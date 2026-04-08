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Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En el cuarto día de actividad en el Principado se disputan partidos correspondientes a la segunda ronda; se presentan Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev

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Francisco Cerúndolo quiere dar un paso más en el Masters 1000 de Montecarlo
Francisco Cerúndolo quiere dar un paso más en el Masters 1000 de MontecarloMateo Villalba - Getty Images Europe

Este miércoles 8 de abril continúa el Masters 1000 de Montecarlo que se disputa en el Principado sobre canchas de polvo de ladrillo con partidos correspondientes a la segunda ronda del certamen individual masculino. Los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el Court Rainier III la actividad inicia a las 6 (hora argentina) con el ruso Daniil Medvedev (11°) vs. el italiano Matteo Berrettini (WC). A continuación, el chileno Cristian Garín (Q) choca con el alemán Alexander Zverev (3°); el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) ante el croata Marin Cilic; y, por último, el italiano Lorenzo Musetti (4°) contra el monegasco Valentín Vacherot.

En el Court des Princes la jornada la abren Andrey Rublev (13°) y el belga Zizou Bergs. Luego, juegan consecutivamente el brasileño Joao Fonseca vs. el francés Arthur Rinderknech; el galo Corentin Moutet vs. el noruego Casper Ruud (9°); y el italiano Flavio Cobolli (10°) vs. el belga Alexander Blockx (Q).

Por último, en el Court EA de Massy hay presencia argentina en el segundo y tercer turno. Desde no antes de las 7.30 (hora argentina) Francisco Cerundolo (16°) se mide con el checo Tomas Machac y, después, Tomás Etcheverry lo hace ante el francés Terence Atmane. En esa cancha el día lo inician, a las 6, Jiri Lehecka (11°) vs. el trasandino Alejandro Tabilo y lo cierran el húngaro Fabián Marozsan vs. el polaco Hubert Hurkacz (RP).

Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026

El cuadro del Masters 1000 de Montecarlo
El cuadro del Masters 1000 de Montecarlo

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

  • Rafael Nadal (España) - 11 títulos
  • Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3
  • Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2
  • Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
Carlos Alcaraz es el último campeón del Masters 1000 de Montecarlo
Carlos Alcaraz es el último campeón del Masters 1000 de MontecarloVALERY HACHE - AFP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000

  • 2000: Cédric Pioline (Francia).
  • 2001: Gustavo Kuerten (Brasil).
  • 2002: Juan Carlos Ferrero (España).
  • 2003: Juan Carlos Ferrero (España).
  • 2004: Guillermo Coria (Argentina).
  • 2005: Rafael Nadal (España).
  • 2006: Rafael Nadal (España).
  • 2007: Rafael Nadal (España).
  • 2008: Rafael Nadal (España).
  • 2009: Rafael Nadal (España).
  • 2010: Rafael Nadal (España).
  • 2011: Rafael Nadal (España).
  • 2012: Rafael Nadal (España).
  • 2013: Novak Djokovic (Serbia).
  • 2014: Stanislas Wawrinka (Suiza).
  • 2015: Novak Djokovic (Serbia).
  • 2016: Rafael Nadal (España).
  • 2017: Rafael Nadal (España).
  • 2018: Rafael Nadal (España).
  • 2019: Fabio Fognini (Italia).
  • 2020: No se realizó por la pandemia del Covid-19.
  • 2021: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
  • 2022: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
  • 2023: Andrey Rublev (Rusia).
  • 2024: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
  • 2025: Carlos Alcaraz (España).
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