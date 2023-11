escuchar

El chileno Marcelo Chino Ríos nunca pasa (ni pasó) inadvertido. No lo hizo durante su explosiva carrera en el tenis, en la que alcanzó el número uno del mundo (en 2000) sin ganar trofeos de Grand Slams. Ni lo hizo después de su retiro (jugó su último partido en 2004). Radicado en los Estados Unidos desde hace muchos años, el exdeportista se convirtió, en las últimas horas, en una de las voces de apoyo menos pensadas para Javier Milei, el presidente electo de la Argentina.

Ríos, de 47 años, ganador de 18 títulos de ATP entre 1995 y 2001 (cinco de ellos de categoría Masters 1000), utilizó su cuenta de Instagram para realizar un posteo y celebrar la victoria de Milei ante Sergio Massa en las elecciones de este domingo. “Quiero darme el tiempo para felicitar al pueblo argentino, ya que siempre los he considerado unos hermanos. Quiero felicitar por el triunfo de Milei. Es un nuevo comienzo de un país que ha sufrido mucho y volver a tener un tipo así, creo que cambiará mucho las cosas. Quiero agradecer a Milei, que ha hecho un gran trabajo”, dijo el Chino Ríos.

El Chino Ríos y Mariano Zabaleta, tras uno de los duelos en el circuito

El extenista también aprovechó el éxito de Milei para criticar al gobierno chileno que lidera Gabriel Boric. “Ojalá que nos ayude de rebote para sacarnos a esta mierda de gobierno que tenemos. Creo que va a ser una gran ayuda a Sudamérica. Tengo grandes amigos, siempre me he sentido querido por los argentinos. Ojalá este sea un gran paso a la libertad y que puedan tener un país como corresponde. Ojalá que algún día nosotros también lo tengamos. Grande Milei”, expresó Ríos.

Ríos, por lo general, no suele quedarse callado, incluso, corriendo el riesgo de quedar envuelto en polémicas. En febrero de 2020, en una entrevista con el diario chileno La Tercera, opinó sobre la homosexualidad: “Soy criticado en muchas partes y por gente muy querida, pero no me gustan los homosexuales. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal. No me gusta y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegas a una casa y ves dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo?”.

El Chino Ríos fue número 1 del mundo en 2000

En la misma entrevista, con respecto de la crisis social que se vivía en Chile y que provocó una serie de estallidos en Santiago y otras ciudades del país, Ríos puso el foco en el rol del Estado: “Yo veía a Venezuela antes. No es que me riera, pero decía: ‘Cómo puede llegar un país a este nivel’. Y de repente nosotros caemos en lo mismo. No lo podía creer. Yo no estoy viviendo allá, soy realista. Pero entiendo a la gente cuando habla de igualdad o equidad. Yo lo estoy viviendo en carne propia acá. Para mí no es subirle más el sueldo a la gente para que tenga más plata. No, para mí todos deben partir de la misma base. Que todos empiecen con la misma posibilidad en la vida. Acá, en Estados Unidos, el hijo del jardinero es compañero de mi hijo. Acá es colegio público. Y yo voy a la casa del jardinero y él viene a mi casa. Quitarles a los ricos para ayudar a los pobres, no tiene sentido. Yo creo que va por ahí, por el lado de la salud. Que no se muera gente esperando. Que pague el Estado, ellos verán cómo, pero no sacándole plata a otros. No comparto los saqueos, no comparto que quemen los metros o se roben computadores y refrigeradores. Pero me pongo a pensar qué pasaría si estuviera en ese lugar”.

Ríos también llegó a decir que Sebastián Piñera, que era el presidente chileno, de “blandito”.

El posteo de Ríos en favor de Milei

Para Navratilova, “apesta”

En el mundo del tenis internacional no pasó inadvertida la victoria de Milei en las elecciones presidenciales. Fue una leyenda como Martina Navratilova la que, también en las redes sociales, se manifestó. Claro que a diferencia del Chino Ríos, la leyenda nacida en Checoslovaquia y nacionalizada estadounidense, fue crítica sobre el nuevo camino político que tomó la Argentina.

La extenista Martina Navratilova

La exnúmero 1 del mundo, ganadora de 18 títulos individuales de Grand Slam, se subió a un posteo realizado por el historiador y profesor universitario argentino Federico Finchelstein, en el que decía: “Argentina acaba de elegir a un mini-Trump que es aún más inestable y dañado que el original... Milei ganó por un amplio margen... y esta victoria remodelará el panorama argentino en los años venideros... no hay duda de que la democracia sufrirá”.

Desde @martina en la red social X (antes, Twitter), Navratilova suele estar muy activa. Esta vez escribió: “Y esto realmente apesta, más para Argentina que para nosotros pero ¡ay! Un paso en la dirección equivocada, sin duda…”.

And this really stinks, more for Argentina than us but yikes. A step in the wrong direction for sure… https://t.co/J8xY0YyIba — Martina Navratilova (@Martina) November 20, 2023

LA NACION