Miami Open: Francisco Cerúndolo demolió a Tommy Paul y pasó a los octavos de final

El último partido de la jornada en el Miami Open regaló una alegría para el tenis argentino. Francisco Cerúndolo (26°), con una enorme actuación, se quedó con un excelente triunfo: superó al estadounidense Tommy Paul (13° del mundo) por 6-2 y 7-6 (7-4), y se clasificó a los octavos de final del Miami Open, segundo Masters 1000 de la temporada.

El jugador porteño, que venía de un éxito holgado sobre el francés Alexander Müller, volvió a imponerse de manera expeditiva. Esta vez lo hizo frente a un adversario encumbrado, afianzado en el Top 20, pero con el que el argentino parece sentirse cómodo: el de la noche del domingo fue su quinto triunfo en siete partidos frente a Paul.

El abrazo entre Cerúndolo y Tommy Paul, que tienen una excelente relación más allá de los courts Gentileza Dino García

Miami es un certamen que le sienta bien a Cerúndolo: aquí logró su mejor actuación en un Masters 1000 en 2022, cuando alcanzó las semifinales. Ahora, está a dos pasos de repetir esa actuación. En la próxima etapa, el último argentino en carrera en el cemento de Florida irá contra el noruego Casper Ruud (6°). Es un choque con promesa de paridad, aunque Cerúndolo domina 4-3 el frente a frente. Por el momento, su avance hasta aquí no le reportó un gran avance en el ranking, con un ascenso de apenas un peldaño, desde el 24° al 23er escalón; sí es más notoria la subida en la Carrera, que toma en cuenta los resultados logrados en 2025; allí, el porteño aparece en el 16° puesto.

El festejo de Cerúndolo tras lograr un muy buen triunfo sobre un Top 15 Gentileza Dino García

En la noche de Miami, Cerúndolo no tardó en tomar ventajas. A partir de un juego agresivo, desbordó a Paul para conseguir quiebres en el tercer y el séptimo game (5-2), para cerrar el primer set en media hora, con doce puntos consecutivos en ese tramo. Ese parcial cercano a la perfección quedaba marcado con apenas 5 errores de Cerúndolo y el 80 por ciento de los puntos ganados con el primer servicio, con autoridad y control absoluto del juego.

El resumen del partido

Volvió a quebrar el argentino el arranque del segundo capítulo, y pronto se adelantó 4-1. La meta estaba ahí nomás, pero Paul no se iba a dar por vencido. El estadounidense, casi en la puerta de salida, comenzó a tirar con todo. Así sorprendió a Cerúndolo y lo sacó de la zona de confort. El duelo cambió de manos: del 1-4 al 5-4, Paul presionaba en un momento clave. Sin embargo, el argentino no se complicó con el saque en ese segmento, y forzó el tie-break. El desempate lo jugó en gran forma, con el nivel que había mostrado en el primer set. No necesitó errores de su rival: sus siete puntos en el game decisivo fueron siete tiros ganadores. Todo terminó en el primer match-point con un saque ganador.

La derecha de Cerúndolo, un arma que complicó a Tommy Paul en Miami RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el balance global, el vencedor terminó con 17 tiros ganadores y 22 errores no forzados; su rival acumuló más desaciertos (31). Paul aprovechó sus tres chances de quiebre (100%), pero al argentino le alcanzó con 5 breaks sobre 8 oportunidades. Un buen factor de la victoria estuvo en la derecha de Cerúndolo, que promedió cerca de 130km/h de velocidad con ese impacto.

“Estaba jugando un tenis increíble. En el momento que estaba 6-2 y 4-1, creo que estuve un poco pasivo y él fue por todos los puntos. Casi me lo da vuelta, pero jugué un gran tie-break. Estoy con confianza. Trabajé mucho en la pretemporada, arranqué bien en Australia, me fue bien en la temporada de polvo de ladrillo en Sudamérica, y ahora estoy yendo semana a semana. Estoy bien de cabeza, me siento más tranquilo, y más consistente en la cancha”, señaló Cerúndolo apenas concluyó el encuentro.

Great match against a friend and an amazing player!!

Nos vemos el martes 🫡💪 https://t.co/Z1jfgyUwjp — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) March 24, 2025

Acorde con sus palabras, el 24° del mundo dio otro muy buen paso en una temporada en la que alcanzó la final del torneo de Buenos Aires, cuartos de final en Indian Wells, semifinales en Santiago de Chile, cuartos de final en Río de Janeiro y tercera ronda en el Abierto de Australia, con un total de 15 triunfos y 6 derrotas por el momento. Lo que viene, ahora, será otro examen frente a un adversario con el que se conoce a la perfección y con el que animaron varios duelos entretenidos. Será, también, la ocasión de aumentar el buen récord que Cerúndolo tiene ante rivales del Top 10 (13 triunfos y 14 caídas), con un pase a la etapa de los ocho mejores del torneo como premio. Ruud vine de superar al chileno Alejandro Tabilo por 6-4 y 7-6 (7-4).

Previamente, también por la tercera etapa, Novak Djokovic derrotó a Camilo Ugo Carabelli. El ex número 1 del mundo y el argentino se enfrentaron por primera vez, y el serbio se quedó con el pase a los octavos de final con un marcador que reflejó lo sucedido en la cancha: 6-1 y 7-6 (7-1). Djokovic, con más de 400 semanas como número 1 del mundo y hoy 5° del ranking, fue seis veces campeón en Miami, y con este triunfo sumó otro récord a su palmarés: es el jugador con más victorias en torneos de la serie Masters 1000, con 411 éxitos, uno por delante de Rafael Nadal. Nole, que además se entrenó con el argentino Federico Gómez, tendrá como adversario en octavos al italiano Lorenzo Musetti.

LA NACION