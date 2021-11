Masters de la Next Gen: Juan Manuel Cerúndolo debutó y perdió ante el estadounidense Nakashima

El argentino Juan Manuel Cerúndolo (91°) debutó en el Masters de la Next Gen y cayó ante el estadounidense Brandon Nakashima (63°) por 4-1, 3-4 (3-7), 4-1 y 4-0, en 1h31m, por el Grupo A del certamen Sub 21 que se desarrolla en Milán, sobre superficie dura y bajo techo en el estadio Allianz Cloud.

El campeón del último ATP 250 de Córdoba, quien comenzó el año en el puesto 341° y protagonizó un gran ascenso que lo llevó al casillero 85° en el que figuró hasta la semana pasada, pagó cara su inexperiencia sobre canchas duras, superficie en la que tiene apenas cinco partidos como profesional. Nakashima, que esta temporada jugó dos finales en el ATP Tour (Los Cabos y Atlanta, ambas sobre cemento), salió a competir con intensidad y con una estrategia ofensiva, y en apenas 18 minutos cerró el primer set.

La riqueza tenística del zurdo Cerúndolo, un jugador muy inteligente aunque con un estilo más consolidado para la acción sobre el polvo de ladrillo, le permitió al porteño seguir luchando, igualar el encuentro en el segundo set, llegar hasta el 3-3 y ganar el parcial en el tie-break.

Pero en el tercer y cuarto set, respectivamente, Nakashima volvió a dominar y terminó adueñándose del partido que abrió el certamen. El próximo compromiso del menor de los hermanos Cerúndolo será este miércoles, ante -seguramente- el máximo favorito al título, el español Carlos Alcaraz (32°).

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, uno de los ocho "maestros" Sub 21 del Masters de la Nueva Geeración, en Milán. TIZIANA FABI - AFP

“Se sintió increíble jugar en este estadio. Nunca jugué en un ambiente así. Impresionante la gente, el público, la cancha, era como un teatro, todo lo virtual y electrónico fue impresionante. Te motiva”, valoró Cerúndolo. Y habló sobre su relación con los courts de superficie dura: “Yo este año no jugué en cancha dura, en toda mi carrera en indoor tengo sólo uno en toda mi carrera. Ellos (los rivales) juegan desde que tienen cuatro años en estas canchas. Por más que entrene tres meses no voy a jugar como ellos en estas canchas. Lo único que me puede ayudar es competir y competir en este tipo de canchas. Un ejemplo es Diego Schwartzman, que juega muy bien en cemento y nació en polvo de ladrillo como nosotros. Es un tema de experiencia”.

“No me siento como en polvo. Me siento incómodo en estas canchas. Como que todos los tiros bajos me quedan incómodos, pero dentro de ese panorama no me sentí tan mal, pude sacar buen tenis y es positivo. Él fue superior, tiene más experiencia en estas canchas, pero no me siento lejos, tengo que ajustar algunas cosas (...) El objetivo par el año que viene es tratar de jugar la mayor cantidad de torneos ATP posibles. Es un cambio grande de Challenger a ATP, pero con un buen entrenamiento se puede dar”, analizó Cerúndolo, que después de su experiencia en Europa regresará a Sudamérica para disputar dos Challengers en Brasil.

El Next Gen ATP Finals, que cumple su cuarta edición, tiene un formato de juego ágil con partidos al mejor de cinco sets pero siendo estos de cuatro games (además, con punto de oro cuando el marcador llega a 40-40), con un tiebreak si se llega al 3-3, y los dos primeros de cada grupo serán los que avanzarán a las semifinales.

El argentino Juan Manuel Cerúndolo en el Next Gen ATP Finals de Milán. Antonio Calanni - AP

En la sesión nocturna del certamen que es televisado por ESPN y Star+, no antes de las 15.30 de la Argentina, se medirán Sebastian Korda (EE.UU.) vs. Hugo Gastón (Francia). Y cerrando la jornada, Lorenzo Musetti (Italia) vs. el argentino Sebastián Báez (será el primer enfrentamiento entre ambos).