La agenda de la TV del martes: Alcaraz y Djokovic buscan las semifinales del US Open
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 2 septiembre de 2025.
TENIS
US Open
- 12 Jessica Pegula vs. Barbora Krejcikova y Carlos Alcaraz vs. Jiri Lehecka, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
- 20 Aryna Sabalenka vs. Marketa Vondrousova y Novak Djokovic vs. Taylor Fritz, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
BÁSQUETBOL
Eurobasket
- 9 Grecia vs. Bosnia y Herzegovina. Dsports (610/1610 HD)
- 9 Bélgica vs. Israel. Dsports (614/1614 HD)
- 12 Islandia vs. Eslovenia. Dsports2 (612/1612 HD)
- 15.30 Italia vs. España. Dsports (610/1610 HD)
- 15.30 Francia vs. Polonia. Dsports2 (612/1612 HD)
CICLISMO
- 10.50 La Vuelta a España. Etapa 10. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
