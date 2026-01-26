Jannik Sinner avanza en la defensa del título del Australian Open tras vencer a Darderi

El italiano Jannik Sinner, N° 2 del ranking y vigente campeón del torneo, se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Australia tras vencer cómodamente este lunes a su compatriota Luciano Darderi (N° 25) por 6-1, 6-3 y 7-6 (7/2). “En el tercer set estaba cansado, pero supe elevar mi nivel de juego para cerrar en tres sets”, destacó Sinner, que precisó que Darderi es “un buen amigo, lo que añadía una dificultad” al encuentro.

Darderi tuvo que esperar al sexto juego para conseguir su primer game, pero Sinner cerró fácilmente ese primer parcial en 27 minutos en su siguiente turno de saque. El segundo set estuvo más reñido, pero Darderi no era capaz de romper el servicio de Sinner, que terminó ganando de nuevo. En el tercero, Darderi pudo conservar al menos su servicio y llevar el desenlace al tie break, después de salvar dos bolas de partido en el décimo juego, antes de sucumbir al poderío de Sinner unos minutos después.

Ante Darderi, Jannik Sinner atravesó muchas menos zozobras que en el partido anterior ante Spizzirri DAVID GRAY� - AFP�

Se trató de un triunfo fácil para Sinner, al menos mucho más que en la ronda anterior, cuando el italiano pasó muchos apuros ante el estadounidense Eliot Spizzirri, víctima de calambres debido al calor. El campeón en Melbourne en las últimas dos ediciones se mostró satisfecho con la eficacia de su servicio (19 aces contra Darderi) y en general con su nivel de su juego y los cambios aportados en los últimos meses. “Intento ser más imprevisible y parece que está funcionando”, destacó.

El dispositivo prohibido

Hubo una situación particular para Sinner, porque fue descubierto usando un dispositivo prohibido momentos antes del inicio de su partido. Al actual campeón se le ordenó quitarse lo que parecía ser un rastreador de actividad física Whoop, luego de que el árbitro Greg Allensworth lo descubriera. Sinner llevaba la tecnología debajo de su muñequera y Allensworth la vio cuando los jugadores se dirigieron a la red para el lanzamiento de moneda previo al partido. El italiano la quitó sin quejarse.

El N°2 explicó luego: “Hay ciertos datos que nos gustaría monitorear en el court. No son para la transmisión en vivo. Se trata más bien de que se puedan ver después del partido. Estos datos también nos gustaría usarlos en los entrenamientos, porque a partir de ahí se puede practicar con la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas y todo tipo de cosas. El juez de silla me preguntó enseguida si este era el rastreador. Dije que sí y me dijo que lo quitara. Está bien. Hay otras cosas que podríamos usar, el chaleco, pero me resulta un poco incómodo. Sientes como si llevaras algo en los hombros. Es un poco diferente, pero las reglas son las reglas. Lo entiendo y no lo volveré a usar”.

Ya a fines de 2015, el ATP Tour había reglamentado la prohibición de dispositivos para los jugadores durante los partidos en todo tipo de competencias oficiales. Pero era cuando todavía los coaches no podían comunicarse con los tenistas en plena acción, como sí ocurre ahora libremente. El párrafo decía así: «Los relojes inteligentes pueden enviar y recibir correos electrónicos y SMS, por lo que estarán cubiertos por la política de dispositivos electrónicos y, por lo tanto, no se permitirá su uso durante los partidos».

Avisa la ATP que los jugadores no podrán usar smart watches dentro de la cancha. pic.twitter.com/AZG7EvUIhJ — Marcos Zugasti (@marcos_z) December 22, 2015

Este episodio ocurrió después de que Carlos Alcaraz también recibiera la orden de retirar un dispositivo similar el domingo, en el intento de ocultarlo debajo de su muñequera, mientras que Aryna Sabalenka fue descubierta al principio del torneo por la misma situación.

La pulsera Whoop puede medir datos biométricos y de actividad física, incluida la frecuencia cardíaca y el estrés corporal, que también pueden informar sobre la recuperación, pero los dispositivos portátiles, como se mencionó, no están permitidos en los Grand Slams.

Tras el descubrimiento de Alcaraz el domingo, el fundador y director ejecutivo de Whoop, Will Ahmed, publicó en X: “¡Ridículo! Whoop está aprobado por la Federación Internacional de Tenis para su uso durante los partidos y no supone ningún riesgo para la seguridad. Que los atletas se midan el cuerpo. ¡Los datos no son esteroides!”

Ridiculous. Whoop is approved by the International Tennis Federation for in-match wear and poses no safety risk. Let the athletes measure their bodies. Data is not steroids! https://t.co/fC3JX6Vldm — Will Ahmed (@willahmed) January 25, 2026

Más allá de la controversia, Sinner se enfrentará el miércoles con el estadounidense Ben Shelton (N°7), que dejó en el camino al noruego Casper Ruud (N°13) tras imponerse en cuatro sets. El italiano, de 24 años, aspira en Australia a un quinto título de Grand Slam y el tercero consecutivo en Melbourne.

Keys, adiós a la campeona

La campeona defensora Madison Keys fue eliminada del Abierto de Australia por su compatriota estadounidense y compañera de pódcast (The Player’s Box), Jessica Pegula, el lunes en la cuarta ronda. La sexta favorita, Pegula, se enfrentará a otra estadounidense después de que la cuarta cabeza de serie, Amanda Anisimova, llegara a los cuartos de final del Abierto de Australia por primera vez.

La victoria de Pegula por 6-3, 6-4 en la Rod Laver Arena puso fin a la primera defensa del título de Grand Slam de Keys en una sección difícil del cuadro. En tanto, Anisimova, subcampeona en los últimos Wimbledon y US Open, avanzó 7-6 (4), 6-4 sobre Wang Xinyu mientras la temperatura comenzaba a subir en Melbourne Park, y los organizadores activaron la política de estrés por calor que permitió pausas adicionales para enfriarse.

La norteamericana Madison Keys cayó frente a su compañera de podcast Pegula Mark Baker� - AP�

Keys habló sobre su despedida del torneo: “Obviamente, no es la manera en la quería que las cosas terminaran aquí, pero sigo muy orgullosa de mí misma. Creo que volver aquí como campeona defensora, lidiar con este tipo de presión y los nervios adicionales, es algo que me hace sentir muy orgullosa de mí misma por cómo lo manejé todo. Hoy solo fue uno de esos días en los que Jessica me golpeó, así que puedo irme con la cabeza alta”.

Además, Keys le quitó dramatismo ala frustración: “Se siente mucho mejor perder y seguir siendo campeona defensora, porque eso significa que has ganado. No tengo esa sensación de que se acabe el mundo después de esta derrota. Como he dicho, me quedan 11 meses de temporada y todavía hay mucho de lo que estar orgullosa, así que voy a salir y trabajar en cosas nuevas e intentar implementarlas en el próximo torneo. Claro que me voy decepcionada, pero estoy tratando de no vivir y morir en cada victoria o derrota, no quiero sufrir esto en este momento de mi carrera”.