Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Masters 1000 de Miami 2025 continúa este martes con el séptimo día de actividad en el Hard Rock Stadium, en el que se disputan los octavos de final del torneo individual masculino y dos partidos de los cuartos del certamen femenino. Todos los juegos se emiten por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el campeonato de varones, la actividad arranca a las 13 (hora argentina). El estadio principal abren la jornada Jiri Lehecka (21°) vs. Taylor Fritz (6°) y desde no antes de las 17 el italiano Jannik Sinner (2°), el máximo candidato al título tras la eliminación de Carlos Alcaraz (1°), juega con el local Alex Michelsen. Desde no antes de las 21.30, el alemán Alexander Zverev (3°) choca ante el francés Quentin Halys.

Alexander Zverev cierra la séptima jornada del Masters 1000 de Miami en el estadio principal MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el Grandstand se desarrollan los otros cinco encuentros en continuado, desde las 12: Sebastián Korda (32°) vs. el español Martín Landaluce (Q); el monegasco Valentín Vacherot (24°) vs. el francés Arthur Fils (28°); el argentino Tomás Etcheverry (29°) vs. el estadounidense Tommy Paul (22°); Terence Atmane vs. Frances Tiafoe (19°); y Ugo Humbert (31°) vs. Francisco Cerúndolo (18°).

Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Miami

Así está la parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami

Así está la parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami

En el certamen de mujeres hay dos juegos de cuartos y ambos se desarrollan en el escenario principal. Desde no antes de las 15 se enfrentan la canadiense Victoria Mboko (10ª) vs. la checa Karolina Muchova (13ª) mientras que desde no antes de las 20 lo hacen la suiza Belinda Bencic (12ª) ante la estadounidense Coco Gauff (4ª).

Los otros dos partidos de la ronda de ocho tenistas serán este miércoles: Elena Rybakina (3ª) vs. Jessica Pegula (5ª) y Aryna Sabalenka (1ª) vs. Hailey Baptiste.

Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Miami

Así está el cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Miami WTA

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Torneo masculino

Novak Djokovic (Serbia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 6

Roger Federer (Suiza) - 5

Pete Sampras (Estados Unidos) - 3

Andy Murray (Gran Bretaña) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 2

Daniil Medvedev (Rusia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / John Isner (Estados Unidos) / Richard Krajicek (Países Bajos) / Thomas Muster (Austria) / Marcelo Ríos (Chile) / Michael Chang (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Miloslav Mecir Sr. (Serbia) / Tim Mayotte (Estados Unidos) / Mats Wilander (Suecia) /Jakub Mensik (República Checa) - 1

Torneo femenino