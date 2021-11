Masters Next Gen: Sebastián Báez dio el gran impacto al superar a Musetti, en un debut notable en Milán

A Sebastián Báez le alcanzaron 100 minutos para construir un muy buen triunfo, y presentarse de manera inmejorable en el Masters Next Gen de Milán, con una victoria en cuatro sets sobre Lorenzo Musetti, la gran figura local. Con una producción superlativa, el argentino, 111° del ranking ATP, se impuso al 58° del mundo por 4-1, 4-1, 3-4 (5-7) y 4-3 (7-5), de acuerdo con el sistema de puntuación que se emplea en este certamen, al mejor de cuatro games para el vencedor, con tie-break en el 3-3.

Hoy, ya por la segunda fecha, se enfrentará desde las 15.30 de nuestro país (transmisión por ESPN) con el estadounidense Sebastian Korda, que en el otro cotejo por la primera jornada del Grupo B, se impuso al francés Hugo Gaston por 3-4 (2-7), 3-4 (6-8), 4-0, 4-3 (7-3) y 4-0.

Sebastian Báez consiguió un muy buen triunfo a expensas del local Lorenzo Musetti en Milán Antonio Calanni - AP

Báez mandó desde el principio, en el que capitalizó al máximo el comienzo errático de Musetti. El argentino estuvo firme en defensa y estuvo muy atento para subir y aprovechar cualquier pelota corta que podía dejar su rival, y así el jugador surgido en San Martín se llevó los dos primeros sets sin mayores problemas.

Pero Musetti, empujado por el público local, mejoró ostensiblemente a partir del tercer set, que se adjudicó en el desempate. Con un desarrollo más parejo, Báez se mantuvo a tiro en la cuenta y en el juego, a la espera de una oportunidad, que recién llegó en el segundo desempate. Allí, el argentino jugó con mucha autoridad para sentenciar el duelo en su primer match-point, en un triunfo muy valioso dentro de un certamen novedoso, en el que participan varios de los jóvenes que serán figuras en los próximos años.

First upset of the @intesasanpaolo #NextGenATPFinals. Sebastian Baez defeats local boy Lorenzo Musetti 4-1, 4-1, 3-4, 4-3 🙌 pic.twitter.com/WLd5Cg5n9r — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 9, 2021

Con los pies sobre la tierra, Báez comentó luego: ”Fue muy lindo clasificarse a este torneo y creo que fue un buen día, pero la verdad es que mañana (el miércoles) me toca otro duro partido. Pude esta vez jugar de una manera en la que me siento contento de haber podido hacer lo que se planteó antes del partido. Hubo cosas para mejorar que ya habrá tiempo para charlar, pero acá la clave fue estar enfocado en todo momento y estar conectado con mi equipo. El resto, el entorno de lo que hay aquí, no hay que darle tanta importancia porque es efímero. No fue un objetivo planteado venir aquí, sino que es algo que fue producto de hacer las cosas bien durante mucho tiempo”.

Báez amplió su análisis: “En un momento, la gente hizo que se soltara más. Él arrancó muy nervioso y lo pude aprovechar, pero fue importante soportar los momentos en los que él jugaba muy bien y bancar la táctica que hicimos con el equipo. Estoy contento porque sé que puedo hacer las cosas mejor. Hubo momentos en los que erré más, pero jugué bien y tengo dos partidos más por delante. Me quedan buenas sensaciones, pero ya sigo enfocado en lo que viene”.

Sebastian Báez es el primer latinoamericano en ganar un encuentro en el torneo ATP Next Gen Antonio Calanni - AP

El de Milán es apenas el segundo torneo que Báez juega sobre cancha dura en todo el año, después de la clasificación para el US Open. “Tuvimos varios días de adaptación, y mi entrenador, que sabe mucho de tenis y de tácticas, hizo mucho hincapié en entender que la clave, más allá de la cancha, es estar bien concentrado y buscar siempre la manera de salir adelante con inteligencia, en la circunstancia que sea. Hubo momentos en los que se jugó para arriba, para abajo, rallies largos, puntos cortos, pero destaco la inteligencia y la capacidad de adaptarse, y cuando las cosas no se dan, seguir empujando, porque con consistencia llegan las cosas buenas”, finalizó Báez luego de un debut más que promisorio.

Más temprano, Juan Manuel Cerúndolo (91°), el otro argentino en acción en el Masters de la Next Gen, cayó ante el estadounidense Brandon Nakashima (63°) por 4-1, 3-4 (3-7), 4-1 y 4-0, en 1h31m, por el Grupo A del certamen Sub 21 que se desarrolla en Milán, sobre superficie dura y bajo techo en el estadio Allianz Cloud. El zurdo Cerúndolo volverá a jugar este miércoles, desde las 10, ante el danés Holger Rune (109).