Fiel a su estilo políticamente incorrecto, el ex tenista chileno Marcelo Ríos le dio una extensa entrevista a La Tercera, medio de aquel país, con un variado contenido: repasó su carrera, opinó sobre la crisis social que vive su país, criticó a Sebastián Piñera, contó sobre las secuelas físicas que le dejó su carrera profesional, elogió a Roger Federer y no tuvo temor en decir que no le gustan "los homosexuales".

Ríos reside actualmente en Estados Unidos y se recupera de una cirugía de cadera. "Me rompí el labrum y aparte tuve una descompresión del ciático. También tengo roto el otro lado. Dejé las muletas a los tres días y me siento mejor, aunque me cuesta dormir, el dolor en las noches es fuerte. En el día me duele menos porque me gusta moverme, pero rengueo", reveló, al tiempo que reflexionó sobre el precio que tuvo que pagar por dedicarse al tenis profesional: "Nunca me imaginé una lesión en la cadera, pero analizándolo bien, es bastante común en este deporte, es lo que te deja. A mí me dejó bien económicamente, gracias a Dios, pero hecho mierda por dentro".

El ex número uno del mundo comparó su lesión con la de Murray, que padeció molestias en la cadera durante un año hasta que decidió operarse en 2018. De todas formas, el británico sigue sufriendo dolor, lo que le permitió jugar un sólo encuentro con el Reino Unido en la Copa Davis disputada en noviembre. Ríos, ayudante de Nicolás Massú en el equipo chileno, se lo encontró en esa oportunidad y charlaron sobre sus problemas físicos: "Murray fue a nuestro entrenamiento, me contó de su operación y me mostró un tajo desde la rodilla a la pelvis. Se nota que no camina bien, él tiene una prótesis. Me dijo que juega y queda hecho mierda. Realmente no sé cómo está jugando".

El Chino también opinó sobre el doping de su compatriota Nicolás Jarry, integrante de la selección: dijo que charló con él, que está muy angustiado y quiere demostrar que no cometió ningún error, pero aseguró que no pone las manos en el fuego por nadie. "Yo lo quiero mucho a Nico y le dije: 'Vas a seguir siendo Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero, y si no jugás nunca más, vas a seguir siendo mi amigo'. Pero es difícil saber lo que una persona hizo. Yo no digo que lo hizo, él es el único que sabe y en algún momento se sabrá", manifestó.

Después, expresó su deseo para Jarry: "Ojalá salga que fue una equivocación. Yo creo que el castigo va seguro, ojalá sean meses. Si le dan cuatro años, le matan la carrera. Te cagan la vida".

Por otra parte, fiel a su estilo, Ríos mostró su enojo con la ATP, disparó sin tapujos contra ellos por el caso de su compatriota y lo comparó con el encubrimiento de doping que gozó el estadounidense André Agassi cuando jugaba. "Lo agarraron cuatro veces y lo taparon porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Creo que la ATP es lo peor que existe, son puros gringos metidos ahí adentro", sacudió. Además, agregó: "En esa época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que los ganara Sampras. Nos perjudicaban a los sudamericanos, yo físicamente cagué a los 26 años porque me reventé de tener que jugar a cinco sets, rebotando en cemento tres meses".

El chileno también llenó de elogios a Federer, que alguna vez había comentado que Ríos era "una especie de jugador perfecto", a lo que le contestó: "Que tenga la motivación de seguir ganando luego de todo lo que consiguió y a esta edad, me sacó el sombrero. Si fuera él, yo ya estaría en mi casa hace 10 años. Que el mejor jugador de la historia diga las cosas que dijo de mí, es mucho más importante a que me den cualquier premio que pueda existir. Con eso me doy pagado de haber sido tenista".

La crisis de Chile, Piñera y Maduro

Respecto de la crisis social que se vive en Chile, que provocó una serie de estallidos en Santiago y otras ciudades del país desde el año pasado y todavía continúan, Ríos puso el foco en el rol del Estado: "Yo veía a Venezuela antes. No es que me riera, pero decía "cómo puede llegar un país a este nivel". Y de repente nosotros caemos en lo mismo. No lo podía creer. Yo no estoy viviendo allá, soy realista. Pero entiendo a la gente cuando habla de igualdad o equidad. Yo lo estoy viviendo en carne propia acá. Para mí no es subirle más el sueldo a la gente para que tenga más plata. No, para mí todos deben partir de la misma base. Que todos empiecen con la misma posibilidad en la vida. Acá, en Estados Unidos, el hijo del jardinero es compañero de mi hijo. Acá es colegio público. Y yo voy a la casa del jardinero y él viene a mi casa. Quitarles a los ricos para ayudar a los pobres, no tiene sentido. Yo creo que va por ahí, por el lado de la salud. Que no se muera gente esperando. Que pague el Estado, ellos verán cómo, pero no sacándole plata a otros. Pero también, de repente, digo que hay que estar en los pies de la gente. No comparto los saqueos, no comparto que quemen los metros o se roben computadores y refrigeradores. Pero me pongo a pensar qué pasaría si estuviera en ese lugar. Si viera gente robando leche y tuviera a mi hijo cagado de hambre en la casa, muriéndose, yo saquearía también", analizó.

También comparó la situación con la de Venezuela, a la vez que trató a Sebastián Piñera -el presidente chileno- de "blandito". "No es que me haya desilusionado de Piñera, yo creo que se encontró en un momento en el que no supo qué hacer. Lo pillaron volando bajísimo y no es culpa de él, todos sabemos que esto viene de antes. Pero lo que sí veo es que tiene poca mano dura. Trump acá dice que mañana va a matar al de Irak y lo mata. Tiene al país bien derecho. ¿Toque de queda? Tú dices en democracia no hay toque de queda, pero ahí se lo pasaron por la raja. Yo con Maduro nada, ha hecho mierda a su país, pero tiene personalidad. Piñera fue muy blandito y no supo salir de la situación rápidamente", insistió.

Consciente de la repercusión que iba a tener su mensaje, opinó sobre la homosexualidad: "Te lo digo de verdad, y soy criticado en muchas partes y por gente muy querida, no me gustan los homosexuales. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal. No me gusta y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegas a una casa y ves dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo de cuatro años?", dijo Ríos, de 44 años, número uno del mundo durante seis semanas en 1998.

"¿Pero con ese discurso tan radical no se ha puesto a pensar en qué sucedería si su hijo fuera homosexual?", le preguntó el periodista de la Tercera. Ríos mantuvo su postura: No lo sé, es un tema súper fuerte. Tengo uno, un hombre, y trato de criarlo como hombre. Como soy yo. Pero si sale monopatín (sic), qué voy hacer; tendré que aceptarlo como es, si es mi hijo. Pero ojalá no sea así, porque no estoy preparado. No estoy listo para ver a dos hombres juntos, ni menos a mi hijo con un hombre", cerró.

El balance de la última Copa Davis y lo que viene

Chile afrontará el repechaje para acceder a las finales de Copa Davis de esta año contra Suecia, el 6 y 7 de marzo, en Estocolmo. Ríos no confirmó su presencia junto al equipo y lo dejó en manos de Massú: "No han nombrado al equipo y cuando lo nombre Nicolás, sabré. Si estoy, estoy. Y si no, no sé. Todavía no sé si voy".