Thiago Tirante vs. Hyeon Chung en vivo, en la Copa Davis 2026

La serie de Copa Davis en Corea del Sur supone un gran desafío para la selección argentina de tenis. Thiago Tirante, el jugador convocado con mejor ranking, se enfrenta a Hyeon Chung en el primer duelo del día y cuenta con la posibilidad de darle un punto fundamental al país. El encuentro se disputa en la ciudad de Busan, comienza a las 23 del viernes, hora de Argentina, y es transmitido por TyC Sports y DSports.

El tenista nacido en La Plata hará su debut vistiendo la camiseta argentina. A su vez, es el único jugador de la serie que se encuentra dentro del Top 100 (ocupa la 95ª posición en el ranking ATP) y que disputó el Australian Open (cayó en segunda ronda ante Tommy Paul).

“El ranking a veces es sólo un número. Me preparé de la mejor manera para encararlo bien. Es mi primera vez, espero hacer lo mejor posible. Venimos haciendo un gran trabajo en equipo y el día del partido voy a dar lo mejor de mí, táctica y emocionalmente, para ganar”, destacó el argentino luego del sorteo.

Thiago Tirante, el singlista 1 del equipo argentino, pero debutante en la competencia, escucha las indicaciones del capitán Javier Frana, en Corea del Sur Prensa AAT

Tirante ha mostrado un buen rendimiento en el comienzo del 2026. Logró su primera victoria en un Grand Slam de cemento y la semana pasada alcanzó los cuartos de final en el Challenger 125 de Manama, disputado en Baréin.

El platense fue señalado, desde su juventud, como uno de los proyectos más sólidos del tenis argentino luego de alcanzar el N° 1 del ranking mundial junior en 2019. Sin embargo, le costó asentarse dentro del circuito profesional y recién en 2024 alcanzó el Top 100, además de ocupar su mejor posición dentro del ranking (N° 90).

Tirante se caracteriza por ser un jugador con un tenis de perfil ofensivo, respaldado por un saque sólido y una derecha que suele marcar diferencias. En el Australian Open, logró el ace más rápido del torneo al alcanzar los 228 kilómetros por hora en su debut ante Aleksandar Vukic.

“Cada partido es importante. Analizo mucho a mis oponentes. Daré lo mejor de mí. Estoy completamente preparado para mi primer partido de Copa Davis. Tengo muchas ganas de jugar contra Chung”, remarcó el platense.

Cabe señalar que el capitán argentino, Javier Frana, no pudo contar con los principales jugadores del circuito, ya que optaron por no viajar a Corea del Sur por la proximidad del ATP 250 de Buenos Aires, que marcará el inicio de la gira de polvo de ladrillo en Sudamérica. De esta forma, se vio obligado a reformular el equipo que tenía pensado y convocar a Tirante, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Federico Gómez y Guido Andreozzi para que disputen la serie en Busan.

Por su parte, el rival de Tirante, Hyeon Chung, llegó a ocupar la 19ª posición del ranking ATP. Ganador del primer Next Gen ATP Finals en 2017, donde solo jugaban los tenistas menores de 21 años, alcanzó las semifinales del Australian Open en 2018 y llegó a derrotar a Novak Djokovic en sets corridos en los octavos de final.

La aventura de Chung en el Australian Open terminaría en las semifinales donde cayó ante Roger Federer AP

No obstante, una sucesión de lesiones interrumpió su ascenso y en la actualidad se ubica al borde de abandonar el Top 400 del ranking ATP (ocupa la posición N° 392). Además, es uno de los pocos jugadores del circuito que utilizan anteojos dentro de la cancha a partir de una recomendación que le dieron los médicos surcoreanos después de que se le diagnosticara miopía.

“Todavía no he jugado contra ellos. Los he visto entrenar. Los jugadores sudamericanos tienen un espíritu de lucha innato. Trabajaré en eso y jugaré con esa energía al comienzo del partido”, señaló el surcoreano.

Chung ocupó la posición N° 19 del ranking en abril de 2018 y estuvo más de dos años sin jugar en el circuito ATP por lesiones PARK JAE HO

Consultado sobre si siente presión por representar a Corea del Sur, el tenista lo descartó de lleno: “Nada de presión. Jugar con la selección nacional en competiciones como la Copa Davis me da más responsabilidad”.

En caso de salir victoriosa de Busan, la selección argentina de tenis se enfrentará en la siguiente instancia al ganador del duelo entre India y Países Bajos en septiembre. A diferencia de lo sucedido en febrero, la próxima serie se llevaría a cabo en territorio argentino, dado que el último enfrentamiento de Argentina contra estos dos países lo hizo en condición de visitante.