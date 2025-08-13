Masters 1000 de Cincinnati 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa la actividad en la edición 2025 del Masters 1000 de Cincinnati. Se disputan seis partidos del certamen de hombres y otros cinco del de mujeres, la mayoría correspondientes a los octavos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión por intermedio de alguna de las señales de ESPN.

Durante este martes se disputaron varios encuentros. Francisco Comesaña (71° del ranking ATP), el único argentino que sigue en carrera por el título, se metió en octavos tras derrotar al local Reilly Opelka (73°) por 6-7 (4), 6-4 y 7-5. Además, el español Carlos Alcaraz (2°) cumplió con su condición de favorito y eliminó al serbio Hamad Medjedovic (72°) por doble 6-4. Por último, el alemán Alexander Zverev (3°) y la estadounidense Jessica Pegula (4° del ranking WTA) completarán sus partidos ante el norteamericano Brandon Nakashima (31°) y la polaca Magda Linette (40°) este miércoles, ya que fueron suspendidos por lluvia.

Además, en esta nueva jornada de actividad se destaca nuevamente la participación del ‘Tiburón’ Comesaña, quien se enfrenta al ruso Andrey Rublev (11°), a quien ya derrotó este año en Wimbledon, no antes de las 17. También juegan Alcaraz ante el italiano Luca Nardi (98°), los norteamericanos Taylor Fritz (4°) y Ben Shelton (6°) frente al francés Térence Atmane (136°) y el español Roberto Bautista Agut (53°), respectivamente, y el italiano Jannik Sinner (1°) contra el galo Adrian Mannarino (89°).

En el campeonato de mujeres, en tanto, hace su aparición la N°1 del mundo que, a su vez, es la vigente campeona: la bielorrusa Aryna Sabalenka, que choca con la española Jéssica Bouzas Maneiro (42°) cerca de las 16. Por último, la polaca Iga Swiatek (3°) se verá las caras con la rumana Sorana Cirstea (138°) a las 12 y, en uno de los duelos más atractivos del día, se enfrentan la kazaja Elena Rybakina (10°) y la norteamericana Madison Keys (6°).

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, es la vigente campeona y la máxima candidata a ganar el certamen Kin Cheung - AP

Cómo ver online el Masters 1000 de Cincinnati 2025

El Masters 1000 de Cincinnati 2025 se extiende hasta el lunes 18 de agosto en el suburbio de Mason ubicado en Cincinnati, en el estado de Ohio. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Cincinnati

Rama masculina

Roger Federer (Suiza) - Siete títulos

Mats Wilander (Suecia) - Cuatro

Novak Djokovic (Serbia), Pete Sampras (Estados Unidos) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Tres cada uno

Stefan Edberg (Suecia), Michael Chang (Estados Unidos), Andy Roddick (Estados Unidos), Andy Murray (Gran Bretaña) y Harold Solomon (Estados Unidos) - Dos cada uno

Rama femenina

*Se empezó a jugar en 2004 y tuvo 17 campeonas diferentes