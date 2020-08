Puerta, en los sitios de Le Soir, de Bélgica, y Mundo Deportivo, de España

Fernando Vergara Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 00:01

La sorpresiva confesión de Mariano Puerta en la nacion no sólo generó una conmoción deportiva en la Argentina. Una gran cantidad de medios del mundo se hicieron eco de la noticia en la que el ex tenista admitió haber mentido en su estrategia de defensa por el doping en el torneo de Roland Garros 2005, en la final perdida ante el español Rafael Nadal.

Distintos medios de prensa de Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Irlanda, Nigeria y Panamá (y otros tantos en Sudamérica) reflejaron la entrevista. "Puerta reconoció haber mentido ante las autoridades deportivas para obtener una reducción de su sanción", remarcó Mundo Deportivo, uno de los principales diarios deportivos de Barcelona.

"Ya suspendido por dopaje con clenbuterol en 2003, Puerta explicó que en realidad había ingerido un suplemento alimenticio a base de cafeína y gingseng, que contenía el producto antidopaje", se focalizó Le Figaro, de Francia. En tanto que France TV apuntó a una de las frases más elocuentes de Puerta: "La explicación que utilizamos como estrategia fue una mentira. Pero no obtuve ninguna ventaja deportiva. Ya no quiero ser visto como un tramposo".

En Holanda, Suiza y Bélgica

'Mariano Puerta: "Ya no quiero ser un impostor"', fue uno de los títulos de deportes de De Telegraaf, de Holanda. Por su parte, Le Matin, de Suiza, hizo hincapié en otra de las declaraciones del cordobés: "Mis abogados pensaron que no era una buena idea decir lo que había sucedido, que no agradaría (al TAS)". L'Avenir, de Bélgica, transcribe otro de los fragmentos de la entrevista al ex jugador: "Nosotros no podíamos hacer nada porque las pastillas se habían comprado, no sé cómo decirlo., no fue en forma legal. No había factura".

La confesión del ex número 9 del mundo, inclusive, tuvo rebote en países con escasa tradición tenística como Nigeria y Panamá. Vanguard, un diario del país africano, destacó también las declaraciones del entorno de Puerta sobre los sucesos de aquel año 2005: Darío Lecman, Andrés Schneiter y Jorge Brasero. "El argentino confesó argumentos falsos", resaltó El Heraldo panameño.

"Puerta dice que mintió para que le redujeran la suspensión, y que inventó la historia de haber bebido del vaso de su novia. Pero asegura que el dopaje no fue intencional", dio crédito Christopher Clarey, periodista de The New York Times.