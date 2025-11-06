Los grupos del Masters de Turín: Alcaraz y Sinner estarán separados y, Horacio Zeballos, en el dobles

Desde el próximo domingo y hasta el 16 de este mes, el Inalpi Arena de Turín, el pabellón deportivo cubierto más grande de Italia, será el escenario del torneo de Maestros, el ATP Finals, el exclusivo certamen donde competirán los mejores ocho singlistas de la temporada y las ocho parejas de doblistas mejor clasificadas del tour, entre las que habrá un protagonista argentino: Horacio Zeballos.

El vigente campeón del torneo, el italiano Jannik Sinner, y el principal preclasificado, el español Carlos Alcaraz, integrarán zonas distintas. Sinner encabeza el Grupo Bjorn Borg, donde también están Alexander Zverev, Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti. Si Musetti gana el título esta semana en el ATP de Atenas, se clasificará en la octava posición que aún está pendiente. De no ser así, ese lugar será para el canadiense Auger-Aliassime.

Jannik Sinner ganó el último ATP Finals, en 2024 Antonio Calanni - AP

Sinner alcanzó la final por primera vez en 2023 y el año pasado protagonizó una impecable actuación en el Inalpi Arena que le permitió obtener el título como campeón invicto, derrotando en la final al estadounidense Taylor Fritz.

Alcaraz, por su parte, lidera el Grupo Jimmy Connors junto a Novak Djokovic, Fritz y Alex de Miñaur. Es decir que hay asegurado un partido de altísima jerarquía, entre el español y Nole, la leyenda serbia, que además es el máximo campeón del certamen, con siete coronas (la última, en 2023).

Djokovic ganó siete veces el torneo de Maestros, la última en 2023 TIZIANA FABI - AFP

Alcaraz persigue su primer trofeo en las ATP Finals. Tres de los ocho participantes en la prueba individual ya saben lo que es ganar el torneo: además de Djokovic y Sinner, Zverev, que fue campeón en 2018 y 2021.

Los doblistas, con Zeballos

El cuadro de dobles también se sorteó este jueves. Los principales favoritos, los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool, serán los encargados de encabezar el Grupo Peter Fleming, con el marplatense Zeballos y el español Marcel Granollers, los alemanes Kevin Krawiet y Tim Puetz, además de los locales Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Los segundos favoritos Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Gran Bretaña) comandan el Grupo John McEnroe con el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, como también los estadounidenses Christian Harrison y Evan King.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers, una de las mejores parejas de dobles del tour instagram.com/swissindoorsbasel_official

Zeballos y Granollers, que esta temporada brillaron, ganando cinco títulos, entre ellos Roland Garros y el US Open, disputarán el torneo de Maestros por sexto año consecutivo. La mejor tarea fue en 2023, cuando llegaron a la final.

Krawiet y Puetz son los vigentes campeones del Masters. Luego del certamen en Turín, la pareja alemana se trasladará a Bolonia, para la serie de cuartos de final de la Copa Davis ante la Argentina, en el marco del Final 8.