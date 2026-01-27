Garbiñe Muguruza y Arthur Borges: él era su fan, le pidió una foto y ahora tuvieron a su primer hijo
La extenista presentó a Marcos y celebró la consolidación de su matrimonio con el empresario que conoció de casualidad en Nueva York; el inicio de una etapa lejos de las canchas
La extenista, Garbiñe Muguruza y su esposo, Arthur Borges, confirmaron el nacimiento de su primer hijo y compartieron las primeras fotos del niño en sus redes. El anuncio marca un nuevo capítulo en la historia de amor que comenzó de casualidad en 2021 en Nueva York.
Este lunes ambos expresaron su felicidad por el nacimiento de su primer hijo: “Nuestro pequeño milagro”. La publicación incluyó postales íntimas del recién nacido; una imagen mostró los pies del pequeño y otra fotografía exhibió la mano de Arthur Borges mientras sostenía el dedo meñique de su hijo.
La historia de amor de Garbiñe Garbiñe Muguruza
El romance entre la tenista y el empresario comenzó de manera inesperada en 2021. Garbiñe Muguruza se encontraba en Nueva York para disputar el US Open, mientras atravesaba un presente ideal tras haber liderado el ranking mundial. Durante sus días libres, Muguruza, quien se alojaba en un hotel cercano al Central Park, decidió salir a pasear por el parque y se cruzó con Arthur Borges, quien caminaba por la zona y la reconoció.
Borges se le acercó para elogiar su rendimiento deportivo. El intercambio inicial fue breve pero significativo. Muguruza relató el momento en una entrevista concedida al medio ¡Hola!: “Me dijo ‘buena suerte en el US Open’ y me quedé pensando ‘guau, es tan guapo’”.
Ese instante transformó la vida de ambos, ya que intercambiaron números de teléfono y mantuvieron el contacto por esa vía. La conexión avanzó con rapidez, ya que al poco tiempo, el empresario tomó una decisión determinante para el futuro de la pareja y dejó su trabajo en Estados Unidos para acompañar el ritmo de vida de la tenista.
La diferencia de ámbitos profesionales resultó un factor positivo para la relación, ya que él pertenece al sector de la moda y el lujo, una desconexión con el entorno deportivo que atrajo a la deportista. La exjugadora explicó esta dinámica en una entrevista previa donde detalló sus sensaciones sobre aquel primer encuentro y la evolución del noviazgo.
“A él le gusta el tenis; cuando me vio, me reconoció y me deseó suerte, pero fue muy tímido. Y yo al verlo fue como “guau” y empezamos a hablar. Y sí, surgió un flechazo. Pero yo no sabía nada de él y me gustó mucho que fuera de otro mundo; pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida”.
La relación culminó en matrimonio antes del nacimiento de su hijo en octubre de 2024 en una lujosa finca de Marbella, donde asistieron 90 invitados provenientes de diversas partes del mundo. El nacimiento de Marcos Borges Muguruza representa el paso más reciente en esta historia que comenzó con un saludo de buena suerte en un parque de Nueva York.
La trayectoria de Garbiñe Muguruza
Muguruza optó por abandonar la actividad profesional en 2024; las exigencias del deporte de alto rendimiento y el deseo de priorizar a su familia motivaron esta determinación.
La trayectoria de la tenista nacida en Caracas con nacionalidad española incluye logros destacados en la historia del tenis femenino. Alcanzó la cima del ranking de la WTA en 2017 y ganó dos Grand Slams: Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017, y obtuvo el trofeo de las WTA Finals en 2021, el campeonato que la consagró como una de las figuras más importantes del circuito.
