Una reconocida figura del tenis se separó y tomó una decisión que sorprendió a todos: “Robó mi corazón”

La tenista Paula Badosa compartió un posteo de sus vacaciones en Indonesia junto a sus amigas, lugar que eligió para visitar tras confirmarse la ruptura de su vínculo amoroso con Stefanos Tsitsipas en julio de este año.

Paula Badosa se separó de Stefanos Tsitsipas y encaró un viaje al Sudeste Asiático

Una vez que culminó el romance con su colega griego, Badosa decidió apartarse por un momento del circuito de la WTA para disfrutar de unos días libres junto a su círculo más íntimo en Indonesia, un país ubicado en el Sudeste Asiático que cuenta con infinitas playas paradisiacas y diversas atracciones que seducen a los turistas.

La foto grupal de Badosa y sus amigas en Indonesia

“Los lugares y las personas te curan, y esta fue una de esas veces. ¡Qué viaje tan increíble con mi equipo de toda la vida!“, retrató Badosa en una publicación que incluyó una gran cantidad de fotos y hasta videos de una parte de su entrenamiento físico, el cual no claudica a pesar de estar en un plan más vinculado al disfrute y la tranquilidad.

El video de Paula Badosa entrenando en Indonesia

En esa misma línea, la tenista aseguró: “Indonesia me robó el corazón”. Esta frase, emparentada a un sentimiento único e inigualable, se describe en las postales donde la deportista aparece sobre una cascada, contemplando su conexión con la naturaleza y un sol radiante que completó el combo.

Badosa junto a su hermana y dos amigas en Indonesia

Badosa, acompañada de su hermana, Jana y dos amigas, disfrutaron de este paraíso natural y distintos momentos de la travesía se sacaron varias fotos que muestran la alegría de estar en esta nación que se caracteriza por las actividades al aire libre y, también, por las intensas jornadas nocturnas en bares y boliches.

Badosa se apartó del circuito de la WTA y disfruta de unas vacaciones en el continente asiático

Con distintos outfits, de acuerdo al lugar y la hora, la tenista que ocupa el puesto número 23 del ránking de la WTA se llevó todas las miradas por su escultural físico y sensualidad que acaparó la mirada de sus seguidores en las redes sociales.

Un presente deportivo marcado por las lesiones

Paula Badosa tomó la decisión de apartarse del circuito durante este 2025 a raíz de las constantes lesiones musculares. Sin poder demostrar su talento adentro de las canchas, la española comunicó en sus redes que aguardará hasta el año que viene para retomar su agenda deportiva.

Paula Badosa sufrió una nueva lesión en 2025 y decidió frenar hasta el próximo año Lynne Sladky - AP

“Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado, y su fe me da valor cuando la duda aparece. No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome. Esa energía, ese amor. Es algo por lo que nunca podré agradecer lo suficiente”, especificó la tenista, quien decidió tomarse unos meses sabáticos para disfrutar de unas vacaciones y recomponer su físico.

En esa misma línea, Badosa, en un extenso comunicado, afirmó: “No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver”.

Paula Badosa confirmó que retornará al circuito en 2026

En total, Badosa registra 37 lesiones a lo largo de su carrera deportiva, lo que la obligó a tomar una crucial decisión para no abandonar más competiciones y partidos, lo que perjudica su moral y su ránking.