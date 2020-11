El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers vencieron a Soares y Pavic, quedando muy cerca de clasificarse para las semifinales del Masters. Crédito: Glyn KIRK / AFP

Horacio Zeballos (35 años) quedó cerca de ser el primer tenista argentino en clasificarse para las semifinales de dobles de la Copa de Maestros en 17 temporadas. En el O2 Arena de Londres, por la segunda jornada del Round Robin del Grupo Bob Bryan, el marplatense y el español Marcel Granollers derrotaron por 7-6 (7-4), 6-7 (4-7) y 10-8, en 2h03m, a los principales favoritos, el croata Mate Pavic (4°) y el brasileño Bruno Soares (6°), vigentes campeones del US Open. Si esta tarde, desde las 15 de la Argentina (transmisión de ESPN), John Peers (Australia) y Michael Venus (Nueva Zelanda) vencen al austríaco Jürgen Melzer y el francés Edouard Roger-Vasselin, Zeballos y Granollers se asegurarán el pasaje para las semifinales del ATP Finals. Si este último resultado no se concreta, el sudamericano y el europeo deberán esperar al tercer match de la zona (el viernes frente a Melzer/Roger-Vasselin), para tratar de llegar a las semifinales.

Los últimos tenistas argentinos en disputar las semifinales del Masters son Gastón Etlis y Martín Rodríguez en 2003 (en esa instancia cayeron frente a los estadounidenses Bob y Mike Bryan por 6-2 y 6-4). Zeballos, número 3 del mundo y debutante en el Masters de Londres, conforma, desde agosto de 2019 (jugaron juntos por primera vez y ganaron el Masters 1000 canadiense), una sólida pareja con Granollers, quien ya fue campeón en el torneo de maestros en 2012 junto con su compatriota Marc López. Existe una gran química entre Zeballos y Granollers: uno zurdo, el otro diestro, se entienden a la perfección dentro del court. Un poco más expresivo que su compañero, el europeo (actual 11° del ranking; 4° en 2013) es quien suele crispar el puño y elevar la voz; Zeballos, menos eufórico, pero más estratégico, se lució con la volea y el smash (en el segundo set ganó un punto tras impactar cuatro veces ese mismo tiro, uno detrás del otro frente a la defensa de Pavic y Soares).

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, una de las mejores parejas de dobles del mundo, ya ganaron dos partidos en el Masters de Londres. Crédito: Glyn KIRK / AFP

El argentino y el español se midieron ante dos jugadores de mucha categoría en la especialidad. Pavic está haciendo su tercera aparición en el ATP Finals y la primera con Soares (el croata compitió en 2017-18 con el austríaco Oliver Marach). Para Soares, oriundo de Belo Horizonte, es su sexta aparición en el torneo (compitió en 2013-14 con el austríaco Alexander Peya y 2016-18 con el escocés Jamie Murray).

"De sólo pensar que podemos clasificarnos para las semifinales y que puedo terminar el año como número 1 o 2 del mundo, se me pone una sonrisa en la cara. Creo que tuve una muy linda carrera de singles, pero nunca podría haber soñado con estos objetivos que puedo llegar a cumplir en dobles. Me da muchas ganas de seguir mejorando cosas de dobles. Vamos a ir día a día, no voy pensando tanto. Tener un triunfo así ante esta pareja de hoy fue espectacular", describió Zeballos.

Y añadió, sobre el 2020 para el tenis argentino: "Obviamente no repetiría un año como este por la pandemia, pero si vamos a lo tenístico, fue un muy buen año. Lo tenemos al Peque (Diego Schwartzman) acá, la tuvimos a Nadia (Podoroska) que tuvo un año espectacular. Está bueno que también vean que somos muchos chicos que hemos trabajado muchos años, no es que fuimos tocado por la varita y sos Roger (Federer), que también tiene un montón de trabajo encima, pero con el talento que tiene llegaba seguro. Entonces, somos todos chicos con mucho trabajo. Lo tienen que ver en las escuelas, entrenando todos los días se puede llegar. Yo estuve lejos de ser el número 1 en mi categoría".

Con el segundo triunfo en el Masters (se juega por última vez en Londres antes de mudarse, en 2021, a Turín), la pareja europeo-sudamericana ya se aseguró un premio económico de 128.500 dólares. Además de Zeballos, Etlis y Rodríguez, los otros doblistas argentinos que alguna vez compitieron en el Masters masculino fueron Luis Lobo en 1995, en Eindhoven (Holanda), y Daniel Orsanic en 2000, en Bangalore (India).

Horacio Zeballos y Marcel Granollers compiten juntos desde agosto de 2019 y desde entonces no dejaron de evolucionar: sueñan con ganar el Masters de Londres. Crédito: Wonderhatch/ATP Tour

Granollers, asimismo, disputa el Masters por quinta vez y con una tercera pareja, ya que también lo jugó con el croata Ivan Dodig, en 2017.

