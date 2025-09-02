LA NACION

La agenda de la TV del martes: Alcaraz y Djokovic buscan las semifinales del US Open

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Novak Djokovic se medirá ante el local Taylor Fritz
Novak Djokovic se medirá ante el local Taylor FritzCHARLY TRIBALLEAU - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 2 septiembre de 2025.

TENIS

US Open

  • 12 Jessica Pegula vs. Barbora Krejcikova y Carlos Alcaraz vs. Jiri Lehecka, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
  • 20 Aryna Sabalenka vs. Marketa Vondrousova y Novak Djokovic vs. Taylor Fritz, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
El español Carlos Alcaraz jugará por el pase a la semifinal frente al checo Jiri Lehecka
El español Carlos Alcaraz jugará por el pase a la semifinal frente al checo Jiri LeheckaYuki Iwamura - AP

BÁSQUETBOL

Eurobasket

  • 9 Grecia vs. Bosnia y Herzegovina. Dsports (610/1610 HD)
  • 9 Bélgica vs. Israel. Dsports (614/1614 HD)
  • 12 Islandia vs. Eslovenia. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 15.30 Italia vs. España. Dsports (610/1610 HD)
  • 15.30 Francia vs. Polonia. Dsports2 (612/1612 HD)
El esloveno Luka Doncic, una de las figuras del campeonarto
El esloveno Luka Doncic, una de las figuras del campeonartoJurij Kodrun - Getty Images Europe

CICLISMO

  • 10.50 La Vuelta a España. Etapa 10. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
