La increíble historia sobre el día que una guardia no dejó entrar a Roger Federer a Wimbledon: “Gané el torneo ocho veces. Por favor, créeme”

No hubo nadie que dominara con tanta elegancia y efectividad el césped de Wimbledon como Roger Federer . El tenista suizo, que en septiembre pasado sacudió el mundo del deporte al anunciar su retiro (acción que concretó pocos días después jugando un dobles junto con Rafael Nadal en la Laver Cup), actuó en el All England por primera vez en 1999 y allí se despidió, en 2021, con un récord inédito de ocho títulos, con un historial total de 105 triunfos y tan sólo 14 derrotas. Pero más allá de semejante vínculo, se produjo una situación curiosa: una guardia de seguridad le impidió entrar en el club.

Federer, veinte veces campeón en singles de Grand Slam y uno de los nombres y rostros más populares de la historia del tenis, hace unas semanas estuvo en Londres por distintos compromisos y, al contar con un puñado de horas libres, decidió visitar Wimbledon para recorrer el club sin público [el torneo se juega entre junio y julio] y tomar un té. Sin embargo, surgió un problema inesperado...

Roger Federer besando el trofeo de Wimbledon, en 2017, al ganarlo por octava y última vez GLYN KIRK - AFP

“No había estado en Wimbledon cuando no hay torneo, así que conduje hasta la puerta, donde normalmente entran los invitados, donde llegas y luego subes”, comenzó relatando Federer, de 41 años, ante el comediante y conductor Trevor Noah en el programa The Daily Show, en el canal estadounidense Comedy Central. Y prosiguió, divertido: “Salgo del auto y le digo a mi entrenador que estaba conmigo en ese momento, Severin [Luthi], voy a salir rápidamente a hablar con la señora de seguridad, yo me encargo”. Antes de hacer una pausa, Roger añadió: “No lo logré”.

“Entonces salgo del auto y le digo: ‘Sí, hola, me preguntaba cómo puedo entrar a Wimbledon . ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la entrada?’”, continuó Federer. “Ella me preguntó: ‘¿Tienes membresía? Y pienso como: ‘¿Tengo una?’ Cuando ganas Wimbledon, te conviertes automáticamente en miembro”, explicó Federer (los campeones del torneo reciben la membresía del All England Lawn Tennis & Croquet Club).

Roger Federer en el interior de Wimbledon durante su inesperada visita al All England

Roger siguió describiendo el ida y vuelta con la persona encargada de la seguridad: “Le digo que normalmente cuando vengo aquí es para jugar y hay un montón de gente. Y que ahora vengo de otra manera y es la primera vez que estoy ahí mientras no se disputa el torneo y no sé por dónde entrar, así que le vuelvo a preguntar: ‘¿Dónde es la entrada?’”. Y la mujer le respondió: “‘Al lado, pero tienes que ser socio’”.

Avergonzado, Federer le intentó explicar una vez más quién era. “La miro por última vez y entro en pánico”, confesó el ganador de 103 trofeos. “Lo siento mucho, todavía no puedo creer que dijera esto, y todavía me siento mal por ello, y la miro y le digo: ‘He ganado este torneo ocho veces. Por favor, créeme, soy socio, ¿por dónde puedo entrar?’” . Pero ni siquiera eso hizo cambiar de opinión a la guardia, así que el exnúmero 1 del mundo volvió derrotado al auto y se detuvo más adelante.

Roger Federer en Wimbledon, con el presidente del club, Ian Hewitt Instagram

Sin embargo, hubo un hecho que finalmente -y para alivio del gran Roger- alteró la inédita situación. Un fanático del tenis que estaba recorriendo el lugar lo reconoció, enloqueció y, a los gritos, le pidió una selfie, lo que hizo que otros guardias de seguridad vieran a Federer, lo reconocieran y lo dejaran entrar en el complejo británico, donde luego fue recibido por el presidente del club, Ian Hewitt.

Por supuesto que más allá de las dificultades que tuvo el suizo en su visita sin previo aviso, las puertas de Wimbledon siempre están abiertas para él. La situación no fue más que una divertida anécdota a partir de la rigidez de una guardia de seguridad. “Eres bienvenido en cualquier momento, @rogerfederer”, publicó Wimbledon en su cuenta de Twitter, con un simpático emoji.

En el Olimpo del deporte suizo

Federer sigue recibiendo galardones por su extraordinaria carrera. La última distinción tuvo lugar este fin de semana durante la celebración de los Sports Awards de Zúrich, donde Roger recibió el premio honorífico del Deporte Suizo de manos de la ministra de Deportes de ese país, Viola Amherd.

Así, Federer pasa de manera oficial al ‘Olimpo’ del deporte de Suiza, ya que el extenista es la sexta figura del deporte suizo que recibe esta distinción tras el atleta Andreas Brügger, el ciclista Ferdi Kübler, el fundador de la escudería Sauber de la Fórmula 1 Peter Sauber, el político y expresidente de la Federación Suiza de Esquí Adolf Ogi y la selección de fútbol de Suiza que se proclamó campeona del mundo Sub 17 en 2009.

Receiving the Swiss Honory Sports Award in Zurich tonight!



Roger Federer 🇨🇭 via SRF pic.twitter.com/zFjKrg6Q8y — Brian🇨🇭 (@camerlengo73_2) December 11, 2022

Tras su retiro, entonces, Suiza reconoce ahora de manera oficial a la figura de Federer, el hombre que puso al país europeo en el mapa del deporte gracias a sus impresionantes logros y tras escribir páginas de oro en la historia del tenis.

