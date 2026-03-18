Miami Open: Alcaraz-Sinner, la lucha por el número 1 y la ilusión de ocho argentinos en singles

La segunda etapa del prestigioso Sunshine Double arrancará este miércoles en el Miami Open, un certamen históricamente muy popular entre el público argentino (y latino en general), que desde 2018 ya no se juega en el Crandon Park de Key Biscayne y se desarrolla en el Hard Rock Stadium, sede de los Miami Dolphins de la NFL, en Miami Gardens, en la zona norte de la ciudad.

Entre ingresos directos, preclasificados y perdedores afortunados, habrá ocho singlistas argentinos en el torneo: siete entre los hombres (Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Thiago Tirante) y una única mujer (Solana Sierra).

Francisco Cerúndolo en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los organizadores anunciaron que este miércoles, debido a las fuertes lluvias previas al torneo, “algunas áreas de la cancha principal requirieron preparación adicional para garantizar las condiciones óptimas para los partidos”. Por ende, todos los partidos de la jornada (36) se jugarán en las canchas exteriores.

Hoy debutarán sólo tres argentinos. Desde las 12 de nuestro país (una hora menos en Miami; transmite ESPN y Disney+), Ugo Carabelli (66°) vs. el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°), en el court 2. En la misma cancha, pero en el cuarto turno, Navone (61°) vs. Nikoloz Basilashvili (Georgia, 134°). Mientras que en el cuadro femenino, en el tercer turno del court 3, la marplatense Sierra (63°) ante Kamila Rajimova (Uzbekistán, 82°).

Un recuerdo imborrable para Ugo Carabelli en el Miami Open 2025: superó la qualy y llegó hasta la tercera ronda, donde perdió ante Novak Djokovic Dino García

Cerúndolo y Etcheverry, como preclasificados 18° y 29°, respectivamente, saldrán adelantados y esperan rival. El porteño al vencedor de Valentin Royer (Francia, 69°) o Tirante, 81°, que ingresó como perdedor afortunado. El platense Etcheverry, al belga Zizou Bergs (45°) o al estadounidense Jenson Brooksby (42°). A partir de este jueves, el rival de Báez (52°) será el australiano Adam Walton (85°); el checo Jakub Mensik (12°), campeón defensor, espera por el ganador. Mientras que Comesaña (82°) debutará frente al chileno Alejandro Tabilo (41°); el vencedor se medirá con el ruso Andrey Rublev (15°).

La lucha por el número 1

El reciente título de Jannik Sinner en Indian Wells lo ayudó a recortar la distancia con Carlos Alcaraz en el ranking. Después de conquistar su sexta corona de Masters 1000, el italiano ganó 1000 puntos y redujo la ventaja del español en la cima previa al torneo californiano de 2800 a 2150 unidades. Sinner no jugó el Miami Open el año pasado por estar suspendido por doping, sin embargo Alcaraz tampoco tiene mucho por defender, después de despedirse en su debut en 2025 frente al belga David Goffin.

Jannik Sinner llega al Miami Open tras conquistar el torneo de Indian Wells MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miami es un torneo simbólico para el actual número 1 del mundo. Allí se convirtió en el campeón más joven en la historia del torneo en 2022, a los 18 años. Además, en la Florida estadounidense ganó el primero de los ocho Masters 1000 que ostenta. Como adelantado, Alcaraz debutará en la segunda ronda: lo hará ante el ganador del brasileño João Fonseca y el húngaro Fabian Marozsan; podría ser el primer enfrentamiento entre Alcaraz y el prodigio carioca de 19 años.

Sinner, el número 2, debutará ante el peruano Ignacio Buse (63°) o el bosnio Damir Dzumhur (76°). Vale recordar que Novak Djokovic, finalista en Miami el año pasado, será el gran ausente del segundo Masters 1000 del año, por una lesión en el hombro derecho.

Solo un estadounidense levantó el título individual en Miami en los últimos 15 años: John Isner en 2018. Este año, Taylor Fritz (7°) y Ben Shelton (9°) lideran la ilusión local.

Sabalenka, por la defensa del título

La rival a batir en el WTA 1000 de Miami es la bielorrusa Aryna Sabalenka. La número uno del mundo, con su primer título en Indian Wells el fin de semana pasado, es también la vigente campeona de Miami.

Aryna Sabalenka entrenándose en el Miami Open, donde es la campeona defensora RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De revalidar la corona sería apenas la quinta tenista en obtener el “Doblete del Sol”, tras la polaca Iga Swiatek (2022), la bielorrusa Victoria Azarenka (2016), la belga Kim Clijsters (2005) y la alemana Steffi Graf (1994 y 1996).