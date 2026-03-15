Marco Trungelliti, campeón de un Challenger en Ruanda y premiado por el presidente que conduce el país desde 2000

Marco Trungelliti, a los 36 años, con dieciocho temporadas como profesional y luego de haber atravesado un sinfín de cimbronazos en su carrera, sigue adelante y con el fuego interno encendido para alcanzar su anhelo: ser uno de los mejores cien tenistas del mundo por primera vez (fue 112°, en 2019). Regresó a Kigali, la capital de Ruanda (África), donde había sido campeón del Challenger en 2024; y volvió a coronarse en un torneo de la misma categoría. Lo hizo al imponerse en la final ante el italiano Marco Cecchinato (actual 225°, 16° en 2019, semifinalista de Roland Garros 2018) por 4-6, 6-0 y 6-3, en 1h57m.

El argentino Marco Trungelliti ganó el Challenger de Kigali, en Ruanda, al derrotar al italiano Marco Cecchinato, ex top 20 y semifinalista de Roland Garros x.com/UrugwiroVillage y @tennis_rwanda

Es el séptimo trofeo individual de Trungelliti en el Challenger Tour, la segunda división del tenis profesional. El santiagueño había competido la semana pasada en el primero de los dos torneos realizados en Kigali (sobre polvo de ladrillo, de categoría 75): cayó en los cuartos de final. Sin embargo, esta semana, en el Kigali 2 (en el mismo lugar, pero de categoría 100), se adueñó del trofeo, acción que le permitirá subir 16 posiciones, hasta el escalón 116° del ranking.

Victorious in Rwanda 🙌



Marco Trungelliti flips the script against Cecchinato in Kigali, to win the battle of the Marcos and claim his first Challenger title of 2026! 😎#ATPChallenger | @tennis_rwanda | @AATenis pic.twitter.com/V6S6JtfNVF — ATP Challenger (@ATPChallenger) March 15, 2026

Está claro que África es un continente con prioridades sanitarias, alimentarias y educativas, con conflictos profundos que muchas veces ubicaron al deporte en un segundo o tercer plano. El tenis, dominado por Europa y Estados Unidos, más las apariciones periódicas de australianos, sudamericanos y (en menor medida) asiáticos, generalmente postergó a los africanos. Fueron, apenas, los países del norte (Egipto, Marruecos y Túnez, con influencia francesa), más el gigante del sur (Sudáfrica), los que, en cuentagotas, desarrollaron jugadores destacados. África es, de cierta manera, el continente olvidado por el tenis. El ATP Tour tiene solamente un torneo en África: en Marrakech, de categoría 250 (desde el 30 de este mes; Trungelliti tiene planeado disputar la clasificación).

Marco Trungelliti con el trofeo del Challenger de Kigali, en Ruanda; es el séptimo título que gana de la categoría x.com/UrugwiroVillage y @tennis_rwanda

Ruanda, país del centro-este africano, sin salida al mar y con 14 millones de habitantes, está atravesada por el horror: entre abril y julio de 1994, unas 800.000 personas -en su mayoría de la minoría tutsi- fueron asesinadas por extremistas de la etnia hutu, según cifras de la ONU. Treinta años después del genocidio siguieron apareciendo restos de las víctimas. Desde aquella masacre, el país intenta mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Se encuentra en un sensible proceso de reconciliación y reconstrucción. El turismo (con el Parque Nacional de los Volcanes, refugio de los gorilas, como la gran atracción), la minería y el café (curiosamente una de las grandes pasiones de Trungelliti) son, actualmente, fuentes de producción.

El deporte también actúa como hilo conductor con la mirada extranjera y las relaciones políticas. El Tour de Ruanda de ciclismo es popular. Gianni Infantino fue reelegido como presidente de la FIFA en 2023 en un Congreso realizado en Kigali. Cuando Lionel Messi jugó en París Saint-Germain, en algunas prendas del club francés lució la inscripción “Visit Rwanda”. Todo fue parte de una estrategia geopolítica y de relaciones entre la familia real qatarí, dueña del PSG, y Paul Kagame, presidente de Ruanda desde 2000 y en un cuarto mandato tras las elecciones celebradas en agosto de 2024. El tenis desembarcó en Ruanda en 2024, con los Challengers.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, vio el partido final entre Trungelliti y Cecchinato en Kigali y entregó los premios x.com/UrugwiroVillage y @tennis_rwanda

Este domingo, el mandatario Kagame, que estuvo en Buenos Aires por la Cumbre del G-20 en 2018, observó la final entre Trungelliti y Cecchinato. También estuvo presente la primera dama, Jeannette Kagame. Luego del match, el presidente bajó de la tribuna a la cancha y les entregó los premios a los jugadores. “Agradezco a mi rival por este increíble partido. Fue muy exigente. Me encantó Ruanda y espero ver más torneos de tenis en África”, expresó Trungelliti, que vivió momentos demandantes durante la semana y pudo superarlos.

El tenista argentino Marco Trungelliti ganó el Challenger de Kigali 2, en Ruanda, al vencer al italiano Marco Cecchinato x.com/UrugwiroVillage y @tennis_rwanda

En los 8vos de final, ante el checo Jonas Forejtek, el argentino se sintió mal por un virus, hasta estuvo vomitando durante la jornada y, en el partido, levantó dos match points, sin embargo ganó por 7-6 (7-0), 4-6 y 7-6 (7-5), en 2h56m. En los cuartos de final, Trungelliti y el neerlandés Max Houkes batallaron durante 3h33m, hasta que ganó el argentino por 6-7 (6-8), 7-6 (7-5) y 6-3. En la final, contra Cecchinato, debió remontar el partido tras ceder el primer set. Obstáculos superados por un trabajador del tour que no pierde la pasión, en febrero pasado le tocó debutar en la Copa Davis (en la caída 3-2 ante Corea del Sur, en Busan) y persigue su sueño: ser top 100.