Jannik Sinner se alegra del Nº 1 de Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime es semifinalista del Masters

Felix Auger-Aliassime, 8º tenista del ranking, consiguió este viernes el último boleto para las semifinales del Masters de Turín al vencer al número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev. El canadiense jugará ante el 1, el español Carlos Alcaraz, este sábado desde las 16.30 de Argentina, por un puesto en la final.

Se trata de una sorpresa la presencia de Auger-Aliassime en las semifinales del ATP Finals. El norteamericano expuso un saque colosal y sacó de quicio al germano, que estuvo fuera de sí cuando las cosas no le salían en la cancha techada italiana.

El canadiense Félix Auger-Aliassime venció a Alexander Zverev y, a los 25 años, está en el mejor momento de su trayectoria. Antonio Calanni - AP

Auger-Aliassime, de 25 años, se impuso por 6-4 y 7-6 (7-4) y terminó la fase de grupos en el segundo lugar del grupo Bjorn Borg, con dos victorias y una derrota. Su próximo adversario, Alcaraz, ganador de la zona Jimmy Connors, consiguió tres triunfos.

“Este es un torneo de alto valor”, valoró Auger-Aliassime. Y aludió a Alcaraz: “Si quiero estar en la final, tendré que superar a un gran jugador. Tomaré el riesgo necesario”.

El match point de Auger-Aliassime vs. Zverev

The moment @felixtennis claimed his 50th win of the season and booked his FIRST #NittoATPFinals semi-final! 👏 pic.twitter.com/NOIylnL5HP — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2025

La otra semifinal enfrentará al número 2 y defensor del cetro, el italiano Jannik Sinner, con el australiano Alex De Miñaur, 7º, que se clasificó también por sorpresa, con una sola victoria en tres partidos.

También el viernes, Sinner terminó la fase de grupos con un pleno de tres éxitos, al vencer por 6-3 y 7-6 (7-3) al estadounidense Ben Shelton. El italiano encadenó su 29º triunfo consecutivo en canchas duras bajo techo, su escenario favorito, y el octavo seguido en el Torneo de Maestros, siempre sin perder un set.

Sinner derrotó en dos sets a Ben Shelton y se mantiene invicto desde hace 29 partidos en superficie dura bajo techo; es semifinalista en el Masters de Turín. Marco Alpozzi - LaPresse via ZUMA Press

En otro sentido, Sinner no se lamentó por haber perdido el número 1 del ranking a manos del español. “Me siento feliz por él, muchísimo; mentiría si dijera que no. Lo merece porque está teniendo una temporada increíble y está jugando en un nivel altísimo”, reconoció este viernes el italiano a Alcaraz, que cerrará la temporada como el mejor de la clasificación internacional de la Asociación de Tenistas Profesionales.

Un ranking que él encabezaba antes del ATP Finals, en el que Sinner defiende la corona. “Para mí, eso representa una motivación para la próxima temporada y para el trabajo que haremos”, afirmó quien va en busca de su tercera final seguida en el Torneo de Maestros, en la que se espera choque con Alcaraz. El italiano y el español son los máximos exponentes de la nueva generación del tenis y mantienen una rivalidad que se convirtió en un clásico, a pesar de la cual son buenos compañeros fuera de las canchas y no dudan de elogiarse uno al otro cuando tienen oportunidad.

Semifinalistas en los GS y el Master el mismo año

Semi-finalists at all four Grand Slams & #NittoATPFinals in same season:



🆕 @janniksin 2025



▸ Novak Djokovic 2012-13, 2015, 2021, 2023

▸ Roger Federer 2005-07, 2009

▸ Ivan Lendl 1987 pic.twitter.com/Ht98ID0oyX — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2025

En ese sentido, Sinner destacó que Alcaraz ganó este año “dos títulos de Grand Slam [Roland Garros e US Open, derrotando al propio Jannik en ambas finales] y ocho torneos, una cantidad increíble para cualquiera”. Y señaló que el español “es muy competitivo en cualquier superficie y tiene un tenis muy agresivo”.

“Lo vismos en todos los partidos que jugó en este torneo, en los que supo manejar muy bien la presión. Por eso, estoy feliz por él. Es un gran muchacho, tiene un gran y bello equipo y trabaja duro para alcanzar sus objetivos. Si tuviese que elegir quién me gustaría fuera número 1, más allá de mí, elegiría a él, sin dudar”, afirmó.