Horacio Zeballos es el primer tenista argentino en clasificarse para las semifinales de dobles en 17 años Crédito: Glyn KIRK / AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 11:33

Horacio Zeballos (35 años) se convirtió en el primer tenista argentino en clasificarse para las semifinales de dobles de la Copa de Maestros después de 17 temporadas. En el O2 Arena de Londres, por la tercera jornada del Round Robin del Grupo Bob Bryan, el marplatense y el español Marcel Granollers se beneficiaron por una combinación de resultados en el cruce entre John Peers y Michael Venus contra Mate Pavic y Bruno Soares. Por la tarde (14.45 de la Argentina, ESPN), ya con un lugar asegurado entre las cuatro mejores parejas, Zeballos y Granollers se enfrentarán a Jurgen Melzer y Edouard Roger-Vasselin.

Con la tranquilidad de haber obtenido el boleto para las semifinales, si en su duelo de hoy el marplatense y el español se llevan al menos un set frente al austríaco y el francés, se quedarán con el primer lugar de su grupo. ¿Cómo lograron el acceso a los encuentros del sábado sin haber jugado? Zeballos y Granollers precisaban que Peers y Venus les ganaran al menos un set a Pavic-Soares. Así, el australiano y el neozelandés se quedaron con el primer parcial por 7-6 (7-2). Tras eso, el croata y el brasileño remontaron el marcador y celebraron las últimas dos mangas por 6-3 y 10-8 en el super tie break.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers compiten juntos desde agosto de 2019 y desde entonces no dejaron de evolucionar: sueñan con ganar el Masters de Londres. Crédito: Foto AP / Frank Augstein

Cabe recordar que los últimos tenistas argentinos en disputar las semifinales del Masters son Gastón Etlis y Martín Rodríguez en 2003 (en esa instancia cayeron frente a los estadounidenses Bob y Mike Bryan por 6-2 y 6-4). Zeballos, número 3 del mundo y debutante en el Masters de Londres, conforma, desde agosto de 2019 (jugaron juntos por primera vez y ganaron el Masters 1000 canadiense), una sólida pareja con Granollers, quien ya fue campeón en el torneo de maestros en 2012 junto con su compatriota Marc López. Existe una gran química entre Zeballos y Granollers: uno zurdo, el otro diestro, se entienden a la perfección dentro del court.

Zeballos y Granollers, campeones este año en el Argentina Open, en Río de Janeiro y en el Masters 1000 de Roma, vencieron en sus partidos previos al australiano John Peers y el neozelandés Michael Venus por 7-6 (7-2) y 7-5, y luego al el croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares por 7-6 (7-4), 6-7 (4-7) y 10-8.

Los 16 tenistas que componen el cuadro del Masters 2020. Crédito: Wonderhatch/ATP Tour

"De sólo pensar que podemos clasificarnos para las semifinales y que puedo terminar el año como número 1 o 2 del mundo, se me pone una sonrisa en la cara. Creo que tuve una muy linda carrera de singles, pero nunca podría haber soñado con estos objetivos que puedo llegar a cumplir en dobles. Me da muchas ganas de seguir mejorando cosas de dobles. Vamos a ir día a día, no voy pensando tanto. Tener un triunfo así ante esta pareja de hoy fue espectacular", describió Zeballos tras celebrar su segundo festejo en el Masters. El primer paso, el de llegar a las semifinales, ya fue dado. Para el ascenso en el ranking, desde ya, todavía queda un buen camino por recorrer. Pero nada les impide soñar.

Con el segundo triunfo en el Masters (se juega por última vez en Londres antes de mudarse, en 2021, a Turín), la pareja europeo-sudamericana ya se aseguró un premio económico de 128.500 dólares. Además de Zeballos, Etlis y Rodríguez, los otros doblistas argentinos que alguna vez compitieron en el Masters masculino fueron Luis Lobo en 1995, en Eindhoven (Holanda), y Daniel Orsanic en 2000, en Bangalore (India).

Conforme a los criterios de Más información