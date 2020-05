La cantante y actriz Jimena Barón llamó a la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez para informarle la falsedad de lo expuesto por Rodrigo Lussich Crédito: archivo/Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2020 • 17:51

Jimena Barón negó el supuesto llamado de su ex Juan Martín del Potro y dijo que habló con Sofía "Jujuy" Jiménez , quien acaba de terminar su relación con el tenista, para informarle la falsedad del rumor.

"Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece", escribió Jimena en su cuenta de Twitter luego de que Rodrigo Lussich afirmara acerca del deportista: "Aburrido en cuarentena, volvió a marcar el teléfono de una ex. Le tiró un WhatsApp a Jimena Barón ".

La cantante y actriz, que estuvo en pareja con Del Potro en 2017, también criticó el rumor que generó el periodista de espectáculos. "El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo", expresó.

Por su parte, Jujuy salió a agradecer la actitud de Jimena a través de algunas stories de Instagram . "Está buenísimo porque ella, de la nada, sin ninguna obligación ni necesidad, se tomó el trabajo y el tiempo de paralizar mi mente, o que no me perturbe, y aclararme que ella no tenía nada que ver", señaló la modelo, que acaba de terminar su relación con el tandilense.

"Me parece que no existen muchas ex así", se rió, además, al tiempo que planteó que el llamado de la actriz fue "un gran regalo".

Jujuy le agradeció a Jimena Barón por su actitud 01:50

Video

Jujuy también hizo alusión al mensaje que compartió la cantante en sus redes sobre que, con este tipo de cosas, "se deja como una tonta a una mina": "En un mundo donde el machismo sigue tan arraigado, se empieza, por suerte, a replantear y a haber un montón de cuestiones. Esta cosa de mujer a mujer creo que hay que celebrarla, aplaudirla, compartirla y que, de verdad, se contagie".

Por último, se refirió a su situación emocional tras el corte con Del Potro . "Una separación por supuesto que es triste, pero queda ahí, se lo entrego al universo y que sea lo que tenga que ser". Y concluyó: "Yo, desde acá, mando amor. Gracias a todos".