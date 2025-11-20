LA NACION

La agenda de la TV del jueves: Argentina busca las semifinales de la Copa Davis y los ensayos de la Fórmula 1 en Las Vegas

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Argentina debuta en la Copa Davis en Bolonia
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 20 de noviembre de 2025.

TENIS

Copa Davis

  • 6 España vs. Chequia, por los cuartos de final. DSports (1610)
  • 13 Argentina vs. Alemania. El primer single de los cuartos de final. TyC Sports y DSports (1610)
  • 15.30 Argentina vs. Alemania. El segundo single de los cuartos de final. TyC Sports y DSports (1610)
  • 17.30 Argentina vs. Alemania. El dobles de los cuartos de final. TyC Sports y DSports (1610)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 21.30 Práctica 1 del Gran Premio de Las Vegas. Disney+ Premium y Fox Sports
  • 0.55 (del viernes) Práctica 2 del Gran Premio de Las Vegas. Disney+ Premium y Fox Sports
Cominenza la acción de Franco Colapinto en Las Vegas
FÚTBOL

Champions League femenina

  • 14.30 Twente Enschede vs. Atlético de Madrid. ESPN2
  • 16.45 Chelsea vs. Barcelona. ESPN2
  • 16.45 Leuven vs. Roma Disney+ Premium
  • 16.45 PSG vs. Bayern Munich. Disney+ Premium

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.30 Anadolu Efes vs. Barcelona. DSports (1618)
  • 16.15 Panathinaikos vs. Dubai Basketball. DSports+ (1613)

Liga Nacional

  • 20 Platense vs. Oberá. DSports (1610)

VÓLEIBOL

Liga Argentina

  • 11 UPCN San Juan vs. Boca. Fox Sports
  • 15 Ciudad Voley vs. Defensores de Banfield. Fox Sports 2
  • 18 Monteros Voley vs. San Lorenzo. Fox Sports 2
  • 21 Tucumán de Gimnasia vs. River. Fox Sports 2
