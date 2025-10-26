João Fonseca crece muy rápido: se coronó en Basilea asombrando a todos con su poderoso drive

El brasileño João Fonseca, de 19 años y dos meses, sigue creciendo muy rápido en el circuito. El vigente campeón del torneo de Buenos Aires obtuvo el segundo trofeo de su carrera, el más importante por la categoría, al derrotar en la final del ATP 500 de Basilea (la ciudad en la que nació Roger Federer) al español Alejandro Davidovich Fokina (18º del ranking) por 6-3 y 6-4.

Fonseca no deja de sorprender: a los 19 años ganó su segundo título, el primero de categoría 500, en Basilea FABRICE COFFRINI� - AFP�

Fonseca se convirtió en el segundo campeón más joven de un ATP 500, la tercera categoría de torneos después de los Grand Slam y los Masters 1000. El que ostenta el récord es el español Carlos Alcaraz, con los títulos en Río de Janeiro y Barcelona 2022, con 18 años. Cuando se actualice el ranking será top 30 por primera vez, un objetivo que perseguía en lo inmediato, para poder ser uno de los 32 preclasificados en el próximo Grand Slam: Australia 2026.

El jugador nacido en Río de Janeiro es, ahora, el primer brasileño que gana un título por encima del nivel ATP 250 desde que la leyenda, Gustavo Kuerten, logró el Masters 1000 de Cincinnati en 2001. “Es una locura. Quiero dar las gracias a mi familia y a mis entrenadores por ayudarme a conseguirlo. Mis padres acaban de llegar desde Brasil. Iban a venir a París [este lunes comienza el Masters 1000] y cambiaron sus vuelos, han llegado una hora antes del partido junto a mis tíos. Es increíble tenerlos aquí para vivir el mayor título de mi carrera. Es un placer jugar en este deporte y en este torneo”, apuntó el segundo campeón más joven en la historia de Basilea después de Jim Courier, de 19 años y un mes, en 1989.

El drive de Fonseca, un golpe de altísima fuerza y velocidad, con el que hace mucho daño FABRICE COFFRINI� - AFP�

En su primera final de ATP 500, los nervios no parecieron acompañar los movimientos de Fonseca, que construyó un partido lleno de recursos ofensivos, con una derecha demoledora como principal argumento de su arsenal. Es más: repartió mazazos de drive desde todos los puntos geográficos del court, generando el asombro del público en el St. Jakobshalle. Muchos le ven un parecido al drive de Juan Martín del Potro.

El poderoso drive del brasileño

Joao Fonseca is a set away from his biggest title to date #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/zfR5GithRZ — Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2025

Fonseca es entrenado desde los doce años por Guilherme Teixeira, pero desde hace tiempo también sumó a su grupo de trabajo a dos argentinos: al coach Franco Davin (conductor de Del Potro y Gastón Gaudio cuando ganaron el US Open 2009 y Roland Garros 2004, respectivamente) y al entrenador y especialista en matemática Marcelo Albamonte, hombre de máxima confianza de Davin, que era supervisor deportivo de la gira Cosat (Confederación Sudamericana de Tenis) para los chicos de 14 y 16 años, cuando João competía.

El malagueño Davidovich Fokina, asimismo, deberá seguir persiguiendo su primer título: sufrió su cuarta derrota en una final este año, la quinta en su carrera. “Jugaste un tenis increíble hoy. Eres la figura de este deporte. Sin duda, tienes un futuro brillante. Serás el próximo Nole en vencer a Carlos (Alcaraz) y Jannik (Sinner), sin duda”, fue el elogio del español hacia el sudamericano, durante la ceremonia de premiación.

Sinner campeón en Viena

El N° 2 del mundo, Jannik Sinner, conquistó el ATP 500 de Viena al vencer por segunda vez en esta temporada en una final al N° 3, Alexander Zverev, por 3-6, 6-3 y 7-5. Verdugo del alemán en la final del Abierto de Australia en enero, el italiano logró su cuarto título de la temporada, el segundo de su carrera en la capital austríaca, donde ya se había impuesto en 2023.

Son 21 las victorias consecutivas de Sinner bajo techo, antes del Masters 1000 de París, también cubierto, que comienza este lunes. Para lograr el 22° título de su carrera, el exnúmero 1 tuvo que apretar los dientes, luego de que Zverev lograra el primer set gracias a un solitario break. “Fue un inicio de la final difícil para mí“, reconoció Sinner. “Concedí un break, tuve algunas opciones en el primer set pero no pude usarlas. Zverev estaba sacando muy bien, pero intenté mantener mi mentalidad y jugar mi mejor tenis cuando llegara”, declaró el italiano.

Jannik Sinner levantando el trofeo de campeón en Viena, tras vencer a Alexander Zverev Heinz-Peter Bader� - AP�

Sinner respondió en el segundo set, situándose 3-0 en el marcador antes de empatar y forzar el tercer y último set. En ese set decisivo, Zverev salvó dos bolas de break en el quinto game, pero Sinner mantuvo su presión y obtuvo su premio con 5-5, logrando romper el servicio del alemán, antes de sellar la victoria final con su saque.