João Fonseca, el prodigio que conquistó Buenos Aires, generó una revolución en Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO.- Si ya de por sí el Río Open, el torneo de tenis de mayor categoría en la región (ATP 500), espiritualmente parece bendecido por el Cristo Redentor, la estatua de 38 metros que todo lo observa desde lo alto del morro del Corcovado y que se divisa desde cada rincón de la ciudad, el certamen carioca adquirió un aura fenomenal. El responsable de semejante fortuna es el nuevo garoto maravilhoso, João Fonseca, el jugador de apenas 18 años y cinco meses que derramó su brillo durante la semana pasada en el polvo de ladrillo del Argentina Open. Si el chico nacido en esta ciudad ya generaba atracción, su primer título ATP sacudió absolutamente todo. Provocó un delirio indomable.

El día después del título en Buenos Aires, Fonseca se entrenó en Río de Janeiro, donde debutará este martes ante el francés Müller Fotojump/Río Open

“João se va a entrenar a las 18″, comunicó el Río Open, en la sala de prensa, veinticuatro horas después del trofeo porteño. La información sobre el ensayo de Fonseca en el court 7 del complejo montado en el pintoresco Jockey Club, en el barrio de Leblon, se propagó en forma frenética. Niños con pelotas gigantes y camisetas verde-amarelas, subidos a los hombros de los padres o hermanos mayores, se apiñaron contra los alambrados; adultos de distintas edades prepararon sus teléfonos celulares apuntado a la cancha en cuestión, en la que se estaba entrenando Camilo Ugo Carabelli. Cuando al argentino se le terminó el turno y dejó el lugar, la expectativa empezó a agigantarse, las manos comenzaron a humedecerse, todo bajo un clima sofocante, con más de 36°.

Furor por Fonseca en el Río Open: cinco efectivos de seguridad custodiaron la puerta de ingreso al court 7, donde se entrenó el brasileño

“¡Joaaaooo, uuuooo, Joaaaooo, uuuooo, Joaaaooo, uuuooo!”, el mismo canto que se escuchó en estos días en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, empezó a tronar en el club del segundo torneo ATP de la gira sudamericana. Decenas de chicos, con nerviosismo, fueron en busca de Fonseca al pie de la escalera que comunica al vestuario de jugadores, del que hacía un rato había surgido el alemán Alexander Zverev, el 2° del mundo; sin embargo, el joven carioca estaba en otro edificio, haciendo fisioterapia. Por ello, cuando la espigada figura de 1,85 metro surgió entre vallas, árboles y efectivos de seguridad, la histeria brotó en el complejo. “¡Joaaaooo, uuuooo!”, se escuchó de nuevo, como grito de guerra. Cinco efectivos de seguridad, como escudos humanos, se apostaron en la puerta principal del court 7; varios más se colocaron en otros sectores estratégicos.

La perspectiva no fue la mejor para los espectadores, que tuvieron que esquivar con la mirada alambrados, torres de alumbrado y policías, pero poco importó. Disfrutaron, durante aproximadamente una hora, de un ensayo liviano del chico al que ya muchos se encaprichan en comparar con Guga Kuerten (“Cada uno escribe su propia historia. Yo quiero ser João”, dice el adolescente, cada vez que escucha la maliciosa consulta).

Este martes, en una segunda jornada recargada del ATP 500 brasileño, en la que debutará el campeón defensor (Sebastián Báez vs. Sumit Nagal), el último finalista (Mariano Navone vs. Roberto Carballes Baena) y otros tres singlistas nacionales (Francisco Cerúndolo vs. Hugo Gaston, Tomás Etcheverry vs. Corentin Moutet y Ugo Carabelli vs. Pedro Martínez), Fonseca cerrará la jornada nocturna en la cancha central, bautizada Guga Kuerten. Con las 6200 entradas agotadas, el local se medirá con el francés Alexandre Müller, a continuación del match entre Zverev y el chino Yunchaokete Bu, que arrancarán no antes de las 19.

La frescura de Joao Fonseca en el Río Open Fotojump/Río Open

“Fue un primer gran paso de mi carrera”, apuntó Fonseca, tras la práctica, ante una numerosa audiencia de periodistas, en una sala de cine del Jockey Club. Y siguió: “Viví acontecimientos rápidos en toda mi carrera, de juveniles a profesional, de los Challengers al Next Gen, pero nunca pensé que podría llegar tan rápido al top 100 y, ahora pasarlo, estar 60 o 70 del mundo. Estoy feliz de lo que estoy haciendo hasta aquí. Estoy teniendo más visibilidad, me siento muy feliz y orgulloso que los chicos me vean como una inspiración. Todo eso me llena de fuerza para seguir buscando mi sueño, que es ser número uno”.

La gimnasta olímpica Rebeca Andrade visitó el Río Open, el certamen carioca que está revolucionado por Joao Fonseca Fotojump/Río Open

En las últimas horas, Fonseca recibió felicitaciones virtuales de distintas estrellas del fútbol brasileño como Neymar, Vinicius Jr. y el fenómeno Ronaldo. Este lunes, fue la propia Rebeca Andrade, la extraordinaria gimnasta campeona olímpica en París 2024, quien lo llenó de elogios, durante su visita al Río Open, para participar de la ceremonia de apertura.

“Me provoca orgullo todo lo que dicen de mí –dijo Fonseca-. Siento una presión buena. Es un sueño jugar al tenis desde niño y el apoyo de la gente me da combustible para trabajar más duro y seguir obteniendo títulos. ¿Cómo estoy físicamente? Óptimo. Obviamente, un poco cansado, pero estoy muy bien físicamente, tengo un muy buen equipo. Estoy preparado para el juego”. No hay dudas de ello. Si el Río Open parece bendecido… Fonseca llegó para encumbrar el tenis de Brasil.

Sebastián Torok Por