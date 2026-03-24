Miami Open: Tomás Etcheverry se despidió con una caída contundente frente a Tommy Paul

Tomás Martín Etcheverry nunca había llegado tan lejos en un Masters 1000. Por primera vez el de La Plata pisó los octavos de final en Miami, pero se quedó con las ganas de avanzar a las etapas decisivas. En el Grandstand del Hard Rock Stadium, el número 32 del mundo cayó frente al estadounidense Tommy Paul (23°) por 6-1 y 6-3, en una hora y 14 minutos de acción. Así, el último argentino en carrera en el segundo Masters 1000 del año es Francisco Cerúndolo (19° del ranking), que en la sesión nocturna se enfrentará con el francés Ugo Humbert (34°).

El primer set se le fue a Etcheverry en apenas media hora. Con un porcentaje muy bajo de primeros servicios (57%), poco podía hacer ante la solvencia de Paul en el mismo rubro (92%). Presionado en todo momento, el jugador platense imponer condiciones con su saque, tampoco le encontraba la vuelta a la devolución. Consistente en todos sus envíos, el nacido en New Jersey tomó amplias distancias.

Etcheverry no consiguió desequilibrar con la derecha (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El segundo parcial fue más parejo en el desarrollo y en las cifras. Levantó su nivel el argentino, pero de nuevo cedió su saque en el quinto game. Tuvo enseguida una sola oportunidad para recuperar el quiebre, pero no la pudo aprovechar, y el resto ya se le hizo muy cuesta arriba. En los cuartos de final, Paul se enfrentará con el francés Arthur Fils, que dio cuenta del monegasco Valentin Vacherot por 6-4, 6-7 (4-7) y 6-4.

Paul terminó con un 84% de puntos ganados con el primer saque, contra el 65 por ciento del argentino, y por otra parte, el estadounidense estuvo muy certero al capturar 4 de las 5 ocasiones que tuvo para quedarse con el servicio de Etcheverry. En un partido de pocas equivocaciones, el norteamericano terminó con 20 winners y apenas 6 errores no forzados, contra 13-9 del bonaerense.

El revés de dos manos de Tommy Paul; el estadounidense sumó varios puntos con ese golpe (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más temprano, el español Martín Landaluce volvió a sorprender. El madrileño, de 20 años, eliminó al estadounidense Sebastian Korda, que venía de eliminar al número 1 del mundo Carlos Alcaraz, y avanzó por primera vez los cuartos de final en un torneo de la serie Masters 1000. Ingresado desde la qualy -había vencido a Thiago Tirante en la ronda decisiva, Landaluce firmó su mejor presentación en el circuito al superar a un jugador más experimentado y de mucho mejor ranking (36°) por 2-6, 7-6 (8-6) y 6-4, después de salvar un match-point.

Landaluce, con pasado de número 1 del mundo en el circuito junior, ya había sorprendido al vencer en Miami a dos Top 20, el italiano Luciano Darderi (18°) en tercera ronda y al ruso Karen Khachanov (15°) en la segunda. “Estoy jugando muy bien esta semana. Sabía que tenía que hacerlo, porque aquí hay jugadores increíbles desde la previa”, dijo el flamante cuartofinalista, que le dedicó la victoria a su abuela, fallecida hace unos meses. “La semana pasada habría cumplido 101 años”, dijo el joven, que se ha entrenado en la academia de Rafa Nadal. Landaluce se enfrentará por una plaza en semifinales con el checo Jiri Lehecka (22º), que eliminó al estadounidense Taylor Fritz (7º) por 6-4, 6-7 (4-7) y 6-2.

Martín Landaluce, de la qualy a los cuartos de final en el Miami Open (Photo by Mauricio Paiz/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto - NurPhoto

El torneo femenino

En el certamen de mujeres, la checa Karolina Muchova (14ª) logró el pase a las semifinales al vencer a la joven canadiense Victoria Mboko en dos sets ajustados, 7-5 y 7-6 (7-5). Muchova, de 29 años, firmó una gran actuación con 32 golpes ganadores y solo 13 errores no forzados.

La checa ya había vencido a la canadiense de 19 años en la final del WTA 1000 de Doha en febrero, su primer título a ese nivel. Ambas ofrecieron un alto nivel de tenis respaldado por un excelente saque, generando cada una únicamente dos pelotas de break, de las cuales solo se convirtió una, a favor de la checa. Muchova se enfrentará el jueves en las semifinales a la estadounidense Coco Gauff o a la suiza Belinda Bencic.