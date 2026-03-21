Miami Open: Carlos Alcaraz le ganó a Joao Fonseca, celebró como McIlroy y dejó un consejo para su vencido

El español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking mundial de tenis, se impuso en su debut en la noche del viernes en el Miami Open por 6-4 y 6-4 a la promesa brasileña Joao Fonseca en un partido que se hizo esperar demasiado por las postergaciones sufridas por las lluvias. Y el duelo del segundo Masters 1000 de la temporada dejó varias perlitas para los amantes del deporte.

Ante una afición brasileña estruendosa y entregada a respaldar a su joya de 19 años, Alcaraz accedió a la tercera ronda enfocado en una gran variedad de golpes y cambios de ritmo. El prodigio de El Palmar desactivó la potente derecha de su adversario y lo obligó a jugar incómodo hasta derrotarlo y celebrar con un swing, un golpe de golf, en tributo al multicampeón norirlandés Rory McIlroy, que estaba en la tribuna siguiendo la jornada.

La estrella del golf Rory McIlroy estuvo siguiendo algunos partidos de la jornada del Miami Open, entre ellos el que le ganó Carlos Alcaraz a Joao Fonseca afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Vi desde casa que estaba viendo a Casper [Ruud], que también es seguidor del golf y son amigos, y estaba pensando en si se quedaba a mi partido, esperaba que sí. Y cuando lo vi en la cancha me alegré muchísimo que estuviera ahí animando y viendo”, sostuvo Carlitos, que descartó que fuera una invitación de él la presencia del ex número 1 con los palos, un deporte que también apasiona y practica el murciano de 22 años.

Un festejo de ese tipo, tras el saludo con su rival y el juez y después de dejar su raqueta junto a su bolsa, Alcaraz ya lo había hecho en alguna oportunidad. Pero nunca con McIlroy, actual N° 2 del mundo, a unos metros de distancia, observándolo y aplaudiéndolo.

Career Slam Champs ⛳️ 🎾



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La presencia del norirlandés en Miami se produce durante un breve descanso en su calendario, mientras se prepara para el Masters de Augusta, que comienza el 9 de abril próximo en Georgia y al que McIlroy llegará con cierta incertidumbre sobre su estado físico.

Por lo pronto, si había alguna intriga con el rendimiento de Alcaraz, luego de sufrir su primera derrota del año en las semifinales de Indian Wells, ante el ruso Daniil Medvedev una semana atrás, el español se encargó de rebatirlas. “Creo que estuve muy bien en los momentos cruciales, desde el principio hasta la última pelota. Sé lo bueno que es Joao. Por eso estuve muy concentrado en cada punto, en cada golpe”, declaró minutos después de la victoria.

¿Dedicado a Rory? 🏌️El swing de Alcaraz tras su triunfo.



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Fonseca trató de resistir, agradeciendo el aliento imparable de su hinchada con varios puntos espectaculares, pero el ganador de siete Grand Slam está hoy por hoy a un nivel superior. Un quiebre en el tercer punto del primer parcial y otro al empezar el segundo set le dieron la ventaja decisiva al máximo favorito del torneo.

“Creo que rompe mucho el ritmo. Tiene el slice, tiene el efecto topspin, busca más el ángulo... Así que tiene casi de todo y nunca sabes lo que va a venir. Carlos tiene más recursos que Sinner, que es más como un robot que simplemente golpea la pelota y lo hace todo a la perfección”, comparó Fonseca, ya en la rueda de prensa.

El saludo de Carlos Alcaraz y Joao Fonseca luego del triunfo del español sobre el brasileño por la segunda ronda del Miami Open afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, Alcaraz llenó de elogios a su vencido, que cayó con el italiano en dos tie break la semana pasada en los octavos de final de Indian Wells. “Me recuerda mucho a cuando yo tenía su edad y estaba dándome a conocer. A veces falla algunos tiros, o a veces falla pelotas muy fáciles porque no elige el golpe correcto, la bola adecuada en ciertas situaciones. Estoy seguro de que lo va a lograr”.

Y fue más allá con la evaluación: “Recuerdo cuando jugué contra Rafa Nadal por primera vez en Madrid, lo mucho que me ayudó ese partido, aunque me destrozara (6-1 y 6-2, el día de su cumpleaños 18). Diría que, al jugar de igual a igual con nosotros, va a recibir muy buen feedback de su equipo. Sabrán en qué debe mejorar en el futuro. Joao lo tiene todo: buenos golpes, mucho margen de mejora... Estoy seguro de que lo va a conseguir. Jugar dos torneos consecutivos contra el número 1 y el número 2 del mundo le va a ser de gran ayuda”.

El próximo rival de Alcaraz será Sebastian Korda (32°), que eliminó al argentino Camilo Ugo Carabelli. Se medirán este domingo.