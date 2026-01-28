Novak Djokovic dejó en el camino a Musetti, que abandonó por lesión y se clasificó a las semifinales del Australian Open

Un guiño del destino lo mantiene con vida en el Abierto de Australia. Cuando parecía que se despedía, el azar le ofreció su mejor carta, porque Novak Djokovic no podía resolver la encrucijada que le presentaba Lorenzo Musetti. Sin embargo, el serbio pudo meterse entro los cuatro mejores del certamen tras el abandono del tenis italiano, que se imponía por 6-4 y 6-3, por una fuerte molestia en la pierna derecha. En las semifinales, el serbio se enfrentará con el campeón defensor, Jannik Sinner.

En el primer Grand Slam del año, Nole se encontró con un premio demasiado grande, porque hasta el serbio aceptó que el dominio de Musetti sobre su juego era total. “Él fue claramente el mejor jugador. Yo ya iba camino a casa. Es muy desafortunado lo que le pasó. Hoy fui extremadamente afortunado. Hoy él se merecía ganar, sin dudas. Merecí perder”, reconoció el serbio.

Musetti tenía contra las cuerdas al máximo ganador de Melbourne, sin embargo, el italiano acusó una molestia en el muslo derecho, recibió atención médica y, tras intentar continuar, terminó abandonando el encuentro. “Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí jugando porque estaba jugando realmente bien. Pero el nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer”, afirmó en la conferencia de prensa posterior.

Absolute heartbreak for Lorenzo Musetti 💔



The Italian was 2-0 up against Novak Djokovic in the Australian Open quarter-final before being forced to retire with injury 😰 pic.twitter.com/qCtSnDt4Ai — TNT Sports (@tntsports) January 28, 2026

Musetti reconoció su frustración y preocupación, tanto por la gravedad de la lesión como por sus antecedentes físicos: “Hicimos pruebas antes de empezar la temporada para intentar prevenir este tipo de lesiones y no salió nada. Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, lo oscuro que es para mí”, declaró.

Si bien no quería apresurarse en hablar de una lesión puntual, pero dejó en el aire la sensación de que se trata de una dolencia que lo dejaría, al menos, 20 días fuera de la actividad: “No soy doctor, pero siento que conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado”.

Musetti lamentó especialmente tener que retirarse cuando estaba compitiendo seriamente ante Djokovic: “Iba dos sets arriba contra Novak y estaba jugando así. Tener que retirarme es algo que nunca habría imaginado. Es realmente doloroso”.

🗣️ "Es un momento muy triste para él; para mí es una oportunidad de avanzar y espero jugar mejor que hoy dentro de dos días". Las palabras de 🇷🇸 Novak Djokovic tras avanzar a semis por el retiro de 🇮🇹 Lorenzo Musetti. 🙏



📺 Mirá el #AO26 en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/dx4dLQG4Sf — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 28, 2026

Este es el segundo paso de Djokovic en el torneo con una cuota de suerte, ya que en los octavos de final, el serbio ya había pasado sin jugar debido a la baja del checo Jakub Mensík, que se retiró por una lesión abdominal. Pese a las dudas que viene dejando su nivel, el serbio alcanzó su semifinal número 54 en torneos de Grand Slam y mantiene vivo el objetivo de conquistar su 25º título grande, una marca inédita en la historia del tenis.

El enojo de Djokovic

En la conferencia de prensa posterior con Novak Djokovic, no sólo se trató el tema de Musetti y la fortuna que viene acompañando al tenista serbio, sino que uno de los focos de atención resultó el cruce que tuvo el serbio con un periodista por una pregunta que lo molestó

“Al principio de tu carrera, perseguías a Roger y Rafa por los títulos… y ahora, en la recta final de tu carrera, persigues a Jannik y Carlos…“, dijo el periodista como introducción de su pregunta. Djokovic rápidamente lo interrumpió: ”¿Estoy persiguiendo a Jannik y Carlos? ¿En qué sentido?”.

El ida y vuelta continuó: “En términos de ganar títulos de Grand Slam ahora mismo…“ Y la replica de Nole se mantuvo: “¿Entonces siempre soy el perseguidor y nunca me persiguen?” Sin retroceder el periodista insistió: “No, mientras tanto has ganado 24 Grand Slams”. Y el cierre quedó en manos de Djokovic, que usó todo su repertorio dialéctivo para cerrar el tema: “Gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿no?”.

Novak Djokovic says he is not chasing Jannik Sinner and Carlos Alcaraz, he is creating his own history



“In the early part of your career when you were chasing Roger & Rafa for titles… and now at the back of your career, you’re chasing Jannik & Carlos…”



Novak: “I’m chasing… pic.twitter.com/toRU9CPykB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026

Y continuó: “Me parece un poco irrespetuoso que se pierda lo que sucedió entre cuando empecé a ‘perseguir’, como decis, a Rafa y Roger... y ahora que estoy persiguiendo a Carlos y Jannik. Probablemente haya un período de unos 15 años entre ambos en los que dominé los Grand Slams. Creo que es importante ponerlo en perspectiva. Para ser honesto, no siento que esté persiguiendo a nadie. Roger y Rafa siempre serán mis mayores rivales. Tengo un enorme respeto por lo que están haciendo Jannik y Carlos y seguirán haciéndolo durante los próximos 10, 15 o 20 años. Es una especie de ciclo natural en el deporte. Vas a tener otras dos superestrellas que quizás tengan un tercero al que voy a animar, porque siempre he sido el tercero al principio. Es bueno para nuestro deporte. Creo que este tipo de rivalidades y el contraste de personalidades y estilos de juego son muy buenos para el tenis. ¿Y cómo es? ¿Eso me afecta? No siento que esté persiguiendo a nadie. Estoy creando mi propia historia".

El fair play de Djokovic

Otro de los momentos destacados del choque entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti, fue lo que pasó durante el segundo set, cuando el tenista serbio torció la determinación del umpire, James Keothavong, que había cantado un passing shot del italiano como malo, sin embargo, Nole reconoció que él había tocado la pelota.

Con Djokovic al saque y el partido 5-3 para Musetti, el serbio se dispuso a ejecutar su servicio con el game 30-15 a su favor. El italiano en la tercera bola ensayó un drop, Nole llegó con lo justo y jugó un toque que fue leído a la perfección por Musetti que llegó con margen, sacó el passing y cuando pareció que ese tiro se había ido y el juez de silla había cantado el 40-15 para Djokovic, el serbio frenó al umpire y le reconoció que él había tocado la pelota.