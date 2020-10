Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, los tres máximos ganadores de Grand Slam de la historia

Hace poco más de 18 años, el 8 de septiembre de 2002, en Nueva York, Pete Sampras le ganaba a Andre Agassi y conquistaba el US Open, su 14º título de Grand Slam. El jugador nacido en Washington había cumplido 31 años y aquel sería su último partido y su último título. Pistol Pete se retiró así, vencedor. Había superado con creces a quien era el anterior poseedor del récord de títulos grandes, el australiano Roy Emerson, dueño de 12 coronas. Con su juego agresivo de saque y volea, Sampras obtuvo 7 Wimbledon, 5 US Open y 2 Abiertos de Australia; le faltó Roland Garros, donde sólo una vez llegó a la semifinal. Claro dominador de los años 90, terminaba su carrera al tope de una tabla que muchos imaginaban que lo tendría como líder por varias décadas. Una suposición reducida a escombros: acaso nadie esperaba que Sampras no sólo sería superado por un jugador, sino por tres leyendas.

Pocos meses después de aquel último título de Sampras, en julio de 2003, un joven suizo que admiraba al gigante estadounidense celebró su primer Grand Slam en Wimbledon: Roger Federer. Había pronósticos muy favorables sobre él, pero sólo unos pocos imaginaban entonces que se convertiría en un fenómeno que excedería el universo de las raquetas y se convertiría en un icono más allá del deporte. Desde aquel primer título en el All England, Federer apenas necesitó seis años para superar a su ídolo. En 2009, obtuvo su sexta corona en Wimbledon y su 15º título mayor.

El suizo celebró su 20° Grand Slam en Australia en enero de 2018, con un épico éxito a expensas de Rafael Nadal. El mismo Nadal que apenas había cumplido 19 años cuando obtuvo su primer Roland Garros en 2005, frente a Mariano Puerta. Este domingo, en el mismo escenario, completó la persecución: el zurdo de Manacor ahora también tiene, como Federer, 20 títulos grandes.

Ahora igualados en la cima, hay una curiosa coincidencia: Federer y Nadal necesitaron 15 años para llegar a las dos decenas de majors; de 2003 a 2018, el suizo, y de 2005 a 2020, el español. Pero las asimetrías surgen cuando se analiza en qué terrenos consiguieron esos logros. Federer ganó el 40 por ciento en césped (los 8 Wimbledon), otro 55% en canchas duras (US Open y Australia) y apenas una vez pudo ganar en París. Así como celebró aquel éxito sobre Rafa hace dos años en Melbourne, muy posiblemente al suizo ahora le duelan dos finales perdidas en el All England: el inolvidable duelo de 2008, con el 9-7 en el quinto set para Nadal, y la caída del año pasado frente a Djokovic por 13-12 en el quinto parcial, luego de tener dos match-points.

Cada uno tiene su torneo fetiche, pero ningún dominio es tan marcado como el de Nadal en Roland Garros, con esa marca de 100 triunfos y apenas 2 caídas. Federer, para muchos, no es un especialista en polvo de ladrillo, pero ganó una vez en el Bois de Boulogne y podría haber festejado varias veces más. si no fuera por Nadal, que lo superó en cuatro finales (2006, 2007, 2008 y 2011).

En favor de Nadal en su misión de alcanzar los 20 Grand Slams, hay que tener en cuenta que jugó muchos menos grandes que el suizo; por razones de edad (es cinco años menor), por un lado, y luego, por algunas de las lesiones que lo tuvieron a maltraer. Por eso, el zurdo llegó a los 20 títulos en su 60º torneo grande; para alcanzar esa cifra, Federer (totaliza 79) debió esperar al 74º (Australia 2018). A propósito del primer Grand Slam del año, Rafa podría haber obtenido más títulos en Melbourne, donde tropezó en cuatro definiciones.

¿Y Djokovic? El serbio hace rato que está tercero en la tabla de máximos campeones, pero ha recortado distancias año tras año. A diferencia del suizo y el español, se hizo fuerte en el Australian Open, donde celebró 8 títulos, casi la mitad de sus 17 grandes. Algo llamativo es que, a esta altura, el actual número 1 del mundo tiene dos Grand Slams más disputados que Nadal (62 contra 60). A partir de Australia 2005, sólo se perdió el US Open 2017. Y, precisamente, el abierto norteamericano es el torneo que más cerca lo podría haber dejado a tiro de la cima: allí perdió 5 finales (2009, 2010, 2012, 2013 y 2016). Es apenas un año menor que Nadal, por lo que habrá que esperar para ver hasta dónde puede llegar. ¿Qué puede pasar en 2021? Habrá que esperar cuándo y cómo vuelve Federer; seguramente Nadal volverá a ser candidato en Roland Garros, y Djokovic partirá como gran favorito en Australia; luego, habrá que esperar si la nueva generación sacude la mesa de un golpe o espera algún tropiezo para irrumpir. La carrera por quién llega más lejos entre los grandes campeones aún está lejos de terminar.

Los máximos ganadores de Grand Slam:

Roger Federer 20 (6 Australian Open, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open)

(6 Australian Open, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open) Rafael Nadal 20 (1 Australian Open, 13 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open)

(1 Australian Open, 13 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open) Novak Djokovic 17 (8 Australian Open, 1 Roland Garros, 5 Wimbledon, 3 US Open)

Las finales grandes perdidas por el Big 3

Roger Federer 11 (1 Australian Open, 4 Roland Garros, 4 Wimbledon, 2 US Open)

(1 Australian Open, 4 Roland Garros, 4 Wimbledon, 2 US Open) Novak Djokovic 10 (4 Roland Garros, 1 Wimbledon, 5 US Open)

(4 Roland Garros, 1 Wimbledon, 5 US Open) Rafael Nadal 8 (4 Australian Open, 3 Wimbledon, 1 US Open)

Récord de triunfos y victorias del Big 3 en cada Grand Slam:

Roger Federer: 102-15 en el Australian Open, 70-17 en Roland Garros, 101-13 en Wimbledon, 89-14 en el US Open

102-15 en el Australian Open, 70-17 en Roland Garros, 101-13 en Wimbledon, 89-14 en el US Open Rafael Nadal: 65-14 en el Australian Open, 100-2 en Roland Garros, 53-12 en Wimbledon, 64-11 en el US Open

65-14 en el Australian Open, 100-2 en Roland Garros, 53-12 en Wimbledon, 64-11 en el US Open Novak Djokovic: 75-8 en el Australian Open, 74-15 en Roland Garros, 72-10 en Wimbledon, 75-12 en el US Open

