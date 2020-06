Fuente: Reuters

Desde el principio y hasta este resultado fatal, con ocho casos de contagio de coronavirus, el tenista Nick Kyrgios se mostró muy crítico respecto de la realización del torneo de Belgrado, que tuvo como principal responsable a Novak Djokovic.

Conocido el resultado positivo del Nº 1 del mundo, el australiano escribió primero: "Oh Boy" ("Oh, muchacho") y enseguida: "Oraciones para todos los jugadores que contrajeron Covid-19. No me molesten por cualquier cosa que hice que haya sido 'irresponsable' o clasificada como 'estupidez'; esto se lleva la torta ". Algo así como: "Esta situación se lleva todos los premios".

A ese mensaje, Kyrgios le sumó el video de la fiesta en donde participaron tanto el serbio como el tenista croata Borna Coric, el entrenador físico de Djokovic; Marco Panichi, y el entrenador de Grigor Dimitrov, Cristian Groh, además del propio Dimitrov, que fue el primero en quedar contagiado. Y a continuación retwiteó un posteo de Melanie Maizels, en donde se incluye otro video de aquella fiesta donde no hubo ningún tipo de distanciamiento social.

Kyrgios, que desde el primer momento criticó al número uno del mundo por haber llevado adelante esta serie de torneos cuando el mundo aún está lidiando con la pandemia, ya había sido incisivo en las redes ayer.

"Qué estúpida decisión esta de continuar con la 'exhibición'", escribió el número 40° del ranking ATP en su cuenta de Twitter y compartió el comunicado con el que Coric anunció que había dado positivo de Covid-19. "Les deseo una pronta recuperación a los muchachos, pero esto es lo que sucede cuando eres indiferente a los protocolos. No es una broma", agregó.

Más tarde, Kyrgios compartió las imágenes del momento en que los organizadores del Adria Tennis Tour en Zadar informaron a los espectadores que la final entre Djokovic y el ruso Andrei Rublev se suspendería a raíz del caso de Dimitrov. El australiano aprovechó para hacer una dura crítica a Nole.

"Felicitaciones, qué liderazgo", escribió en alusión al número uno del mundo, que es el actual presidente del consejo de jugadores. También compartió un mensaje del tenista estadounidense Mitchell Krueger (195°), quien señaló: "Un liderazgo estelar".