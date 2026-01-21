Quién es Rafael Jódar, el tenista de 19 años que dejó la universidad para tratar de seguir los pasos de Nadal

El tenis español viene desarrollándose a pasos agigantados en los últimos años. Tras la aparición de Rafael Nadal, y de Carlos Alcaraz hace un tiempo, hay otro nombre que pretende hacer historia en el corto plazo: Rafael Jódar. El tenista de 19 años superó la clasificación del Australian Open y el martes venció a Rei Sakamoto para alcanzar la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada.

Nacido en el barrio Leganés de Madrid, Jódar agarró una raqueta por primera vez a los cuatro años y a los seis ya jugaba en el Club de Tenis Chamartín de su ciudad natal. A los 12 años, dejó el fútbol para centrarse exclusivamente en el tenis y era un habitué del Masters 1000 de Madrid. “Me divertí muchísimo yendo al torneo. Recuerdo que teníamos entradas para ciertos días y estaba súper emocionado por ir”, señaló.

Jódar obtuvo 400.000 dólares esta temporada y duplicó el dinero que consiguió en el total de su carrera IZHAR KHAN� - AFP�

Este 2026 lo comenzó de gran manera. Luego de superar la fase previa en el Australian Open, venció a la joven promesa del tenis japonés, Rei Sakamoto, por 7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3 para situarse por primera vez en la segunda ronda.

Este triunfo le permite ganar una importante cantidad de dinero que le permitirá costear los gastos de viaje y de sus entrenadores, aunque el español mantiene la calma: “Me va a dar confianza para afrontar la temporada de la mejor manera posible, pero no cambia para nada mi objetivo, que siempre es mejorar y disfrutar en una pista de tenis”.

Jódar prometía, pero la universidad se cruzó en su camino

Desde su etapa de junior, Rafa Jódar mostró un gran nivel que despertó la atención de los seguidores del tenis. Ganó el título individual masculino del US Open junior en 2024 con 17 años, y parecía que su carrera en el circuito ATP despegaría de la misma manera que Nadal.

Sin embargo, a fines de 2024, la Universidad de Virginia le ofreció una beca y no dudó en aceptarla para tener una carrera universitaria terminada. Asimismo, llegó a compaginar cinco clases en un semestre mientras competía en torneos universitarios y profesionales. Como estudiante de primer año en la UVA, tuvo un impacto inmediato, obteniendo el premio al Novato Nacional del Año de la ITA y el estatus All-American.

A su vez, contó con la oportunidad de jugar en la liga universitaria (NCAA) y en las semanas sin universidad aprovechaba para anotarse en torneos Challenger que se disputaban en los Estados Unidos. Así, llegó a ganar tres títulos que le generaron un cambio importante en su forma de ver el tenis.

En diciembre de 2025, comunicó su decisión de dejar la universidad para dedicarse al tenis profesional. “Después de un tiempo de reflexión con mi familia y entrenadores, he decidido empezar mi carrera profesional”, destacó Jódar en un comunicado que posteó en sus redes sociales luego de haber alcanzado las semifinales del Next Gen ATP Finals, que disputan los ocho mejores jugadores del circuito menores de 20 años.

“Tras mi carrera júnior, yo pensaba que la mejor decisión era la que acabé tomando; contento de haber pasado este año en Virginia, he conocido personas que no habría conocido de otra manera. No me arrepiento, las cosas están yendo bien. Ese año no ha cambiado nada, lo ha mejorado todo”, señaló antes de su participación en el Australian Open.

¿El sucesor de Nadal?

Rafael Nadal ha cambiado la historia del tenis español y cada vez que una promesa del tenis en España sale a la luz es muy difícil que no se lo compare con el nacido en Mallorca. Le pasó a Carlos Alcaraz, que hoy ocupa el N° 1 del mundo, y ahora le sucede a Rafa Jódar.

El madrileño imitó al ganador de 22 Grand Slams en las últimas horas al triunfar en su primer partido de un major. Si bien Nadal lo hizo a los 17 años, no se puede desmerecer lo hecho por Jódar hace unas horas, ya que este récord solo lo comparten los dos tenistas mencionados y Alcaraz.

A sus 19 años, Jódar disputó solamente cuatro encuentros a nivel profesional IZHAR KHAN� - AFP�

“Es inspirador mirar atrás y ver todo lo que ha hecho, no solo por el tenis, sino por el deporte español en general. Desde mi punto de vista, consideramos a Rafa Nadal uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos”, reconoció Jódar, que conoció al ex N° 1 del mundo en el torneo que disputó en Yedá hace un mes.

Ubicado en la posición N° 150 del ranking, Jódar tiene como objetivo principal para 2026 establecerse dentro de los 100 mejores tenistas del mundo. No obstante, en las próximas horas tiene un desafío más importante por cumplir ya que en segunda ronda del Australian Open se enfrentará al checo Jakub Mensik, reciente campeón en Auckland, en busca de seguir dando pasos cada vez más grandes en su carrera.