El porteño Francisco Cerúndolo y el estadounidense Ben Shelton brindaron el viernes los dos primeros puntos a Resto del Mundo frente a Europa en la Laver Cup, el torneo anual de tenis de exhibición impulsado por Roger Federer. En el primer triunfo de un argentino en esta competición, Cerúndolo, 21º del ranking mundial, se impuso por 6-3 y 7-5 al 25º, el español Alejandro Davidovich Fokina, y Shelton, semifinalista del reciente Abierto de Estados Unidos, venció por 7-6 (7-4) y 6-1 al joven francés Arthur Fils en la jornada inicial del gran espectáculo en Vancouver, Canadá. Resto del Mundo defiende el trofeo por primera vez en las seis disputas.

Europa logró las cuatro primeras conquistas desde la inauguración, que tuvo lugar en 2017, y el combinado mundial triunfó el año pasado en Londres, en una realización histórica por tratarse del certamen de despedida del tenis de Federer, que vivió un emotivo adiós formando pareja de dobles con su eterno rival y amigo Rafael Nadal.

El drive de Francisco Cerúndolo recibió un gran halago de McEnroe: "Uno de los mejores y más duros golpes de derecha en este juego". CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este viernes, el suizo estuvo en el Rogers Arena, hogar de Vancouver Canucks, franquicia de la liga estadounidense de hockey sobre hielo (NHL), y recibió la mayor ovación durante la presentación de los equipos, capitaneados por los míticos John McEnroe y Björn Borg.

Con el 2-0 de su equipo, McEnroe acabó con una enorme sonrisa y halagó la actuación de Cerúndolo. “Es genial estar punteros. La victoria de Francisco implica mucho porque, sí, tenemos un equipo predominantemente estadounidense. Él hizo su trabajo”, reconoció Big Mac, que dirige también a sus compatriotas Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Tommy Paul y al local Felix Auger-Aliassime. “Tiene uno de los mejores y más duros golpes de derecha en este juego y hoy lo mostró”, elogió al capitán al tenista argentino.

Mary Joe Fernández y Roger Federer, del otro lado del mostrador; entre leyendas, el suizo recibió la mayor aclamación en el estadio de Vancouver. CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es muy divertido jugar aquí. He disfrutado mucho. Me sentí muy cómodo desde el principio del partido. Estoy muy contento de haber conseguido la victoria y un punto para mi equipo”, dijo por su lado Cerúndolo. “Jugar aquí frente a Roger, John, Björn... es increíble para mí. Debería estar viéndolos a ellos, no ellos a mí”, afirmó el diestro porteño, que este año llegó a los octavos de final en Roland Garros y alzó un trofeo en el césped de Eastbourne, Reino Unido.

Compacto de Francisco Cerúndolo vs. Alejandro Davidovich Fokina

A los 25 años, Francisco es el segundo argentino en disputar la copa Laver, después de Diego Schwartzman, que sufrió tres derrotas en 2018, 2021 y 2022. Así es la actualidad del Pistolero: está viviendo un sueño. Rodeado por históricas figuras del tenis.

Frente a Davidovich Fokina, el mayor de los hermanos Cerúndolo se adaptó mejor a la cancha rápida de Vancouver y explotó los excesos de agresividad de su adversario, en el primer duelo entre ambos. “Han sido dos días fantásticos para mí. Todo es nuevo. Trato de mantenerme lo más normal que puedo. Disfruto cada semana que juego. Intento mejorar, conseguir un mejor puesto en el ranking y mejores resultados”, comentó. Y relató qué implica ser dirigido por una leyenda: “Trato de aprender de John lo máximo que puedo. Es una gran persona. Está dándome grandes consejos y espero llevarlos a la cancha”.

La ovación “casual” a Federer

El duelo inaugural del certamen enfrentó a dos grandes promesas del circuito, Shelton y Fils, de 20 y 19 años. El jugador de Atlanta mostró que sigue plena forma tras su espectacular recorrido en Flushing Meadows, donde fue frenado por Novak Djokovic en una semifinal.

En la sesión nocturna, Auger-Aliassime superó al francés Gaël Monfils por 6-4 y 6-3 antes del cruce de dobles de Fils y el ruso Andrey Rublev y los estadounidenses Tiafoe y Paul. Los partidos de este viernes entregaron un punto al equipo ganador; los del sábado darán dos, y los del domingo, tres. El cetro será otorgado al primer combinado que alcance 13 unidades.

