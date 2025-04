Jannik Sinner, antes de volver al tenis tras la sanción por doping: “Pensé en dejarlo todo”

Se termina el tiempo de castigo para Jannik Sinner. El tenista número 1 del mundo, que en febrero hizo un pacto de suspensión de tres meses con la Agencia Mundial Antidopaje tras haber dado positivo en dos controles antidopaje por clostebol (un esteroide anabólico prohibido), tendrá permitido competir en el tour desde este domingo. Su reaparición será en el Masters 1000 de Roma.

El italiano, ya liberado deportiva y emocionalmente, admitido que “por un momento” pensó “en dejarlo todo”. En una entrevista en el medio Tg1, el telediario de la Rai, la televisión pública italiana, Sinner dijo que en enero, durante el Australian Open que finalmente ganó, se sintió observado de reojo por sus propios colegas: “Cuando llegué a Australia me sentí incómodo, me parecía que los demás jugadores me miraban de forma diferente. Por un momento incluso pensé en dejarlo todo. Mi suerte fue la gente que me rodeó, que me ayudó mucho y creyó en mí. Mi equipo, mi gente y mi familia fueron muy importantes y me ayudaron a crear mi propia burbuja, donde no podía pasar nadie más y eso me dio confianza para seguir y preparar bien los Grand Slams”.

Sinner dijo sentirse abrumado: "Mi equipo, mi gente y mi familia me ayudaron a crear mi propia burbuja" Ng Han Guan - AP

El último partido de Sinner fue, precisamente, la final de Australia, la victoria frente al alemán Alexander Zverev. Desde entonces, tras conocerse el arreglo al que llegó con la Agencia Mundial Antidopaje, que inicialmente había recurrido al Tribunal Arbitral del Deporte buscando una mayor sanción, no dejó de recibir críticas. Una de ellas, muy fuerte, de la leyenda estadounidense Serena Williams. “Si yo hubiera hecho eso, me habrían dado 20 años. Seamos honestos. Me habrían quitado Grand Slams“, sentenció entonces la exnúmero 1 del mundo.

“¿Cómo gestiono la ira? Yo también tengo arrebatos. Jugar al tenis es como el póker. Si ves que el otro está pasando apuros, te da fuerza. Tengo momentos en los que estoy cansado, nervioso y no siento el juego. Mi equipo tiene que hacer algunos trucos para hacerme sentir el juego. Hay momentos en que no todo sale perfecto. Pero al final el tenis es un juego", añadió Sinner, que será el primer preclasificado en Roma, certamen que comenzará el miércoles próximo.

El australiano Nick Kyrgios, uno de los tenistas que más críticas realizaron sobre el caso de Sinner MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En los últimos días se conoció que el australiano Max Purcell, dos veces campeón de Grand Slam en dobles, actual 12° en la especialidad y exnúmero 40 en singles, aceptó una sanción de 18 meses al asumir que se inyectó más vitaminas de las permitidas por vía intravenosa. Se conoció, además, que Purcell consultó a expertos para saber cómo podía justificar estos suplementos sin terminar castigado, por lo que terminó aceptando una sanción al admitir haber violado el artículo 2.2 del Programa Antidopaje del Tenis.

La noticia generó reacciones en otro jugador australiano, Nick Kyrgios, uno de los que más críticas realizaron sobre Sinner. “¿Entonces, qué opinan honestamente sobre lo ridícula que es la prohibición de Purcell? ¿Vitaminas? ¿Podemos justificarlo? ¿O podemos simplemente admitir que todo el sistema está arruinado", escribió en su cuenta de X (antes, Twitter).

Djokovic no jugará en Roma

Novak Djokovic no participará en el Abierto de Italia, desde la semana próxima. El serbio, actual número 5 del mundo, atraviesa un momento deportivo ingrato, con 12 triunfos y 7 derrotas en la temporada (se le niega el título 100). Tras quedar eliminado en su debut en el Masters 1000 de Madrid (el sábado pasado, frente al italiano Matteo Arnaldi), se esperaba que Nole actuara en el Foro Itálico, donde fue seis veces campeón, sin embargo eso no sucederá.

Novak Djokovic has announced he won't take part to #IBI25.



See you next year, Nole ❤️‍🩹 pic.twitter.com/UfRmUck5kc — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025

De esta manera, Djokovic llegará a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que comenzará el 25 de mayo, sin triunfos sobre polvo de ladrillo (en Montecarlo también había caído en su debut, ante el chileno Alejandro Tabilo). Entre Roma y el Abierto de Francia hay dos torneos sobre superficie lenta, Hamburgo y Ginebra, pero el balcánico de 37 años no está inscripto en ninguno de los dos.