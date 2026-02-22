Rafael Nadal retomó una vieja pasión después de 26 años: “Qué sensación increíble”

Rafael Nadal, ya retirado del tenis profesional, retomó una de sus pasiones tras un largo tiempo y sorprendió a sus seguidores. El español volvió a practicar esquí después de 26 años en un centro de lujo ubicado en los pirineos catalanes y lo mostró feliz en sus redes sociales. “Qué sensación increíble”, aseguró sonriente en el posteo.

El tenista manacorí, conocido por su férrea disciplina en las canchas, dejó temporalmente la raqueta y retomó una pasión que tuvo que abandonar en su adolescencia para dedicarse a su carrera deportiva. Mal no le fue, teniendo en cuenta su exitosa carrera profesional. Su regreso a las pistas tuvo lugar en el prestigioso Baqueira Beret, un centro de esquí que está en España, en el Pirineo catalán, dentro de la provincia de Lleida.

El multicampeón de Roland Garros volvió a practicar esquí tras muchos años

“Después de 26 años... qué increíble sensación volver a esquiar”, escribió Nadal en sus redes sociales, ante la atenta mirada de sus más de 21 millones de seguidores. En la imagen se lo ve al deportista sonriente y con su traje de invierno impecable, mientras el clima estaba ideal para realizar ese deporte ya que hacía frío y había un sol radiante.

Este regreso a la nieve no es un hecho menor, considerando que el esquí es catalogado como un deporte de riesgo significativo para la mayoría de los atletas profesionales. Las estrictas cláusulas contractuales que tienen los deportistas de alto rendimiento suelen prohibirles este tipo de actividades. Por ello, el retorno de Nadal al esquí representa el reencuentro con un “primer amor” que siempre añoró.

Rafael Nadal se retiró de la actividad profesional en 2024 (Foto: @rafaelnadal)

Nadal, con 22 títulos de Grand Slam que lo ubican entre los más grandes de la historia, en su carrera deportiva había optado por el golf, una disciplina con un nivel de riesgo significativamente menor, como vía para mantener su actividad y disfrute personal sin comprometer su integridad física.

Ahora, la decisión de volver a esquiar también arrojó luz sobre las reflexiones de Nadal respecto a su vida después del retiro en 2024. En una entrevista concedida tiempo atrás, el zurdo reveló la extraña experiencia de perder temporalmente su espíritu competitivo después de retirarse. “Después de un par de meses, perdí todo mi espíritu competitivo. Jugaba al golf o cualquier otra cosa y no me importaba si perdía o ganaba. Era una sensación extraña. No era gracioso. Hoy volví a ser competitivo, pero de forma más saludable”, declaró el extenista.

Nadal se hizo presente en la última final del Abierto de Australia (Foto: @rafaelnadal)

La última gran aparición pública de Nadal fue en el último Abierto de Australia en enero, donde fue a ver la final donde se impuso su compatriota y número 1 del ranking, Carlos Alcaraz, sobre su histórico rival de Novak Djokovic. Ya fuera de las pistas y lejos de la competencia extrema que caracteriza al circuito, el manacorí pudo disfrutar del mejor tenis del mundo en Melbourne sin la presión constante que significa ser uno de los mejores del deporte.

Su sonrisa en la nieve de Baqueira habla de una nueva fase en la vida del deportista, donde redescubrió la libertad de hacer lo que quiera y volvió a encontrarse con viejos placeres, demostrando que la vida después del tenis profesional puede ser tan plena y desafiante como la carrera que lo consagró.