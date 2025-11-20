La agenda de la TV del jueves: Argentina busca las semifinales de la Copa Davis y los ensayos de la Fórmula 1 en Las Vegas
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 20 de noviembre de 2025.
TENIS
Copa Davis
- 6 España vs. Chequia, por los cuartos de final. DSports (1610)
- 13 Argentina vs. Alemania. El primer single de los cuartos de final. TyC Sports y DSports (1610)
- 15.30 Argentina vs. Alemania. El segundo single de los cuartos de final. TyC Sports y DSports (1610)
- 17.30 Argentina vs. Alemania. El dobles de los cuartos de final. TyC Sports y DSports (1610)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 21.30 Práctica 1 del Gran Premio de Las Vegas. Disney+ Premium y Fox Sports
- 0.55 (del viernes) Práctica 2 del Gran Premio de Las Vegas. Disney+ Premium y Fox Sports
FÚTBOL
Champions League femenina
- 14.30 Twente Enschede vs. Atlético de Madrid. ESPN2
- 16.45 Chelsea vs. Barcelona. ESPN2
- 16.45 Leuven vs. Roma Disney+ Premium
- 16.45 PSG vs. Bayern Munich. Disney+ Premium
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14.30 Anadolu Efes vs. Barcelona. DSports (1618)
- 16.15 Panathinaikos vs. Dubai Basketball. DSports+ (1613)
Liga Nacional
- 20 Platense vs. Oberá. DSports (1610)
VÓLEIBOL
Liga Argentina
- 11 UPCN San Juan vs. Boca. Fox Sports
- 15 Ciudad Voley vs. Defensores de Banfield. Fox Sports 2
- 18 Monteros Voley vs. San Lorenzo. Fox Sports 2
- 21 Tucumán de Gimnasia vs. River. Fox Sports 2
