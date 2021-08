Los 40 de Roger Federer: su larga lista de deseos, los mensajes “surrealistas” que recibió y el instrumento musical que quiere aprender a tocar

El suizo Roger Federer contó cómo festejó sus 40 años: rodeado de su mujer Mirka y sus cuatro hijos, en una casa alquilada en Ibiza, España. “Son una edad genial”, dijo sobre su cuarta década de vida en una entrevista al semanario Schweizer Illustrierte. En la nota, el tenista habló de sus deseos de volcarse a la filantropía y a los negocios, sus ganas de disfrutar sin tiempo de eventos deportivos como la NBA, la NHL o la NFL y un instrumento musical que lo seduce: el saxofón. Además, contó que lo saludaron ídolos suyos de la infancia, como Pete Sampras, Björn Borg y Stefan Edberg.

“Fue muy relajado. Pero también fue muy especial para mí. Normalmente, el día de mi cumpleaños estoy en un torneo o en plena preparación y no lo celebro mucho. Te levantás por la mañana y te das cuenta de que, oh sí, es mi cumpleaños. Esta vez fue diferente. Poco a poco nos adentramos en ese día tan especial y lo celebramos de maravilla”, describió el múltiple campeón nacido en Basilea. Y relató lo que hicieron sus hijos: “Cantaron un poco, pero no hubo una verdadera serenata con torta y soplando velitas. Para mí era mucho más importante que pudiéramos pasar tiempo juntos de forma tan relajada, sin otras obligaciones”, relató.

Federer contó cuál fue el regalo que le hicieron sus hijos Myla Rose, Charlene Riva, Leo y Lenny. “A los cuatro les gusta dibujar y hacer manualidades. Y me hicieron muchos dibujos, también con sus amigos. De todos los regalos, estos son los que me hicieron más feliz. Pero también me conmovió un video que hizo la fundación. Está lleno de mensajes y canciones de felicitación de los niños de nuestros distintos proyectos en Zambia, Malawi, Lesoto, Zimbabue y Sudáfrica. ¡Muy bonito!”, recordó el suizo.

Federer también describió la emoción que sintió al recibir el saludo de aquellos a quienes él admiraba cuando recién empezaba a jugar al tenis y ser el mejor jugador de la historia era apenas un sueño. “Todavía me emociona mucho cuando un Pete Sampras, un Björn Borg o un Stefan Edberg piensan en mí. Y entonces miro el teléfono y los tres me llamaron para felicitarme prácticamente al mismo tiempo. Es casi surrealista para mí, porque esos eran mis ídolos y mis jugadores favoritos cuando era joven. Para ser sincero, estaba un poco ansioso de antemano por ver cuánta gente se pondría en contacto conmigo. ¿Más que después de una victoria en un Grand Slam? ¿Menos? Y entonces me sentí abrumado por la cantidad (de mensajes) que había. Me demuestra que tengo muchos amigos de verdad en todo el mundo que están cerca de mí”, describió el tenista, cuyo regreso al circuito todavía es una incógnita.

A su vez, Federer relató qué es lo que más lo enorgullece de su vida y resaltó a la familia como su pilar fundamental: “Creo que mucha gente no se imagina lo difícil que es compaginar todo con los niños, la familia y la carrera deportiva. Pero los últimos doce años, desde que llegaron las niñas y luego los dos niños cinco años después, me hacen sentir orgulloso. Que nunca hayamos perdido la cohesión como familia en nuestra vida especial, que me lo pase tan bien con Mirka, que hayamos podido mantener nuestro círculo de amigos y que siempre haya disfrutado de la gira, eso no es una cuestión de rutina. Eso es más de lo que podía esperar”, añadió.

Por supuesto, Federer se permitió hablar de todo lo que le falta por vivir. O de aquellas cuestiones de las que no pudo disfrutar por estar compenetrado en el circuito profesional. Aviones, hoteles, compromisos comerciales o partidos le impidieron estar con los suyos a tiempo completo y ahora siente que el momento de colgar la raqueta está más cerca. “He experimentado mucho a través del tenis, he visto mucho. Pero ahora me gustaría pulsar el botón de repetición y volver a experimentarlo todo sin el estrés, sin todas las obligaciones de un jugador. Poder ir a ver el florecimiento de los cerezos japoneses en Tokio, poder asistir a las grandes finales de temporada de la NBA, la NHL o la NFL sin tener que preguntarme siempre si el largo vuelo es posible y si encaja en mi horario de entrenamiento. Serán experiencias completamente nuevas. Experimentar y vivir las culturas como es debido, en lugar de limitarse a sobrevolarlas. Descubrir hermosos parques en todo el mundo con los niños. Mirka y yo hemos estado anhelando esto durante mucho tiempo. Y ahora sí que se está acercando”, anticipó.

En la entrevista Federer también habló de su amor por la música: “Me gustaría volver a aprender un nuevo instrumento, por ejemplo. Antes tocaba un poco el piano, ahora me gustaría tocar el saxofón. También quiero aprender a esquiar en nieve profunda. Nunca supe realmente cómo, y luego dejé de esquiar hace doce años cuando tuve mononucleosis. Ahora quiero volver a intentarlo en serio. Y también me gustaría probar el snowboard por primera vez. Además, el buceo me atrae. Pero para ser sinceros: soy un poco gallina”, confesó el suizo que, efectivamente, puede ser frío y calculador en los courts pero, fuera de ellos, también siente miedo como cualquier ser humano.

Federer también se refirió a la muerte de sus seres queridos, y a la importancia que tiene para él pasar tiempo de calidad con ellos: “Ya estoy pensando más en el hecho de que mis padres, mis padrinos, mis amigos mayores están en una edad avanzada. Ahora pienso en ello más a menudo y espero que se mantengan sanos. Pasar tiempo con ellos me preocupa cada vez más. Por ello, el año pasado también hice un maravilloso viaje con muchos de ellos. Mirka y yo somos muy conscientes: hasta ahora, la gente nos ha seguido a todas partes. Ahora nos tocará a nosotros visitarlos”, anticipó.

Su futuro deportivo: “Todo es un poco incierto”

Federer aseguró que su futuro es “un poco incierto”, ya que no sabe cuándo estará listo para regresar a las canchas después de volver a lesionarse la rodilla derecha, y ha afirmado que ahora tiene que tener “más paciencia” con el dolor y tomarse las cosas “con sentido del humor”.

“Hace mucho que no hago nada por culpa de mi rodilla. Después de Wimbledon, primero tuve que dejar que todo se resolviera. Esta semana me reuniré con mis médicos y mi equipo y luego veremos qué sucede a continuación. Por el momento, todo es todavía un poco incierto”, declaró en una entrevista al diario suizo Blick.

El actual número nueve del mundo no juega desde Wimbledon por problemas en su rodilla derecha, que le obligó a pasar dos veces por quirófano. Ahora, está en la lista de inscriptos para el US Open, pero solo ha jugado 13 partidos desde que regresó de otra lesión en marzo. En este sentido, reconoció que la situación es “dura”, pero “diferente” a cómo lo vivía hace años.

“Antes las preguntas eran simples: ¿Cuál es mi clasificación? ¿Cuál es mi próximo torneo? Hoy en día es más complicado: ¿Cómo me sentiré al volver a hacer ejercicio? ¿Qué puedo lograr? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo compagino eso con la familia? ¿Qué dice el resto del equipo? La actitud es completamente diferente a hace diez años”, confesó.

Además, el veinte veces ganador de un Grand Slam reconoció que ahora necesita “más tiempo para todo”, incluido para recuperarse. “Si antes tenía una espalda bloqueada, dos días y todo volvía a estar bien. Hoy pueden ser dos semanas. Tenés que tener más paciencia con el dolor, contigo mismo, con la vuelta a las canchas. Al mismo tiempo, recordás con alegría lo conseguido. Solías dar por sentadas las victorias en torneos, hoy sabés todo lo que hay detrás de ellas”, admitió.

“Es como boxear. Tenés muchos menos combates. Por lo tanto, el enfoque en un solo torneo es mucho mayor. Tuve que aprender eso de nuevo”, agregó. “Tenés que adaptarte. Siempre ha sido así en mi carrera. Los factores cambian: el grado de conciencia, los aciertos, las experiencias... Soy un chico tranquilo que se toma las cosas con sentido del humor. Siempre veo lo bueno en cada situación. Me va muy bien, mi familia está sana. Acabo de cumplir cuarenta y sigo activo. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo no. Estoy totalmente en paz conmigo mismo y estoy seguro de que vendrán muchas cosas más bonitas”, expresó el suizo.

