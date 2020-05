Djokovic y Zimonjic se saludan tras el final del dobles con Lindsted y Aspelin

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2020 • 15:00

Tiempo de confesiones de cuarentena para los deportistas de elite. En este caso, Novak Djokovic y Maria Sharapova. Tanto el serbio como la rusa se sinceraron en una charla que ofrecieron a través de instagram; tal es así que ambos reconocieron que llegaron a jugar alguna vez al tenis bajo los efectos del alcohol.

Sharapova, que se retiró este año, no abundó en detalles del partido en cuestión, quizás para no comprometer a quienes la acompañaron o a los organizadores. Simplemente describió que se trataba de una exhibición que finalmente ganó, aunque no se explica cómo lo hizo en ese estado.

Mucho más específico fue Djokovic, que en su condición de tenista top cuida su alimentación de manera puntillosa y que, como máximo, bebe una copa de vino de vez en cuando. Sucedió que en algún momento de su carrera se dio un "permitido": de hecho, el serbio contó que llegó a jugar alcoholizado al 10 de julio de 2011, durante una serie de Copa Davis, seguramente por la euforia de haber ganado por primera vez en el césped de Wimbledon.

El instagram live de Djokovic y Sharapova

Nole venía de derrotar en la final del All England a Rafael Nadal, logro que lo catapultó al número uno del ranking. Enseguida le tocó viajar a Suecia, concretamente a Halmstad, para disputar los cuartos del Grupo Mundial contra el conjunto local. Sin grandes nombres en el combinado escandinavo, Djokovic fue reservado para el dobles y los singles del primer día los disputaron Viktor Troicki y Janko Tipsarevic, que se impusieron respectivamente a Michael Ryderstedt y Ervin Eleskovic.

Luego, al actual Nº 1 del mundo le tocó formar parte del partido de dobles junto con Nenad Zimonjic, en estos días capitán de la formación balcánica. Ambos fueron barridos en tres sets por los suecos Robert Lindstedt y Simon Aspelin (6-4, 7-6 y 7-5)."No sé cómo terminé jugando ese partido. No veía bien la pelota. Es que nunca tomo alcohol, sólo alguna vez una copa de vino", recordó Nole en el Live.

Sin embargo, sus compañeros salieron al rescate nuevamente: Tipsarevic dio el domingo el punto definitivo a su país para el 4 a 1, con lo que Serbia avanzó a las semifinales de la máxima competición por países.

Fuente: Reuters