcionados de que el torneo no se lleve a cabo, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, los fanáticos, los jugadores, los voluntarios, los patrocinadores, los empleados, los vendedores y todos los involucrados en el evento son de máxima importancia", señaló el director del torneo, Tommy Haas "Estamos preparados para celebrar el torneo en otra fecha y exploraremos las posibles variantes", agregó el ex tenista alemán.

La medida llegó apenas horas después de que la ATP y la WTA habían anunciado medidas dirigidas a prevenir posibles contagios por el coronavirus en el circuito tenístico. "Dado que el brote de COVID-19 sigue causando preocupación a una escala global, la ATP y la WTA han anunciado de forma conjunta una serie de medidas sanitarias de precaución que se aplicarán en los próximos eventos", anunciaron las entidades que rigen el tenis masculino y femenino.

Bajo estas nuevas medidas, los jugadores no se podrán estrechar las manos en la cancha y los alcanzapelotas recibirán guantes y no tocarán las toallas ni las bebidas de los jugadores durante los partidos. Los tenistas, además, recibirán instrucciones para no obsequiar y arrojar toallas, vinchas, muñequeras ni remeras usadas al público. Además, los tenistas tampoco podrán aceptar bolígrafos, pelotas ni otros objetos para autografiarlos.

Nadal firmando autógrafos a los fans, situación que se repetirá en Indian Wells pero con otras condiciones. Crédito: BNPPARIBASOPEN

"La salud y la seguridad nuestros jugadores, fanáticos y personal es primordial y, mientras el brote de COVID-19 continúe, estas son precauciones de sentido común que debemos tomar", afirmaron la ATP y la WTA. "Continuamos monitoreando esto [la situación del brote] diariamente, trabajando con nuestros jugadores y torneos, así como con las autoridades de salud pública a medida que la situación evoluciona globalmente", agregaron las entidades.

Las organizaciones dijeron que estas normas se establecerán en todos los eventos de los Estados Unidos "durante la temporada de primavera de 2020". Los organizadores de Indian Wells habían anunciado medidas de prevención para el torneo, que se pondrá en marcha el próximo miércoles, incluyendo la entrega de guantes para los alcanzapelotas, los trabajadores de los puestos de comida y los voluntarios en los ingresos al complejo. Además, más de 250 puestos de desinfección de manos fueron colocados en las instalaciones y las áreas comunes se higienizarán diariamente con una aplicación antiviral.

Indian Wells, considerado por muchos jugadores como una suerte de quinto Grand Slam, anunció la posibilidad de pedir el reembolso de las entradas o su sustitución por tickets para la temporada 2021. Más de 400 personas fueron contagiadas por el virus y al menos 19 han muerto en los Estados Unidos, según la agencia AFP, a partir de cifras oficiales.