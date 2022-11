Masters de Turín: Andrey Rublev le ganó a Stefanos Tsitsipas y es semifinalista y Novak Djokovic superó a Daniil Medvedev en “una batalla agotadora”

escuchar

El ruso Andrey Rublev superó por 3-6, 6-3 y 6-2 al griego Stefanos Tsitsipas y se convirtió en el cuarto semifinalista del Masters de Turín, luego de una hora y 42 minutos de juego del último partido por el Grupo Rojo. Así, el sexto favorito del torneo se quedó con el encuentro que tenía como premio para el vencedor el pasaje a la siguiente instancia y se enfrentará este sábado al noruego Casper Ruud, que se había metido entre los cuatro mejores como primero del Grupo Verde y llegará al duelo con un día más de descanso.

En la Pala Alpitourn, el diestro de 25 años dio vuelta el partido y superó la etapa de grupos por primera vez, luego de quedar a las puertas de las semifinales en 2020 y 2021. Y su victoria sobre el número 3 del mundo le hizo un favor al español Rafael Nadal, que ya está en Manacor luego de quedar eliminado, porque el griego podía superarlo en el ranking y arrebatarle el número 2 si llegaba a la final. Ahora, solamente Ruud puede superar a Rafa, pero para eso únicamente le sirve ser campeón. Si no, Nadal llegará al Abierto de Australia como segundo cabeza de serie.

Compacto de Rublev vs. Tsitsipas

Rublev había comenzado el torneo con un triunfo sobre Medvedev y quedó en suspenso su continuidad en el certamen cuando cayó con Djokovic en la segunda jornada. Por eso, el enfrentamiento con el campeón de 2019, con el que llegaba igualado en todo, era un literal mano a mano para llegar al sábado. Y lo festejó como si fuera la victoria más esperada. Ante Ruud, no antes de las 17 (hora argentina), Andrey podría seguir trabajando para Nadal.

Andrey Rublev se recuperó en el segundo set, dio vuelta el encuentro y se quedó con el último cupo para las semifinales del Masters de Turín. MARCO BERTORELLO - AFP

En el primer turno, pese a estar ya clasificado, el serbio Novak Djokovic no quiso guardarse nada ante el ruso Daniil Medvedev, cuarto preclasificado. “No me sentía muy bien físicamente, pero luché. Estoy muy orgulloso de haber sacado la poca energía que me quedaba”, destacó luego de echar mano de sus recursos físicos y mentales para imponerse por 6-3, 6-7 (5-7) y 7-6 (7-2) y mantenerse invicto en el Grupo Rojo.

En el primer set, Djokovic aprovechó el único “break” para ponerse 5-3 y ganar el set con su servicio. Lo tuvo mucho más difícil en el segundo parcial, salvando tres chances de quiebre cuando estaba 4-5 y forzando un tie break que, de todos modos, se llevó su rival. De cara al último y definitivo set, Nole parecía muy cansado, exhausto, pero aguantó hasta otro tie break que ganó, esta vez, con autoridad para mantenerse sin derrotas en el torneo.

A Djokovic no le importó estar clasificado; batalló contra Medvedev como siempre, sigue invicto y va por su sexto título en el ATP Finals. Antonio Calanni - AP

“Fue sólo el cansancio de una batalla agotadora. No hay ninguna enfermedad, no hay ninguna zona del cuerpo afectada. Fue simplemente el agotamiento general de los largos intercambios y la duración del partido”, señaló el serbio después de las 3 horas y 11 minutos de juego. ”Hubo muchas cosas diferentes pero no voy a entrar en detalles. No quiero revelar a mis adversarios lo que me ocurrió exactamente”, agregó.

El derroche de energía es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que ya tenía asegurado su pase a las semifinales incluso antes de jugar el partido, gracias a sus dos victorias previas, sobre Tsitsipas y Rublev. Este sábado, desde las 10 (hora argentina), será el rival del norteamericano Taylor Fritz, que ingresó al certamen a último momento por una lesión muscular del español Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, y llegará con un día más de descanso.

Resumen de Djokovic vs. Medvedev

“No puedo calcular, no me gusta calcular, nunca lo he hecho. Mi mentalidad es ganar todos los partidos que juego en el momento en que lo hago. No sé si podría haber renunciado a luchar y jugar mañana. Ni siquiera lo pensé”, subrayó Djokovic, actualmente octavo del mundo tras una temporada truncada por su rechazo a la vacuna contra el Covid. Es el único jugador que todavía puede ganar el torneo con un pleno de victorias y embolsaría el premio récord del circuito ATP de 4.740.300 dólares que están en juego en Turín este año.

Nole aspira a su sexto título de Masters, con lo que igualaría el récord del suizo Roger Federer, y sumaría un segundo título importante este año, después de obtener Wimbledon, para demostrar a la generación emergente que a sus 35 años todavía sigue vigente.

LA NACION