Paula Badosa confirmó su separación de Stefanos Tsitsipas con una osada celebración: “Sexy y soltera”

El sábado 15 de noviembre, Paula Badosa cumplió 28 años y sorprendió en las redes sociales con un particular festejo. Separada de Stefanos Tsitsipas desde hace cuatro meses, la tenista española le tiró varias indirectas a su expareja y dejó en claro que no hay tiempo para reconciliaciones.

“Capítulo 28, allá vamos. Corazón lleno… Gracias a todos que lo hicieron tan especial", escribió la joven en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula 1.3 millones de seguidores. Allí se la vio a la exnúmero 2 del mundo durante un festejo con amigos en Dubai con una decoración particular y original. “Más vieja, más sabía y aún más atractiva que nunca”, fue la frase que decía la torta junto a las dos velitas. Mientras que en la banda que lucía se leía: “Sexy y soltera”.

La celebración se destacó por elementos distintivos como gorros de fiesta adornados con su imagen y una pelota de tenis. A esto se sumó la presencia de sus mejores amigos, con quienes disfrutó del entorno acogedor de la ciudad en Medio Oriente.

La publicación causó furor entre los usuarios, quienes no tardaron en dejarle algún que otro comentario. “¡Muchas felicidades! Si sos linda, joven y sexy, no creo que quedarás soltera largo tiempo. Encontrarás el verdadero amor”; “Soltera porque querés”; “¡Felicidades Paula! Estos 28 recién estrenados te quedan estupendos. Acaba de disfrutar de tu día y te deseo un año de alegrías, victorias, salud y mucho amor", fueron algunos.

Cabe destacar que en las últimas horas, Badosa visitó el programa La Revuelta que conduce David Broncano y también se refirió a la ruptura con el griego. “Se sabe, está claro. No voy a andar escondiéndolo. Así es la vida, a veces todo cambia, pero lo importante es seguir adelante”, sostuvo.

Por otra parte, Tsitsipas, fue interrogado por periodistas en un aeropuerto griego, momento en el que no quiso referirse sobre su estado civil. Cuando le preguntaron si debía ser considerado soltero, el tenista griego respondió: “Por el momento estoy soltero, así que no sé de qué hablas. Muchas gracias”.

El festejo de Badosa llegó después de que hiciera una profunda reflexión sobre la lección que le dio el 2025. “A veces la vida nos sacude tan fuerte que creemos que no vamos a poder levantarnos. Pasamos por momentos en los que el alma se rompe en silencio, donde las dudas pesan más que la esperanza y donde el ruido interno no deja escuchar nada más. Pero es justo ahí, en ese vacío, donde comienza algo sagrado: el reencuentro con uno mismo”, expresó.

En ese sentido, compartió su experiencia en el camino de sanación: “Sanar no es olvidar ni fingir que no dolió. Sanar es mirarte con compasión, reconocer tus heridas y entender que todo lo que viviste fue una parte necesaria del camino. Es descubrir que la paz no está en lo que tienes, ni en quién te acompaña, sino en el simple hecho de poder respirar en calma contigo mismo”.

Y completó: “Llega un momento en el que comprendes que no necesitas nada externo para sentirte completo. Que la serenidad nace cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Y es entonces cuando todo cambia: lo que antes dolía, ahora enseña; lo que antes pesaba, ahora impulsa. Porque cuando sanas, no solo te liberas del pasado, te reconcilias con la vida”.