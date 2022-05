Luciana Moyano: quién es la tenista argentina que gritó campeón por triplicado en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022

En menos de 48 horas, la tenista Luciana Moyano ganó tres medallas de oro. Quien llegó como la abanderada de la delegación argentina y protagonista en el Club Provincial, se subió al podio y reafirmó su potencial. En los primeros tres días de competencia de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, la cordobesa acaparó las luces y gritó campeón en singles, dobles femenino y dobles mixto.

La de Luciana Moyano es una historia que trata de deporte, superación y mucho amor. Criada en Córdoba, bajo un manto familiar y deportivo, encontró en el tenis su razón de ser. Se enamoró de su dinámica y sus competencias, y se animó a desafiarlos. Valiente y entusiasta, avanza en un circuito exigente que hoy la tiene como tenista número 33 del ranking ITF juvenil.

Moyano llegó a Rosario ilusionada, pero consciente de la responsabilidad de la competencia. Llegó como reciente campeona en los Juegos Panamericanos de Cali 2021 -fue medalla de oro en singles y dobles mixto-, ocupa los primeros puestos de los rankings argentino y sudamericano y ha alcanzado sus primeros siete puntos profesionales en el ranking de la WTA; un mérito que además le dio la posibilidad de clasificar a los próximos Grand Slam juniors de Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Sumado a que en 2021 participó de un torneo 125 (la menor de las categorías de la WTA), ganó el Sudamericano Sub 16, se clasificó a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y formó parte de la junior Billie Jean King Cup.

“Normalmente jugamos para nosotros; en los torneos juego para mí y obviamente trato de superarme siempre. Pero jugar con la ropa de Argentina, y en este tipo de torneos, hace que todo sea muy distinto. No sé explicar las sensaciones, pero me pone muy contenta y me dan ganas de que me vaya bien”, le había confesado hace una semana al diario La Voz de Córdoba.

Tiene 16 años y una potencia en su pegada como pocas de su categoría. Es centrada y ordenada con su juego, y tiene una capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias que la hacen avanzar. “Estamos de local, muy contentos. Es un lujo estar jugando acá. Ojalá se pueda volver a repetir. El tenis es un deporte bastante individual. Son pocas las veces que jugamos en equipo y representamos a Argentina”, dijo entusiasmada la cordobesa durante sus días en Rosario, donde se convirtió en una de las principales atracciones.

“Trato de enfocarme más en lo que tengo que hacer. Obviamente, después de haber sacado la medalla en los Panamericanos siento un poco más de presión porque se supone que tengo que ganar, pero no es así”, señaló en la misma entrevista.

En total, disputó 10 partidos en cinco días. Su primera medalla vino del cuadro del dobles femenino el sábado. Junto a Luisina Giovannini ganaron el la final a la dupla peruana por 4-6, 6-2 y 10-6.

El domingo, llegó su odisea. Por la mañana debió enfrentar a su compatriota, amiga y pareja de dobles, Lulu, a quien venció por 6-1, 5-7 y 6-4. Pasado el tiempo reglamentario de descanso, Moyano se juntó con Lautaro Midón -quien fue su pareja en Cali 2021- para disputar la final del dobles mixtos. Fue una paliza, y en menos de dos horas de juego se quedaron con el título.

“De a poco nos vamos consolidando como pareja. Creo que jugamos muy bien. Contentos con el debut. Esto es distinto al ser mixto, porque no estoy acostumbrada a jugar con hombres y él -por Midón- con mujeres. Cambian las velocidades de las pelotas. Pero nos vamos acostumbrando”, describió Moyano tras su debut en la competencia a TyC Sports.

Moyano es auténtica. Divertida para hablar, inocente y convencida. A Rosario viajó junto al cuerpo técnico de la Asociación Argentina de Tenis de desarrollo: el capitán Ignacio Asenzo y el preparador físico Javier Gil Herrera. Pero durante el año la acompañan sus hermanos -Matías y Agustín- como entrenadores, y Juan Castagnaro como preparador físico.

El tenis llegó a su vida de manera natural. Sus padres -Gustavo y Teresa- fueron jugadores de tenis y ahora son entrenadores. Fomentan el deporte, buscan transmitir su pasión y conocimientos en el complejo de tenis Rural Tenis que fundaron. Allí fue donde la adolescente se contagió y comenzó un viaje que recién transita sus primeras huellas.