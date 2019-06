Nadal y Federer marcaron el récord de veces en octavos de final de Roland Garros

Volea de revés de Rafael Nadal, el próximo adversario del cordobés Juan Ignacio Londero. Crédito: Thomas Samson / AFP

José Luis Domínguez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2019 • 00:04

PARÍS.- Rafael Nadal puede arrasar a sus rivales en Roland Garros , pero eso no le hará pisar nunca el palito de creerse un gran favorito. El número 2 del mundo y once veces campeón en la Ciudad Luz, con un impresionante récord de 89 triunfos y apenas 2 derrotas aquí, habló de lo que espera el domingo en su duelo contra Juan Ignacio Londero : "Viene jugando muy bien durante todo el año. Está en clara proyección. Será un partido difícil, porque me va a exigir otra vez. Y espero estar preparado para poder jugar otra vez a un nivel alto".

En la tercera rueda, Nadal se vio exigido en algunos pasajes por David Goffin . De hecho, el belga le arrebató un set, el tercero, pero el zurdo de Manacor consiguió salir airoso por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3. "Lo del tercer set son cosas que pasan. David es un gran jugador. Jugó bien y ya demostró que le puede ganar a cualquier jugador. No ocurrió nada especial en ese set, es normal. Yo veo el partido de manera muy positiva. Era uno de los rivales más difíciles que me podían tocar en tercera ronda", explicó.

Con la confianza en alza luego de consagrarse campeón en el Masters 1000 de Roma, Nadal considera que empieza a estar cerca de su mejor forma, lo cual no parece constituirse en la mejor noticia para sus futuros rivales: "El primer set y medio ha sido fantástico. Es difícil jugar mucho mejor que lo que hice en los primeros 45 minutos. He hecho todo bien, saqué bien, estuve siempre en posiciones de ataque, es casi el máximo al que se puede llegar".

Roger Federer, el obstáculo para Leonardo Mayer en los octavos de final. Crédito: Benoît Tessier / Reuters

Más temprano, Roger Federer le ganó al noruego Casper Ruud por 6-3, 6-1 y 7-6 (10-8), un duelo en el que las emociones llegaron recién sobre la parte final. Campeón en 2009 y de regreso a la tierra batida de París tras cuatro años, el suizo se mostró satisfecho también con su actuación; al fin de cuentas, solventó la primera semana de acción con poco desgaste y buen ritmo. "Estoy contento por estar en los octavos después de no haber jugado durante mucho tiempo aquí, el primer objetivo está cumplido", evaluó Federer.

El triunfo sobre Ruud le dejó al suizo otra estadística redonda: fue su partido número 400 en Grand Slam, récord absoluto en varones y mujeres en esta categoría de torneos, y con un balance más que increíble: 345 triunfos y 55 derrotas. Con 37 años y 305 días, Federer es también el octavofinalista de mayor edad en Roland Garros desde que el italiano Nicola Pietrangeli alcanzó la misma etapa en 1972 con 38 años y 267 días.

Nadal y Federer son quienes más veces llegaron a los octavos de final en toda la historia del abierto francés: 14 cada uno.