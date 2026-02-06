Marco Trungelliti vs. Soon Woo Kwon en vivo, en la Copa Davis 2026

La serie de Copa Davis en Corea del Sur supone un desafío significativo para la selección argentina de tenis. Marco Trungelliti se enfrenta a Soon Woo Kwon en el segundo duelo del día y cuenta con la posibilidad de darle un punto importante al país. El encuentro se disputa en la ciudad de Busan, en la madrugada del sábado (a continuación del duelo entre Thiago Tirante y Hyeon Chung) y es transmitido por TyC Sports y DSports.

El tenista nacido en Santiago del Estero vestirá por primera vez la camiseta de la Argentina (con 36 años recién cumplidos, será el jugador argentino de mayor edad en debutar) y no dudó en hacer una pausa en su calendario personal (no reside en el país) para ponerse a disposición del equipo después de recibir el llamado del capitán Javier Frana.

“No importa lo que le pase a Thiago (Tirante) en el primer partido. Esta semana es un deporte de equipo. Lo más importante es que estamos completamente preparados para el torneo y nos hemos estado preparando para las circunstancias durante toda la semana”, destacó el argentino luego del sorteo.

Trungelliti dialogando con el subcapitán del equipo, Eduardo Schwank, durante uno de los entrenamientos de la semana Prensa AAT

Trungelliti fue sparring del equipo argentino que ganó la única Copa Davis en 2016, diez años antes de su debut en la competición. “Tal vez el hecho de haber estado como sparring en 2016 me ayuda mucho. Viví en la semifinal en Glasgow y en la final en Croacia situaciones muy fuertes. Por eso siento que hoy lo disfruto más y no estoy tan nervioso”.

A sus 36 años, ocupa la posición N° 134 del ranking ATP y mantiene la ilusión de meterse por primera vez dentro del Top 100. En la temporada 2025, obtuvo tres títulos Challenger (Lyon, Tulln y Târgu Mureș) y este año disputó la clasificación para el Australian Open, donde estuvo a un partido de poder disputar el primer Grand Slam de la temporada.

Cabe señalar que el capitán argentino, Javier Frana, no pudo contar con los principales jugadores del circuito, ya que optaron por no viajar a Corea del Sur por la proximidad del ATP 250 de Buenos Aires, que marcará el inicio de la gira de polvo de ladrillo en Sudamérica. De esta forma, se vio obligado a reformular el equipo que tenía pensado y convocar a Tirante, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Federico Gómez y Guido Andreozzi para que disputen la serie en Busan.

"Emocionado", fue la palabra que utilizó Frana para definir su sensación de cara a la serie de Copa Davis PARK JAE HO

Por su parte, el rival de Trungelliti, Soon Woo Kwon, llegó a ocupar el Top 50 y es el único jugador de la serie en ganar dos títulos ATP en singles (Astaná y Adelaida). Este año lo comenzó en una gran forma después de conquistar el Challenger de Phan Thiet. Partiendo desde la clasificación, logró siete victorias consecutivas sin ceder sets y levantó su primer título en ese circuito desde febrero de 2019.

Luego de no conseguir una medalla en los Juegos Asiáticos de 2022, quedó automáticamente obligado a cumplir con el servicio militar. En diciembre de 2024, el surcoreano anunció que pondría en pausa su carrera en el circuito y un mes más tarde inició esa etapa que aún la transita ya que el proceso dura unos 20 meses.

“Jugaré con responsabilidad, ya que llevo puesto el símbolo de Taegeuk (fundamental en la cultura coreana y central en la bandera nacional). Ya he visto a mis oponentes en la gira. Me prepararé bien esta noche”, remarcó tras el sorteo.

Kwon, de 28 años, llegó a ocupar la posición N° 52 en noviembre de 2021 PARK JAE HO

Respecto a su gran comienzo de año, Kwon mantuvo la calma y dejó un mensaje esperanzador para el público surcoreano: “Siempre estoy al 100%. Tengo confianza sin importar a quién me enfrente”.

En caso de salir victorioso de Busan, la selección argentina de tenis se enfrentará en la siguiente instancia al ganador del duelo entre India y Países Bajos en septiembre. A diferencia de lo sucedido en febrero, la próxima serie se llevaría a cabo en territorio argentino dado que el último enfrentamiento de Argentina contra estos dos países lo hizo en condición de visitante.