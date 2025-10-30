Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este jueves continúa el Masters 1000 de París, el noveno y último de la temporada 2025 que se desarrolla en el París La Défense Arena de la capital de Francia, con la tercera ronda. Los juegos inician a las 7 (hora argentina) y se transmiten en vivo por las diferentes señales de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En total se desarrollan ocho partidos, con los que se definen los clasificados a cuartos de final. En el Court Central la jornada se abre con Cameron Norrie vs. Valentín Vacherot (WC) y, a continuación, es decir desde no antes de las 8.30, el canadiense Felix Auger Aliassime (9°) choca con el alemán Daniel Altmaier. No antes de las 12, en tanto, el estadounidense Taylor Fritz (4°) juega ante el kazajo Alexander Bublik; Francisco Cerúndolo se mide con Jannik Sinner (2°) desde no antes de las 15 y la actividad la concluyen el español Alejandro Davidovich Fokina (15°) vs. el alemán Alexander Zverev (3°).

Los otros tres encuentros de los octavos se disputan en el Court 1. Desde no antes de las 10.30 el estadounidense Ben Shelton (5°) se mide con el ruso Andrey Rublev (12°) y a continuación lo hacen Karen Khachanov (10°) con el australiano Alex De Miñaur (6°). Por último, Lorenzo Sonego choca con el moscovita Daniil Medvedev (3°).

Hay varios preclasificados que ya quedaron eliminados y entre ellos sobresale Carlos Alcaraz (1°). El español perdió en su debut, en la segunda ronda, frente a Norrie por 6-4, 3-6 y 4-6 y se despidió muy temprano. Además, en la misma etapa Casper Ruud (8°) cedió con el alemán Altmaier por 6-3 y 7-5 y el italiano Lorenzo Musetti (7°) cayó ante su compatriota Sonego por por 6-3, 3-6 y 1-6.

El gran ausente del certamen fue el serbio Novak Djokovic, máximo campeón con siete coronaciones. El resto de los Top 10 que no compitieron son el británico Jack Draper y el danés Holger Rune.

Cuadro del Masters 1000 de París

El cuadro del Masters 1000 de París, tras la segunda ronda ATP

Tabla de campeones del Masters 1000 de París

Desde que el certamen comenzó a disputarse en la capital francesa en 1968, el serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras levantaron el trofeo en dos ocasiones cada uno.

Más atrás hay varios tenistas que festejaron una vez, entre los que destacan el argentino David Nalbandian (2007), el suizo Roger Federer (2011), el británico Andy Murray (2016) y el alemán Alexander Zverev, último ganador.