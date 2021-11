Masters 1000 de París: James Duckworth superó el trauma de ocho operaciones y vive su mejor momento

James Duckworth nació hace 29 años en Sydney. Tenista profesional desde 2010, su crecimiento siempre estuvo obstaculizado por las numerosas lesiones que sufrió. En total, entre 2012 y 2020, el australiano ingresó ocho veces en el quirófano y nunca había podido concretar en el court todo lo que mostraba desde juvenil. Pero hoy celebra estar sano y disfrutar del mejor momento de su carrera: como 55° del ranking mundial acaba de alcanzar, por primera vez, los cuartos de final de un Masters 1000.

En París-Bercy, el último Masters 1000 de la temporada, Duckworth (diestro, con revés de dos manos) derrotó a su compatriota Alexei Popyrin (71°, 22 años) por 7-6 (8-6) y 6-4, en 1h46m, y se convirtió en uno de los ocho mejores del certamen parisiense. Su próximo rival será el polaco Hubert Hurkacz (10°, 24 años), que venció al alemán Dominik Koepfer (58°) por 4-6, 7-5 y 6-2.

Duckworth the wait 🙌@JamesDuck21 reaches a first-ever Masters 1000 quarter-final, defeating Popyrin 7-6 6-4 in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/SR8pd3FfKU — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2021

Duckworth, el primer tenista australiano en llegar a los cuartos de final de singles de un Masters 1000 desde Matthew Ebden en Shanghai 2018, sufrió su primera operación en 2012, en el codo derecho. Desde entonces volvió a padecer dos cirugías en la misma zona, en 2014 y 2018. También fue operado del pie derecho en febrero de 2017, en agosto de 2017 y en enero de 2018. Y, además, fue intervenido en el hombro derecho en marzo de 2017 y marzo de 2020.

“Pasé por muchas etapas prolongadas en las que no podía saltar o pelear en un court, momentos en los que no estaba seguro si podría seguir adelante. Mi padre es cirujano y conoce bien el mundo de la medicina, ni él estaba seguro de si mi última cirugía de pie funcionaría. Estuve bastante nervioso por si no me recuperaba de aquella, aunque tampoco tenía muchas opciones. Por suerte, jamás pasé por una etapa en la que pensara que todo se había acabado, pero sí hubo momentos en los que pensé que podría generarme graves problemas en el futuro”, contó Duckworth, hace un tiempo.

El tenista australiano James Duckworth, en el Masters 1000 de París-Bercy. https://twitter.com/RolexPMasters

En París, Duckworth ya se aseguró un premio de 60.000 euros y 180 puntos para el ranking que lo harán saltar, como mínimo, hasta el puesto 47°, el mejor de su accidentada carrera. Doce veces campeón en el Challenger Tour, el australiano alcanzó su primera final de ATP en septiembre pasado, en Nur-Sultán, Kazakhstán: perdió ante el coreano Soon Woo Kwon.

El tandilense Juan Martín del Potro tiene la misma cantidad de cirugías que Duckworth, aunque las intervenciones del campeón del US Open 2009 fueron en las muñecas (una en la derecha y tres en la izquierda) y en la rodilla derecha (cuatro).