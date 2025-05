“Merci Rafa”, la remera en homenaje a Nadal en Roland Garros se revende por una fortuna

PARÍS (Enviado especial).- Cuando la tarde del domingo empezaba a apagarse y a soltar algunas lágrimas por lo que ocurriría más tarde en el court central de Roland Garros -un homenaje conmovedor al catorce veces campeón en la terre battue parisina, Rafael Nadal-, decenas de operarios de la organización surgieron como hormigas por los rincones del predio, cargando grandes bolsones color crema. En el interior se distinguían prendas ocre; no más. Hasta que llegó el momento de develar el misterio: portaban remeras con la la leyenda “Merci Rafa” (Gracias Rafa), más la fecha del día histórico: 25.05.2025.

Una marea color ocre creada por los fanáticos de Rafa Nadal que poblaron el Philippe-Chatrier, el estadio central de Roland Garros Lindsey Wasson - AP

La Federación Francesa de Tenis, que arropó a Nadal como pocas veces se vio, distribuyó entre el público del Philippe-Chatrier unas diez mil remeras especiales para la ocasión. Cuando el mallorquín pisó el polvo de ladrillo que lo encumbró como leyenda, elevó la mirada humedecida y advirtió las tribunas teñidas de ocre. Los espectadores, cómplices y agradecidos con la buena idea de la organización, se colocaron la camiseta, incluso por encima de los sacos y los vestidos. “¡Merci Rafa!“, le gritaron al Matador una infinidad de veces, repitiendo la frase. Más tarde, hasta el propio Robert Federer, el papá de Roger, presente en el estadio acompañando a su hijo, se llevó una de las remeras para Basilea.

Algunas de las remeras en homenaje a Rafael Nadal que salieron a la venta en la plataforma Vinted

Pero lo que para muchos representó un souvenir preciado, para otros significó una forma de ganar dinero (y mucho). A los pocos minutos de terminada la ceremonia en el estadio principal del Abierto de Francia, la web de venta online Vinted (fundada en Lituania, muy popular en Francia) se llenó de publicaciones de reventa de la remera en cuestión (algunas fotos tomadas directamente en el estadio para ilustrar el anuncio). Las remeras de algodón se ofrecieron a 100, 150 y 180 euros; también alcanzaron precios desorbitados (550 euros).

Andy Murray, Roger Federer y Novak Djokovic, en el homenaje que Roland Garros le hizo a Rafael Nadal DIMITAR DILKOFF - AFP

Charlotte, una usuaria de Vinted que ofreció la remera (a 175 euros), comentó en L’Equipe por qué tomó esa decisión: “A mi hijo no le gusta mucho Nadal pero consiguió la camiseta. Por curiosidad fue a ver si la camiseta se podía vender en la web y le sorprendieron los precios. Me dijo: ‘Intentaré venderla y, si funciona, compraré una membresía y comenzaré a tomar clases de tenis nuevamente‘”. Dijo que le llovieron ofertas, pero también mensajes “desagradables” de algunos seguidores de Rafa que no comprenden que se comercialice una prenda con gran valor simbólico.

La tribuna del Philippe-Chatrier, teñida de remeras ocre: el extenista francés Henri Leconte (levantando la mano), uno de ellos FRANCK FIFE - AFP

En el vigésimo aniversario del día en que entró por primera vez en el court central de Roland Garros para un partido de la segunda ronda ante el belga Xavier Malisse (6-2, 6-2 y 6-4), Nadal volvió como una leyenda al Philippe-Chatrier para ser homenajeado por un público que no siempre lo abrazó como a uno de los suyos. En algunos momentos del extraordinario viaje, Rafa padeció la rivalidad entre franceses y españoles; pero el tiempo puso las cosas en su lugar. Los organizadores armaron un tributo perpetuo: una placa en el suelo con la huella del pie de Nadal y el trofeo de Roland Garros con el número 14. Un detalle más de una tarde inolvidable, incluso, para los que vieron la manera de ganar dinero.