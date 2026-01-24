Jamás visto en la historia del tenis: el insólito efecto que tomó la pelota impactada por Vacherot en el Australian Open

El Australian Open viene dejando muchos momentos que quedarán en la historia del torneo. En la madrugada del sábado en la Argentina, el centro de las miradas se las llevó el tenista de Mónaco, Valentin Vacherot, que ejecutó un insólito tiro para devolver el saque de su rival y despertó una gran reacción del público que se hizo presente en la Margaret Court Arena.

Con el encuentro igualado 3-3 en el primer set y el marcador del game favoreciéndolo por 40-0, el N° 7 del mundo, Ben Shelton, se dispuso a sacar para pasar adelante del tanteador sin esperar lo que podría sucederle del otro lado de la red.

El extraño efecto de pelota en el partido de Vacherot ante Shelton

El segundo servicio de Shelton picó muy alto por el efecto que tomó y dejó mal parado a Vacherot, quien quedó incómodo para devolverlo. Con la raqueta casi al lado de su rostro, el monegasco le pegó y la pelota hizo una singular curvatura hacia afuera de la cancha y pasó del otro lado para picar justo sobre la línea.

El norteamericano pareció sorprendido ante la devolución de su rival y puso la pelota en juego con un revés con slice sin demasiadas exigencias. Sin embargo, Vacherot no pudo aprovecharlo porque terminó la jugada con una derecha paralela que se fue apenas larga.

“Es uno de los mejores golpes que he visto”, atinó a decir el comentarista del partido después de la finalización del punto. Por su parte, la cuenta oficial del Australian Open definió el golpe del monegasco de una manera particular: “Lo vemos, pero no lo creemos. Esta devolución de Valentin Vacherot fue salvaje”.

Vacherot solamente pudo vencer a un tenista Top 10 en su carrera: Novak Djokovic Aaron Favila� - AP�

Finalmente, el encuentro terminaría en favor de Shelton tras derrotar a Vacherot por 6-4, 6-4, 7-6 (5) en dos horas y 17 minutos de juego. El estadounidense enfrentará al noruego Casper Ruud, en la madrugada del lunes, por un lugar en los cuartos de final del primera Grand Slam de la temporada. Por su parte, el tenista monegasco completó un gran torneo y se convirtió en el tercer jugador de la historia de su país en alcanzar la tercera ronda de un major.

Una situación impensada hace unos meses

Vacherot atraviesa su mejor momento en el circuito e impensado por él hasta octubre de 2025. El N° 31 del mundo estaba por debajo del Top 200 hasta que su gran actuación el Masters de Shanghái, donde fue campeón habiendo disputado incluso la clasificación, cambió por completo su vida.

A partir del título obtenido en China, el monegasco trepó hasta la posición N° 40 del Ranking ATP y escaló más de 160 posiciones en la clasificación. Además, en esa semana de competición, el tenista ganó más dinero que en 10 años de acción oficial en el circuito, aunque con temporadas completas a partir de 2021, cuando abandonó el tenis universitario.

No obstante, Vacherot mantiene la calma y apunta a demostrarle al público que lo sucedido en Shanghái no será una excepción en su carrera. “Estoy seguro de que mucha gente pensó que fue solo una semana, aunque también lo hice bien después en el Masters 1000 de París, probablemente por mi confianza del momento, así que estoy contento de ganar tantos partidos como pueda”.

Vacherot venció a su primo Arthur Rinderknech para ganar el Masters 1000 de Shanghái Andy Wong� - AP�

“Si algunos se preguntaban si tenía el nivel, quizá tengan más respuestas, pero yo no miro mucho las redes sociales ni nada de eso. Simplemente juego al tenis e intento jugar lo mejor posible esta temporada y en cada torneo. Haremos los recuentos al final”, expresó el monegasco previo al comienzo del Australian Open.