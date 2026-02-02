El tenis es un deporte muy popular a nivel mundial y fascina a millones de personas. A pesar de contar con un ranking por el cual posiciona a los deportistas según su rendimiento y logros, es imposible que no surja la duda de quién es el mejor tenista de la historia. Para ello, la inteligencia artificial (IA) puede ser útil para evaluar entre los jugadores de tenis más destacados y determinar quien es el más destacado.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Quién es el mejor tenista de la historia, según la IA

Nole Djokovic festejó su medalla dorada en los Juegos Olímpicos al vencer a Carlos Alcaraz

Al consultarle a ChatGPT al respecto, resaltó a tres tenistas: Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. “En el tenis no existe una respuesta absolutamente objetiva, pero la mayoría de los análisis actuales coinciden en que Novak Djokovic es el mejor tenista de la historia, si se toman en cuenta los logros medibles y la consistencia a largo plazo", puntualizó.

En cuanto al tenista checo que con 38 años llegó a la final del Abierto de Australia este fin de semana y perdió contra Alcaraz, recalcó que se trata del “jugador con más semanas como número uno del ranking ATP", un récord absoluto. También es el “tenista con más títulos de Grand Slam“. Y agregó: ”A esto se suma que es el único que ganó todos los Grand Slams al menos tres veces, un hito sin precedentes". Sumado a todos estos logros, terminó varias temporadas como número uno y tiene un dominio estadístico muy sólido frente a sus máximos rivales directos. Es así que, en lo estadístico, se lo puede considerar el mejor tenista de la historia.

La IA también destacó a Roger Federer y a Rafael Nadal ADRIAN DENNIS - POOL

Por otro lado, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI puntualizó que Roger Federer ocupa un lugar especial y “para muchos sigue siendo el mejor desde una perspectiva más estética y simbólica”. En ese sentido, argumentó: “Revolucionó el juego moderno, dominó una era completa y dejó una huella cultural enorme en el tenis. Su elegancia, su influencia y la forma en que amplió la popularidad del deporte hacen que todavía sea el elegido por quienes valoran el impacto global más allá de los números”.

En tanto, Rafael Nadal completa el trío histórico, quienes se disputaron por años el primer puesto del ranking ATP. Por lo tanto, no puede quedar fuera de este análisis. Para la IA, el español es "el mejor jugador sobre polvo de ladrillo de todos los tiempos“. ”Su dominio en Roland Garros no tiene comparación y su mentalidad competitiva lo convierte en uno de los deportistas más admirados de la historia", evaluó. Su mayor limitante fueron las lesiones que tuvo, que no lo dejó seguir más años. De todos modos, nadie puede dudar de su grandeza.

Por último, se le consultó a ChatGPT quién es el mejor tenista argentino, y señaló a Guillermo Vilas. “Fue el gran pionero que puso a la Argentina en el mapa del tenis mundial”, expresó. Ganó cuatro títulos de Grand Slam, fue número dos del mundo en el ranking oficial y protagonizó una de las temporadas más dominantes jamás registradas, en 1977, con una cantidad de victorias que aún hoy es récord. Estudios posteriores, incluso, sostienen que debió haber sido número uno del mundo durante ese año, antes de que el sistema de ranking se estabilizara.

Para la IA, Guillermo Vilas es el mejor tenista argentino de la historia Archivo LA NACION

“Su impacto va mucho más allá de los títulos. Vilas cambió la mentalidad del tenis argentino, demostró que un jugador del país podía competir y ganarles a los mejores del mundo y abrió el camino para generaciones posteriores. Su fortaleza mental, su preparación física y su identificación con el polvo de ladrillo marcaron un estilo que todavía se asocia al tenis argentino”, concluyó la IA.