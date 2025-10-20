Paula Badosa y Aryna Sabalenka disfrutaron de unas vacaciones de lujo en Dubái: “Mi cita favorita”

Aryna Sabalenka, tenista número 1 del ránking WTA, disfrutó de unos días de vacaciones junto a su colega Paula Badosa en Dubái. Esta última, expareja de Stefanos Tsitsipas, recorrió el continente asiático en los últimos días, en compañía de su hermana y amigas.

Sabalenka celebró la jornada de relax con Paula Badosa

“Un día de chicas muy necesario con mi mejor amiga”, tituló Sabalenka en su posteo de Instagram donde compartió fotos y videos de una estadía en un hotel lujoso llamado Atlantis The Royal.

Sabalenka y Badosa disfrutaron de unos días de vacaciones en Dubái

La foto de portada de la publicación muestra a Sabalenka recostada sobre una escalera, dando paso a otras postales en compañía de Badosa, la tenista española que decidió a mitad de año tomarse un descanso en su agenda de compromisos deportivos por las reiteradas lesiones.

Una de las selfies que más atrajo a los seguidores muestra a las dos tenistas, en una de las habitaciones del hotel, sonriendo ante la cámara. En el caso de la deportista rusa, decidió guiñar uno de sus ojos para darle un toque distinto a la imagen.

La selfie entre Sabalenka y Badosa en Dubái

Con las instalaciones del hotel a disposición de las dos tenistas, ambas vivieron una jornada distendida, de mucha relajación, sin pensar en la energía que le demanda el deporte de alto rendimiento.

Sabalenka exhibió su escultural físico en el hotel de Dubái

Disfrutando todos los beneficios de uno de los hoteles más exclusivos de Dubái, las dos mujeres encendieron las redes con sus imágenes en bata y hasta exhibiendo su escultural físico. Además, no faltó la famosa selfie en el espejo y el registro de una salida nocturna a uno de los restaurantes más codiciados de la zona.

Badosa viajó con Sabalenka a Dubái y mostraron fotos de su estadía en Instagram

“Terapia de fin de semana con mi mejor amiga”, detalló Badosa en otro posteo que se colgó en su feed de Instagram y acaparó la mirada de los fanáticos del tenis que celebraron este día de relax por parte de las deportistas.

Las vacaciones de lujo de Paula Badosa en Indonesia

Luego de anunciar su retiro temporario de la actividad hasta no estar físicamente apta para volver al circuito del tenis profesional, Paula Badosa viajó a Indonesia junto a su hermana y amigas para disfrutar las comodidades de este reconocido país del continente asiático.

Las vacaciones de lujo de Paula Badosa

“Los lugares y las personas te curan, y esta fue una de esas veces. ¡Qué viaje tan increíble con mi equipo de toda la vida!“, expresó Badosa en su red social, acompañado de material fotográfico y de video por los distintos sitios turísticos de esta nación caracterizada por los paisajes naturales.

Completamente satisfecha por su estadía, Badosa celebró los días de ocio y aseguró: "Indonesia me robó el corazón”. Luego de su publicación, los usuarios no dudaron en celebrar lo acontecido y dejaron su comentario.