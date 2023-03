Martina Navratilova reveló estar “libre de cáncer” de garganta y mama, tras temer no poder “ver la próxima Navidad”

escuchar

Martina Navratilova, una de las máximas leyendas de la historia del tenis , nueve veces campeona individual de Wimbledon, había confesado estar luchando contra el cáncer de garganta y de mama después de descubrir un ganglio linfático agrandado en el cuello, a principios de noviembre pasado. Sin embargo, en las últimas horas y con mucha emoción, celebró estar “libre de cáncer” .

A Navratilova, de 66 años, le habían diagnosticado dos tipos de cáncer. Tras distintas pruebas se le había encontrado “una forma sospechosa en su seno”. Esto ocurrió trece años después de que recibió el visto bueno de un primer brote de cáncer de mama después de un tratamiento con radiación. “Puede que no vea la próxima Navidad” , había dicho, angustiada, la ciudadana estadounidense y checa. Pero en una entrevista en el canal de TV británico TalkTV -que consigna el periódico The Guardian-, confesó: “Por lo que saben, estoy libre de cáncer (...) Debería estar lista”, después de más radiación preventiva en su seno durante un período de dos semanas.

Navratilova dominó el juego femenino durante más de una década y ganó su noveno título de Wimbledon en 1990

Navratilova, que dominó el circuito de tenis durante años, se había visto obligada a posponer los planes de adopción de un niño con su esposa, Julia Lemigova, cuando le diagnosticaron cáncer. “Estuve en pánico total durante tres días pensando que quizás no vería la próxima Navidad. Me vino a la mente la lista de deseos de todas las cosas que quería hacer. Y esto puede sonar muy superficial, pero yo estaba como, ‘OK, ¿qué auto increíble realmente quiero conducir si vivo como un año?’”, declaró Martina, que a fines del año pasado visitó a los médicos con un ganglio linfático agrandado en el cuello durante las finales de la WTA disputadas en Texas.

Navratilova declaró en TalkTV: “Noté que mi ganglio linfático izquierdo estaba agrandado y pensé que era por una vacuna contra el herpes zóster que había recibido una semana antes. Pero luego de un par de semanas no bajó, así que llamé al médico”. Los resultados de la biopsia indicaron cáncer, pero la extenista tuvo que esperar cuatro días para averiguar dónde se había originado en su cuerpo.

Martina Navratilova, una leyenda del tenis DUNCAN GROVE - NYTNS

Martina se sometió a un tratamiento de radiación todos los días durante tres semanas y tres rondas semanales de quimioterapia. Reveló que, “definitivamente”, fue “lo más difícil” que hizo. “Esa fue la parte difícil porque la primera semana fue quimioterapia y radiación al mismo tiempo. Cuando empiezas a sentirte mal no estás seguro si es por la quimioterapia o por el protón. Realmente no sentí el protón hasta la semana tres, pero luego te duele la boca y la garganta comienza a cerrarse”, contó Navratilova. Y amplió el relato: “Todo está hinchado y muy incómodo, y el protón hace que tu saliva sea rara. Realmente no saboreas las cosas de la manera correcta. La quimioterapia hace lo mismo en la garganta, pero luego la seca”.

“Lucharé con todo lo que tengo”, había adelantado Navratilova, tras conocer la enfermedad que la aquejaba. Fiel a su estilo como deportista, se empeñó para superar el obstáculo (más grande de su vida).

Martina, la leyenda

Martina obtuvo 167 títulos individuales, 18 de ellos de Grand Slam (además de los 9 en Wimbledon, 3 en Australia, 2 en Roland Garros y 4 en el US Open). Su récord de partidos en singles fue extraordinario: registró 1442 victorias y 219 derrotas. Además, conquistó 177 trofeos en la especialidad de dobles, donde también se lució.

A Martina la une una amistad con Gabriela Sabatini , la mejor tenista argentina de la historia. En marzo de 2009, Martina visitó nuestro país y participó, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, de una exhibición con Gaby, con el propósito fue reunir fondos para la Fundación Faiam, que lucha contra la miastenia grave, una enfermedad que ataca mayoritariamente a las mujeres entre los 21 y los 35 años.

LA NACION